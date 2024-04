RILEGGI LIVE - Empoli-Napoli 1-0 (Cerri 4’): resa definitiva degli azzurri al Castellani

Un Napoli Cerrificante si consegna all’Empoli sin dal primo minuto, non provandoci mai con la complicità di Calzona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli Cerrificante si consegna sin dal primo minuto all'Empoli, non provandoci mai con la complicità di Calzona.

19.50 - Finisce qui, decide il gol di Cerri che non segnava in Serie A da 1099 giorni.

94' - Ammonito Ngonge per proteste.

93' - Gli azzurri reclamano un fallo di mano dell'Empoli in area di rigore, per Manganiello non c'è nulla.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' - All'alba dell'89esimo Calzona inserisce Simeone e passa a quattro attaccanti, esce infatti Anguissa.

87' - Ngonge cerca l'uno-due con Osimhen ma è brava la difesa dell'Empoli a fare muro.

82' - Ultimi due cambi per Nicola: dentro Bastoni e Cacace, escono Grassi e Pezzella.

77' - Gomitata di Ostigard a Luperto passata inosservata, graziato il difensore norvegese.

75' - Osimhen finisce a terra dopo un contatto con Luperto da ultimo uomo, l'arbitro lascia proseguire.

72' - Calzona sostituisce Kvaratskhelia e Politano, entrano Raspadori e Ngonge.

70' - Doppio cambio Empoli: Fazzini e Cambiaghi fanno spazio a Cancellieri e Zurkowski.

68' - Si accende Kvara! Gran finta del georgiano che entra in area e calcia col mancino: Caprile la alza in corner.

67' - Ancora Politano che fa slalom tra i difensori dell'Empoli e arrivato al limite conclude col mancino, ottenendo calcio d'angolo.

65' - CHE OCCASIONE PER ANGUISSA! Il camerunese sguscia in area e sterza sul mancino, ma davanti al portiere anziché calciare cerca l'appoggio per Osimhen. Il suggerimento è impreciso e l'azione sfuma.

62' - Cross a rientrare di Mazzocchi a trovare Politano sul secondo palo, il numero 21 azzurro ripropone in area dove c'è Luperto attento a liberare.

59' - Il Napoli sembra rientrato in campo con un piglio diverso: gli azzurri spingono con più convinzione alla ricerca del pareggio.

58' - Ammonito Bereszynski, per un fallo da dietro ai danni di Osimhen.

54' - Ammonito Pezzella, per un intervento in ritardo ai danni di Politano.

51' - JUAN JESUS! Sugli svliuppi del corner palla bassa per Juan Jesus che a centro area calcia col destro, ma il suo tiro viene murato.

50' - Break di Politano che rientra improvvisamente sul mancino e calcia: palla deviata, sarà corner.

48' - Il Napoli costruisce sula catena di destra: Di Lorenzo prova il cross morbido sul secondo palo, dove però non c'è nessuno.

46' - Calzona sostituisce Natan, entra al suo posto Mazzocchi.

19.01 - Comincia la ripresa.

18.46 - Finisce il primo tempo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Natan tenta l'iniziativa imbucando per Kvaratskhelia, ma il passaggio è troppo lungo.

42' - Natan sbraccia su Fazzini che finisce a terra, per l'arbitro non c'è fallo.

39' - L'Empoli percepisce il momento difficile del Napoli e preme sull'acceleratore. Qui Fazzini serve Cambiaghi a rimorchio che conclude col destro, ma la palla finisce a lato.

37' - Ammonito Juan Jesus, per aver fermato irregolarmente Cambiaghi lanciato in contropiede.

35' - CAMBIAGHI SE LO DIVORA! Niang salta secco Juan Jesus e apparecchia per Cambiaghi. L'attaccante azzurro tutto solo davanti a Meret calcia sul palo. Si salva il Napoli.

31' - Al 31esimo minuto arriva il primo tiro degli azzurri: Osimhen addomestica in area e prova la girata col mancino, attento Caprile blocca.

27' - Lancio lungo per Niang dove la difesa azzurra lascia un buco: il senegalese però perde l'attimo per servire Cambiaghi a rimorchio.

24' - KVARA! Sugli sviluppi di corner Kvara raccoglie la sfera e scarica il destro violento sul primo palo: reattivo Caprile a respingere col piede. Il gioco viene poi interrotto per un fallo di Juan Jesus a inizio azione.

22' - Altra ottima iniziativa di Politano che lancia Osimhen in campo aperto. Il nigeriano vince il duello con Luperto in un primo momento ma poi viene rimontato.

20' - Cambio obbligato per Nicola: non ce a fa a proseguire il match Cerri, entra al suo posto Niang.

19' - Gioco fermo: problema al flessore per Cerri che non sembra in grado di poter continuare.

15' - Grande avvio dell'Empoli che pressa uomo su uomo a tutto campo. Napoli invece in grande affanno, la sensazione è che il gol subito dopo pochi minuti sia stato un brutto colpo.

11' - Kvaratskhelia prova lo spunto: il georgiano viene dentro al campo e apre per Di Lorenzo, ma il suggerimento è fuori misura.

7' - Cross di Cambiaghi per Cerri che cade in area: proteste per un rigore, ma l'arbitro lascia proseguire.

4' - Empoli in vantaggio. Cross dalla destra di Gyasi sulla testa di Cerri che tutto solo infila Meret. Primo gol in questa Serie A per l'attaccante azzurro, che non segnava da aprile 2021.

2' - Politano lancia a memoria per Osimhen che controlla e appoggia a Di Lorenzo, il capitano azzurro fa uscire la palla nel tentativo di cross.

18.00 - PARTITI! Inizia il match

17.59 - Le squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa di Mattia Giani, 26enne del Castelfiorentino deceduto a causa di un malore in campo.

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.00 - Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Diffidati: occhio al giallo in vista della sfida di quest'oggi ad Empoli perché dopo ci sarà la Roma al Maradona. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen - tutti e tre previsti nella formazione titolare - sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita in trasferta contro l'Empoli, in programma quest'oggi alle ore 18, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la Roma

Statistiche: l'Empoli nonostante la cura Nicola continua a fare enorme fatica a far gol. La squadra toscana ha l'ultimo attacco del campionato con 25 gol fatti, meno anche dei 26 del fanalino di coda Salernitana. L'Empoli ha perso cinque delle ultime 6 partite di Serie A senza segnare e da marzo è la squadra che ha mancato più volte l'appuntamento con il gol ed anche quella che ha perso di più. Quest'oggi incrocia il Napoli, la formazione che tira di più in porta in questo campionato (546 conclusioni) e l'Empoli è la seconda squadra peggiore per tiri subiti (487) meno soltanto della Salernitana (494).

Probabile formazione Empoli: in difesa pochi dubbi, Davide Nicola conferma il trio composto da Luperto, Walukiewicz e Bereszynski. Sulla sinistra solito dualismo tra Cacace e Pezzella con il primo che potrebbe tornare titolare; a destra scontato l’impiego di Gyasi. In mediana diversi ballottaggi in corso: il primo riguarda Marin e Fazzini, col rumeno che sembra in questo momento leggermente avanti; il secondo vede Maleh leggermente favorito su Bastoni. Sulla trequarti dovrebbe tornare la coppia Zurkowski-Cambiaghi con Cancellieri pronto a subentrare. Attacco come sempre affollato con Niang e Cerri che si giocano una maglia da titolare e con Destro e Caputo nelle retrovie.

Probabile formazione Napoli: tante assenze in difesa e tutto confermato a centrocampo e in attacco. Francesco Calzona per la sfida di Empoli, dovrà varare una difesa d’emergenza per il suo Napoli per le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui, e dell’infortunato Olivera. Nel 4-3-3 c’è Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi. A centrocampo si va verso la conferma di Zielinski nel terzetto con Lobotka e Anguissa, in avanti confermato il tridente Politano, Kvara e Osimhen.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Empoli- Napoli!