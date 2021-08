RILEGGI LIVE - Genoa-Napoli 1-2 Petagna regala i tre punti a Marassi(69' Cambiaso; 9' Ruiz, 84' Petagna)

Il Napoli sbanca Marasssi grazie alla rete di testa di Petagna. Il centravanti subentrato nella ripresa segna di testa dopo il pareggio momenteaneo di Cambiaso. Il match era stato sblocato dal sinistro chirurigico di Fabian Ruiz.

20.26 - Termina qui, vittoria e tre punti per gli azzurri a Marassi.

96' - Inisgne! Il capitano si accentra e fa partire il tiro a giro, palla centrale e comoda per Sirigu

95' - Ounas! Contropiede azzuuro: Insigne vede Ounas sul secondo palo e dà il solito pallone: l'algerino manca di un soffio l'appuntamento col gol.

91' - Doppio cambio nel Napoli: escono Mario Rui e Elmas, entrano Juan Jesus e Gaetano.

90' - Giallo per Mario Rui. Il portoghese protesta troppo veementemente e viene ammonito da Di Bello.

20.18 - Concessi 6' di reupero.

89' - Nulla di grave per Ounas: un po' di ghiaccio e rientra in campo adesso.

87'- Problema fisico per Ounas dopo una scivolata di Badelj: entra lo staff sanitario.

85' - PETAGNA!!!! GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! Punizione tagliata sul primo palo di Mario Rui, il centravanti di testa spedisce la palla in fondo al sacco!

84' - Giallo per Rotella per trattenuta.

82' - Cambio nel Napoli: esce Politano ed entra Petagna. Cambio nel Genoa: esce Ghiglione ed entra Behrami.

81' - Politano! Ancora azione dalla sinistra dell'ex Inter, destro troppo centrale, Sirigu blocca.

79' - Koulibaly! Percussione centrale e mancino dalla lunghissima distanza: palla leggermente deviata, a lato di un soffio.

78' - Politano! L'esterno parte da sinistra e converge al centro: destro troppo centrale e Sirigu blocca.

74' - Guizzo di Ounas sulla sinistra, l'algerino va via a due uomini e crossa in area, ma il suo traversone però è troppo profondo per tutti.

72' - ll Napoli passa al 4-2-3-1 con Elmas falso nove e Ounas trequartista, Insigne passa a sinistra.

70' - Primo cambio nel Napoli: fuori Lozano, dentro Ounas.

69' - GOL DEL GENOA! Apertura per Ghiglione, che di prima intenzione fa partire il cross profondo verso il secondo palo. Di Lorenzo dimentica Cambiaso, che sbuca alle sue spalle e batte Meret.

66' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Vanheusden e Sturaro, dentro Masiello e Kallon.

64' - Lozano! Insigne ruba palla sulla trequarti, scambio tra Politano e Lozano, il messicano calciare a botta sicura dall'interno dell'area: Sirigu in qualche modo di piede devia in angolo.

61' - Lancio lungo di Di Lorenzo per Lozano, che stavolta ha spazio. Il messicano va sul sinistro e prova a crossare, ma Vanheusden in spaccata chiude.

55' - GOL ANNULLATO AL GENOA! Meret esce e nella presa alta viene toccato sul ginocchio da Buska e perde il pallone dalle mani. La sfera arriva a Pandev, che di prima intenzione deposita nel sacco! Check in corso tra Di Bello e il VAR, l'arbitro va al monitor ed annulla la rete rossoblù.

54' - Meret perde la palla su traversone di Badelj, brivido ma il potiere azzurro poi ritrova e blocca il pallone.

51' - Giallo per Criscito per fallo su Politano.

50' - Tripla occasione per il Genoa! Cross basso per Ghiglione, tutto solo sul secondo palo: tiro di prima intenzione, grande risposta di Meret. Sulla ribattuta a murare è Mario Rui, terzo e ultimo tentativo di Rovella a lato di poco.

49' - Giallo per Politano: entrata in ritardo su Biraschi.

47' - Cross di Politano: Elmas e Lozano enticipati dall'uscita alta di Sirigu.

46' - Doppio cambio nel Genoa: escono Ekuban ed Hernani , entrano Pandev e Buksa

19.33 - Inizia il secondo tempo.

18.18 - Termina qui il primo tempo con gli azzurri avanti 1-0.

18.17 - Concesso 1' di recupero.

45' - Giallo per Di Lorenzo. Cambiasso prova ad entrare in area dalla sinistra, il terzino azzurro lo sgambetta e viene ammonito.

39' - FABIAN!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOL!!!! Politano dalla sinistra scarica per Fabian Ruiz, lo spagnolo prende la mira e di sinistro la piazza nell'angolino basso alle spalle di Sirigu. E' 1-0 Napoli!

32' - Punizione di Insigne sul primo palo: blocca ancora Sirigu.

30' - Insigne! Gran giocata del capitano azzurro: guizzo in area, primo controllo eccezionale e destro, sul quale è attento Sirigu a respingere.

27' - Lozano salta un paio di avversari, tocco per Insigne, steso da Badelj: calcio di punizione da posizione interessante.

22' - Genoa pericolosissimo! Tentativo di Ghiglione dopo una mancata chiusura di Mario Rui: il suo destro è potente, ma Meret è attento e devia in angolo.

21' - Il Genoa pressa alto e guadagna un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Di Lorenzo protegge il primo palo e libera l'area di rigore.

17' - Punizione di Mario Rui dalla fascia sinistra: il suo traversone si spegne tra le braccia di Sirigu.

13' - Palo di Insigne! Gran palla di Elmas per il taglio di Insigne che calcia di destro, palla deviata sul palo esterno dalla deviazione di un difensore rossoblù

10' - Giallo per Ekuban per entrata con piede a martello su Di Lorenzo.

9' - Koulibaly perde un contrasto con Ekuban e il Genoa prova a sfondare centralmente, ma torna proprio Koulibaly che non bada alle maniere e spazza via.

7' - Movimento a mezza luna di Insigne sul lancio di Koulibaly, il capitano tenta un colpo a volo d'esterno ma Sirigu blocca comodamente.

3' - Lozano! Lobotka serve sulla fascia Di Lorenzo: cross morbido al centro dell'area, arriva il messicano che di testa manda di poco alto.

18.31 - Partiti

18.21 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo fiduciosi, la squadra è rimasta quasi intatta rispetto allo scorso anno, quando ha fatto un gran finale di stagione. Abbiamo preso Spalletti affinché possa dare qualcosina in più che ci è mancato lo scorso anno. Mercato chiuso? No, chiude tra due giorni. Siamo soddisfatti sempre. Abbiamo una squadra molto valida, sono rimasti tutti gli elementi più importanti e siamo quindi molto fiduciosi per il futuro".

Novità sul rinnovo di Insigne? "No".

18.14 - Caleb Ekuban, nuovo attaccante del Genoa, titolare oggi contro il Napoli, prima della sfida è intervenuto al microfono di Dazn: "I miei compagni mi hanno parlato tantissimo dei tifosi. La prima volta che ho giocato qui in Coppa Italia non c'era ancora tanta gente, voglio vedere oggi come sarà. Sono abituato a stadi caldi, venendo dalla Turchia, ma non vedo l'ora di provare questo. Noi pensiamo semplicemente a noi, vogliamo provare in tutti i modi a dare battaglia. Davanti si corre, proveremo a dare battaglia ai difensori. Per chi nasce in Italia poter giocare in Serie A è una grande occasione, finalmente ce l'ho e non vedo l'ora di godermi quest'avventura".

18.08 - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa è intervenuto al microfono di Dazn: "Cominciamo sempre con la palla da dietro, puntiamo a costruire il gioco. Questo è il nostro stile, provato fin dalla prima amichevole in ritiro".

18.00 - I nuovi acquisti del Genoa al Ferraris per assistere da vicino alla sfida con il Napoli. Vasquez, Caicedo e l'ex azzurro Maksimovic sono arrivati poco fa a Marassi. I nuovi arrivati in casa Genoa assisteranno in tribuna al match.

17.19 - Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, match delle 18.30 valido per la seconda giornata di campionato.

Spalletti, che deve fare a meno dello squalificato Osimhen squalificato, sceglie in avanti l'attacco leggero composto da Politano, Lozano e Insigne, col messicano e il capitano che si alterneranno da falso nove. A centrocampo, visti gli infortuni di Demme e Zielinski, scelte obbligate: Elmas e Fabian giocheranno ai lati di Lobotka. Nessuna novità dietro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret. Ounas è recuperato e con Petagna rappresenteranno i cambi offensivi per il secondo tempo.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani, Ekuban. A disposizione: Andrenacci, Masiello, Favilli, Melegoni, Behrami, Pandev, Bianchi, Buksa, Serpe, Agudelo, Portanova, Kallon. All.: Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Marfella, Zanoli, Gaetano, Petagna, unas, Palmiero, Rrahmani, Juan Jesus, Ospina, Malcuit. All. Spalletti

LE ULTIME SUL GENOA - Rossoblù scetenati in questi ultimi giorni, ma i 6 acquisti in dirittura d'arrivo non dovrebbero esserci, compreso l'ex Maksimovic che ha svolto le visite mediche e Vasquez che ha svolto 3 allenamenti. Spazio quindi ai superstiti della rivoluzione di Preziosi: davanti a Sirigu spazio a Biraschi, Vanheusden e Criscito; in mediana Sturaro (favorito su Rovella, non bene all'esordio), Badelj ed Hernani con Ghiglione e Cambiaso ai lati. In attacco Ekuban (favorito sull'ex Pandev) e Kallon, quest'ultimo che poi dopo la gara potrebbe anche partire in prestito e far posto a Caicedo.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti deve fare a meno di Osimhen squalificato, ma anche di Demme, Mertens, Ghoulam e Zielinski in infermeria. In mediana scelte obbligate, con Elmas e Fabian ai lati di Lobotka, mentre in attacco Lozano ed Insigne si alterneranno da falso nove con Politano a destra. Più remota la possibilità Petagna centravanti. Nessuna novità dietro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret. Ounas è recuperato e con Petagna rappresenteranno i cambi offensivi per il secondo tempo.

Il Napoli è di scena sul campo del Genoa, dove l'anno scorso rimediò una brutta sconfitta, per restare a punteggio pieno e poter avere poi dopo la sosta diversi giocatori fuori e probabilmente anche un rinforzo in mediana dal mercato. Di fronte ci sarà una squadra in costruzione, che attende le ufficialità di addirittura sei acquisti e vive l'ennesima rivoluzione, ma Ballardini già la scorsa stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli azzurri con la pressione alta.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli!