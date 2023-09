RILEGGI LIVE - Genoa-Napoli 2-2 (40' Bani, 56' Retegui, 77' Raspadori, 84' Politano): pari in rimonta per gli azzurri!

Fonte: di Francesco Carbone

Il Napoli strappa il pari in rimonta con il Genoa ed evita la seconda sconfitta consecutiva: a Marassi finisce 2-2.

22:41 - FINISCE QUI!

90'+3 - Non si accontenta il Napoli attaccando alla ricerca del terzo gol. Zerbin si trascina però la sfera sul fondo.

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero.

89' - Cambia anche Gilardino: esce Martin, entra Vasquez.

89' - Ultimo cambio per il Napoli: Zerbin prende il posto di Kvaratskhelia.

87' - GENOA VICINO AL TERZO GOL! Gudmundsson sfonda sul lato sinistro e mette in mezzo, dove non arriva per un soffio Thorsby.

84' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Zielinski scodella un pallone in area perfetto per Politano che calcia al volo col mancino e non dà scampo a Martinez. Pareggio del Napoli.

83' - Check terminato: il gioco prosegue.

82' - Reclama un calcio di rigore il Napoli per un tocco sospetto di Bani sul cross basso tentato da Olivera. Fabbri si consulta col VAR.

81' - GUDMUNDSSON! Ci riprova il fantasista islandese senza inquadrare lo specchio della porta.

78' - Ammonito Cajuste per fallo tattico.

77' - Secondo cambio per il Genoa: esce uno stremato Strootman, entra Thorsby.

76' GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!! Gol costruito dai nuovi entrati: Cajuste apparecchia per l'ex Sassuolo che scarica un gran sinistro alle spalle di Martinez.

75' - Terzo ammonito in casa Genoa: sul taccuino dei cattivi finisce anche Badelj.

75' - Sostituzione in casa Napoli: entra Cajuste al posto di Lobotka.

74' - Primo cambio per Gilardino: Malinovskyi prende il poto di Sabelli.

72' - KVARATSKHELIA! Rientra sul destro per calciare forte in porta il georgiano, tiro centrale bloccato senza difficoltà da Martinez.

70' - Gudmunsson tenta la conclusione a giro dalla distanza il fantasista islandese, la palla esce non di molto alla sinistra di Meret.

65' - OSIMHEN! Il bomber nigeriano si libera di Dragusin ma non riesce a indirizzare la sfera in porta. C'era però un fuorigioco.

63' - Ferma il gioco Fabbri per valutare un contatto fra Osimhen e Anguissa. Fa segno di ripartire l'arbitro. Ricomincia da dietro l'azione del Napoli.

61' - Spinge il Napoli ma è troppo lungo il passaggio in verticale per Osimhen, controlla la sfera accompagnandone l'uscita dal campo Martinez.

58' - Due cambi per il Napoli: entrano Olivera e Raspadori per Mario Rui e Anguissa.

56' - GOL DEL GENOA! Sugli sviluppi di un corner battuto corto, il pallone arriva a Strootman che pesca all'interno dell'area Retegui che si gira benissimo e batte Meret col mancino. 2-0 Genoa.

53' - Proteste del Genoa per un presunto fallo da rigore su De Winter. Non è di questo avviso Fabbri che fa cenno al belga di rialzarsi.

52' - Sta salendo la pressione offensiva del Napoli e anche il ritmo della partita.

48' - Mario Rui sterza sul destro e prova il tiro: la conclusione si alza e non impensierisce Martinez.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: Politano prende il posto di Elmas.

21:49 - INIZIA LA RIPRESA!

Il Genoa chiude la prima frazione in vantaggio sul Napoli grazie al gol di Bani. Squadre negli spogliatoi.

21:32 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

43' - Reazione immediata del Napoli: bella combinazione tra Elmas e Di Lorenzo, la palla arriva a Kvaratskhelia che da posizione defilata non riesce a trovare la porta.

41' - L'arbitro Fabbri convalida la rete del Genoa dopo il check del VAR. Primo centro in campionato per Bani.

40' - GOL DEL GENOA! Sugli sviluppi del corner, De Winter spizza sul secondo palo per Bani che a pochi passi dalla porta insacca e batte Meret. 1-0 Genoa.

39' - RETEGUI! Tentativo del centravanti rossoblu dalla lunga distanza: destro insidioso, brado Meret a deviare in corner.

33' - Kvaratskhelia va via a due uomini, Retegui è costretto a commettere fallo per fermarlo. l'attaccante si becca il giallo.

32' - Ammonito De Winter per un fallo su Kvaratskhelia.

31' - Di Lorenzo entra in area di rigore, converge verso il centro e prova il sinistro a giro: tiro murato dalla difesa genoana.

29' - Prosegue il fraseggio orizzontale del Napoli, che non sta trovando sbocchi per innescare il terzetto offensivo. Pochi rischi fino a questo momento per il Genoa.

27' - Di Lorenzo calibra un cross tagliato verso il centro diretto a Osimhen, anticipato dall'uscita con i pugni di Martinez.

24' - Solita azione lunghissima del Napoli, il Genoa attende nella propria trequarti.

21' - Grande lettura difensiva da parte di Lobotka: il regista slovacco libera l'area di rigore da una situazione pericolosa. Poi ferma il gioco Fabbri per un fallo in attacco di Retegui.

18' - Anche Goran Pandev in tribuna a Marassi, doppio ex di Genoa e Napoli.

15' - RETEGUI! L'attaccante tenta la rovesciata sull'esitazione in uscita di Meret. La conclusione finisce però alta sopra la traversa

11' - Il Genoa fa grande densità e copre tutti i varchi. Il Napoli prosegue col giro palla.

8' - Elmas trova il varco giusto a destra e mette in mezzo per il taglio centrale di Osimhen, murato dalla retroguardia genoana.

6' - Lancio in profondità per Sabelli che corre sulla fascia destra e va al cross al centro per Gudmunsson che a pochi metri da Meret calcia alto. Si alza però la bandierina, c'era fuorigioco.

2' - Bella palla in verticale di Di Lorenzo per l'inserimento di Zielinski, fa buona guardia Dragusin rifugiandosi in fallo laterale.

1' - Gudmunsson va subito via a Elmas che lo stende e si becca il giallo dopo appena 13 secondi.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:42 - Squadre in campo. Risuonano le note dell'inno della Serie A!

20:40 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa: "La squadra è motivatissima, da due mesi a questa parte per cercare di ripetere un campionato di alto livello. L'intenzione è proseguire su quella scia".

Ostigard preferito a Rrahmani?

"La scelta è del mister, bisognerebbe chiedere a lui. C'è stato un po' di turnover anche in funzione di sette partite ravvicinate. Credo sia stata una scelta ponderata e ragionevole".

Per Kvaratskhelia può essere la serata giusta per sbloccarsi?

"Ultimamente lo abbiamo visto poco perché era in nazionale, è un giocatore di talento e sicuro rendimento. Confidiamo molto in lui, come negli altri. Nell'ultima gara c'è stato un incidente di percorso che la squadra riuscirà a superare"

20:39 - Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "C'è la volontà da parte di chi gioca dall'inizio e di chi subentrerà di determinare all'interno della gara".

Perchè la scelta di De Winter terzino destro?

"Era giusto dare una possibilità a De Winter che ha fatto passi avanti da quando è arrivato, è un ragazzo che ha voglia e merita di giocare".

Marassi può essere un fattore stasera?

"La passione del nostro popolo deve essere un valore aggiunto per i ragazzi, dobbiamo concentrarci all'interno della partita essendo costanti per novanta minuti. Affrontiamo una squadra tosta ma vogliamo fare una gara di grande compattezza, ci saranno momenti nei quali dovremo sacrificarci e altri nei quali potremo dire la nostra".

20:38 - Koni De Winter, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: "Emozionante esordire col Genoa contro i campioni d'Italia. C'è voglia di fare bene".

Come si fermano Osimhen e Kvara?

"Proveremo un po' di tutto, sono grandi campioni e cercheremo di fermarli. Mi sento bene, ho fatto la prima partita col Belgio e Gilardino sa che sono pronto. Lo ringrazio della fiducia".

20:24 - Koni De Winter, difensore del Genoa, debutta al Ferraris contro il Napoli e prima del match non mostra alcuna paura al microfono di DAZN: "Viviamo di questo, è bello esordire contro una grande squadra come il Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia".

20:20 - Leo Ostigard, difensore del Napoli, debutta dal primo minuto in campionato contro il Genoa, sua ex squadra, e prima del match racconta le sue emozioni a DAZN: "Sicuramente è una bella sensazione tornare qui a Genova per la prima volta, giocherò contro la mia ex squadra quindi sarà una partita particolare. Ho dei bei ricordi e di questa squadra potrei dire solo cose belle, è bello essere tornato qui ma vediamo ora il campo".

19.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps.

Allenatore: Alberto Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Isadiak, Natan, Rrahmani, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Zanoli, Gaetano, Raspadori

Allenatore: Rudi Garcia.

Garcia attende il Kvaratskhelia al top con grande fiducia: "Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato il gol nel primo tempo con la Lazio per un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90' con la Lazio, ma aver fatto 180' con la Georgia è una buona notizia per noi". E già oggi nella sfida al Genoa è atteso un passo in avanti da parte del georgiano a livello di prestazione ma soprattutto proprio in termini di assist e gol.

"Sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, come Cajuste, Kvara, Elmas, ha giocato molto e quindi ora è pronto". Garcia ed il suo staff hanno seguito attentamente le nazionali che potrebbero aver dato a molti elementi quel minutaggio che mancava. Se durante la stagione la sosta viene vista come un fastidio, col rischio di ritrovare spremuti i propri calciatori, in questa occasione invece potrebbe persino essere stata d'aiuto.

Le ultime di formazione: a sinistra ci sarà l'esordio da titolare di Mario Rui, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. La mediana dovrebbe essere la solita con Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski mentre l'interrogativo riguarda il tridente. Politano non ha i 90' e con Kvaratskhelia ed Osimhen ci sono diverse candidature: quella più immediata porta a Lindstrom, ma Garcia pensa seriamente anche ad Elmas oltre a Raspadori che ha già dimostrato di vedere anche da attaccante esterno.

"Abbiamo vinto le prime due e per me non abbiamo sbagliato la terza, facendo un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e la concretizzazione perché il problema è aver preso poco la porta. Devi metterti al riparo prima se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol". La sosta non ha fatto cambiare idea a Rudi Garcia. Alla vigilia della sfida contro il Genoa il tecnico del Napoli ha ribadito la sua idea sul ko con la Lazio, ma soprattutto sulla problematica della finalizzazione visto che la sua squadra è quella che conclude di più, ma per ora non nello specchio. Problema con ogni probabilità anche di lucidità e di scarsa brillantezza che molti potrebbero aver ritrovato dopo gli impegni in nazionale.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli