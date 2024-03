RILEGGI LIVE - Inter-Napoli 1-1 (Darmian 44’, Juan Jesus 82’): Calzona conquista un punto a San Siro

Il Napoli esce con un pareggio in rimonta a San Siro. Dopo un primo tempo opaco la squadra di Calzona ha risalito la china, meritando quantomeno il pari

Il Napoli esce con un pareggio in rimonta a San Siro. Dopo un primo tempo opaco la squadra di Calzona ha risalito la china nella ripresa, meritando quantomeno il pari.

22.39 - Finisce qui.

94' - Contropiede promettente per il Napoli, ma Lindstrom corre a testa bassa e non vede Ngonge solo dall'altro lato.

92' - Dentro Ngonge e Lindstrom per gli ultimi sgoccioli. Escono Kvaratskhelia e Politano.

90' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' - Ammonito Inzaghi per proteste.

89' - Thuram letteralmente rotola a terra dopo un contatto con Rrahmani in area. L'arbitro è attento e lascia proseguire.

87' - Ammonito Calzona per proteste.

84' - Inzaghi si gioca la carta Buchanan, ese Darmian.

82' - GOL GOL GOL GOL GOL! PAREGGIA IL NAPOLI! Corner di Politano, Bastoni devia e Juan Jesus se la ritrova addosso. Primo gol da calcio d'angolo per il Napoli in questa Serie A.

81' - Cross dalla destra di Politano: Simeone prende bene il tempo e stacca di testa. Sommer però è posizionato bene e blocca.

79' - Doppio cambio nell'Inter: dentro Sanchez e Dumfries per Lautaro e Dimarco.

77' - Anguissa si ritrova un buon pallone tra i piedi in area, ma tirando manda il pallone alle stelle.

74' - Doppio cambio di Calzona: dentro Simeone e Mario Rui al posto di Raspadori e Olivera.

71' - Sostituzione anche nell'Inter: esce Barella, al suo posto Frattesi.

71' - Cambio nel Napoli: entra Cajuste al posto di Traoré.

70' - TRAORE'! All'ultimo pallone della sua partita, l'ivoriano salta Barella, danza sul pallone e calcia ma non trovando la porta.

67' - Retropassaggio suicida di Anguissa: per fortuna del Napoli non ne approfitta l'Inter.

66' - JUAN JESUS! Il centrale brasiliano si immola su un tiro di Barella da posizione ravvicinata.

63' - Corner di Kvaratskhelia respinto dalla difesa: sulla respinta ci prova Traoré col mancino al volo. Palla ampiamente a lato.

61' - Gran giocata di Politano che di esterno trova un corridoio per Di Lorenzo in area: il capitano azzurro poi va al cross ma viene respinto.

56' - Ci prova Kvara! Spunto del georgiano che si accentra dalla sinistra e calcia a giro: Sommer blocca la sfera.

54' - Ammonito Barella, per un fallo ai danni di Traoré.

53' - Schema dell'Inter da punizione: il tiro di Dimarco dal limite viene deviato e ancora una volta Meret è chiamato a un grande intervento.

52' - Ammonito Lobotka, per un intervento falloso ai danni di Thuram.

49' - Avvio di ripresa del Napoli disarmante. Altra azione in cui viene concesso il tiro all'Inter con troppa facilità. Stavolta è Thuram a sprecare da ottima posizione.

47' - ANCORA MERET! Combinazione dell'Inter con Mkhitaryan che serve Lautaro in area: il tiro dell'argentino viene respinto dall'ottimo intervento di Meret.

46' - C'è un cambio nell'intervallo: Inzaghi sostituisce Pavard ammonito, entra al suo posto Bisseck.

21.51 - Comincia il secondo tempo

21.32 - Duplice fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Inter in vantaggio. Cross tagliato dalla sinistra di Bastoni per Darmian che all'altezza del dischetto incrocia il mancino, infilando Meret.

42' - Grande azione del Napoli! Bellissima parabola di Lobotka a trovare Politano in area: cross dell'esterno per Traoré che di testa a centro area sbaglia totalmente la misura.

36' - Ammonito Pavard, per aver fermato irregolarmente Kvaratskhelia lanciato in contropiede.

31' - Fllipper che favorisce Anguissa, palla dentro per Raspadori che calcia ma il suo tiro viene deviato. Corner per gli azzurri.

26' - L'Inter cerca spesso la soluzione lunga: ancora lancio della difesa per Thuram che subisce fallo da rigore da Rrahmani. L'attaccante francese è però nuovamente in fuorigioco.

21' - Thuram pescato alle spalle della difesa si presenta davanti a Meret ma calcia fuori. C'era comunque posizione di offside del francese.

17' - Buona traccia sulla sinistra tra Kvaratskhelia e Traoré, col cross per Raspadori che viene allontanato da Acerbi.

13' - MERET SALVA DUE VOLTE! Cross di Thuram per Darmian che si tuffa di testa ma trova il grande intervento di Meret. Sulla respinta si avventa Lautaro e ancora una volta il portiere azzurro si supera. Poi sul terzo tentativo Barella spedisce alto.

11' - ANCORA JUAN JESUS! Dimarco serve Lautaro in area ma viene anticipato da un grande intervento in spaccata di Juan Jesus.

9' - Rrahmani trova un varco per servire Politano tra le linee: il numero 21 azzurro prova a saltare Acerbi ma viene fermato.

6' - L'Inter pressa molto alto creando fastidi al Napoli: qui Darmian ruba palla a Kvaratskhelia ma poi sbaglia il suggerimento per Lautaro.

3' - Mkhitaryan recupera palla e innesca Thuram: decisiva la chiusura di Juan Jesus a schermare il tiro del francese.

1' - Parte forte il Napoli: dopo 20 secondi Raspadori si propone in area e mette un cross interessante, ma non c'è nessun compagno a raccogliere.

20.45 - PARTITI! COMINCIA IL MATCH...

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.33 - Nel corso del pre-partita di Inter-Napoli il tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Le concorrenti per la Champions corrono. “E’ chiaro che siamo di rincorsa, abbiamo l’obbligo di ottenere il massimo in ogni partita. Questo lo sapevamo quando siamo arrivati. Questa partita è fondamentale per cercare di raggiungere un obiettivo che è lontano ma è ancora possibile”.

Sulla scelta di Raspadori al posto di Osimhen. Come sta il nigeriano? “Raspadori si adatta a tanti ruoli, è molto adatto a giocare in avanti ma ho altri due attaccanti, Osimhen e Simeone, che possono ricoprire quel ruolo. Per quanto riguarda Osimhen ha un’infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio. Viene in panchina e vediamo se ce ne fosse bisogno se lo possiamo utilizzare”.

20.28 - Nel corso del pre-partita di Inter-Napoli l'a.d. nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone e vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile".

Come si riparte dopo la delusione di Madrid?

"Quando si parla di Inter in tutte le sue componenti bisogna saper gestire i vari momenti, sicuramente il nostro non è un momento negativo. Siamo orgogliosi del percorso di questo gruppo e del nostro allenatore, continuiamo con grande ottimismo ed entusiasmo".

Critiche troppo feroci?

"Quando si è un grande club come l'Inter dobbiamo conviverci, avendo però la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora: la nostra è una stagione bellissima. Mentre il campionato lo vince sempre la squadra più forte in assoluto, le competizioni europee non le vincono sempre le più forti. Con il vecchio regolamento saremmo passati. Questo deve essere un tesoro per il futuro".

A qualcosa da rimproverare alle seconde linee?

"Ci sono occasioni in cui le seconde linee sono determinanti, altre meno, ma questo vale anche per le prime linee. Ci sta, le performance non sono sempre uguali e conta anche quello che il nostro potere negoziale, siamo contenti della nostra stagione che non si può non annoverare positivamente".

Quando arriverà il rinnovo di Lautaro?

"Intanto siamo primi in classifica con un bel margine di vantaggio ma non dobbiamo assolutamente sederci, dobbiamo conquistarlo il più in fretta possibile e sarebbe bello accompagnarlo col record di punti. Restiamo concentrati per conquistare qualcosa di straordinario. Per quanto riguarda Lautaro sicuramente ci arriveremo prima della fine del campionato. Oggi abbiamo rallentato un po' ma il rapporto col suo agente è splendido e non possiamo non arrivare al prolungamento".

20.18 - Nel pre-partita di Inter-Napoli, gli azzurri tornano a parlare ai microfoni di Dazn. Giacomo Raspadori, titolare al posto di Osimhen, dice la sua sulla sfida contro i nerazzurri: "Stasera sicuramente è un’occasione per rifarci dalla delusione dell’eliminazione e avvicinarsi al nostro obiettivo che è ritornare in Champions. Abbiamo 10 finali e siamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo, già da oggi, dobbiamo raggiungere la vittoria”.

20.17 - Nel pre-partita di Inter-Napoli, l'esterno nerazzurro Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del match.

Come resettare la settimana? "Fa piacere ricevere l'accoglienza che ci hanno dato i tifosi, noi scendiamo in campo per renderli orgogliosi. Oggi scendiamo in campo anche per dimenticare la delusione con l'Atletico Madrid, faremo del nostro meglio per continuare su questa strada".

19.41 - Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 29ª giornata di Serie A. Calzona non recupera Osimhen al 100% e il nigeriano parte dalla panchina. Davanti a Meret, la linea a quattro difensiva è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, che viene preferito a Mario Rui, e Rrahmani e Juan Jesus. In mediana confermato il centrocampo di Barcellona con Lobotka in cabina di regia e Anguissa e Traoré ai lati. In attacco il tridente è composto da Politano e Kvaratskhelia sulle ali e Raspadori al centro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.

In casa Inter, mister Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Arnautovic e Carlos Augusto, oltre ai lungodegenti Cuadrado e Sensi. Tra i pali ci sarà Sommer, davanti a lui Bastoni, Acerbi e Pavard più di Bisseck. Sulle corsie laterali agiranno Darmian e Dimarco, in mediana il dubbio è su chi assisterà Barella e Mkhitaryan: è ballottaggio serrato tra Calhanoglu e Asllani, con il turco leggermente in vantaggio per una maglia dal 1'. Davanti la scelta è sul partner di Lautaro: Sanchez scalpita e insidia Thuram per partire titolare.

In casa Napoli, per mister Calzona un dubbi principale: riguarda Victor Osimhen, reduce dall'affaticamento muscolare di un paio di giorni fa. Il nigeriano rientra nella lista dei convocati e proverà a stringere i denti, ma non verrà corso nessun rischio. Per questo al momento è favorito Raspadori per una maglia dal primo minuto, a completare il tridente Kvaratskhelia e Politano. Pochi dubbi a centrocampo: oltre Anguissa e Lobotka anche Traoré va verso la conferma. Difficilmente ipotizzabile un impiego di Zielinski (quantomeno dall'inizio) contro quella che sarà la sua prossima squadra. Nelle retrovie in tre sono sicuri del posto: capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulla corsia di sinistra solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui (con l'uruguagio in pole). A difesa dei pali della porta azzurra ci sarà Alex Meret

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Inter-Napoli