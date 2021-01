RILEGGI LIVE - Juventus-Napoli 2-0: (65' Ronaldo, 95' Morata): Insigne butta via i supplementari, azzurri ko

La Juventus batte il Napoli e vince la Supercoppa Italiana! Tanti rimpianti per il Napoli che esce sconfitto ma non sul campo e paga l'errore dagli undici metri di Insigne che avrebbe cambiato la partita.

22.56 - Finisce il secondo tempo

95' - Gol della juve: La Juventus raddoppia in contropiede con Morata sfruttando gli spazi dovuti ad un Napoli completamente sbilanciato.

94' - Clamorosa occasione per il Napoli: Politano va via in dribbling sulla destra. Cross basso per Lozano, che calcia e trova la deviazione di Chiellini: la palla è diretta verso la porta, ma Szczesny col ci arriva coi piedi.

90'- Vengono concessi cinque minuti di recupero.

89'- Zielinski rifila un calcione a Ronaldo e si becca l'ammonizione. Un po' di nervosismo ora nei giocatori del Napoli.

88' - Forcing finale degli azzurri, ma la Juventus sta tenendo bene, senza rischiare.

86' - Napoli ora super offensivo nel tentativo di agguantare il pareggio.

85' - Doppio cambio anche quello degli azzurri: Demme fa spazio a Llorente.

84' - Sostituzione anche per il Napoli: fuori Mario Rui, dentro Politano.

83' - E' un doppio cambio: esce anche Bentancur per Rabiot.

83' - Sostituzione per la Juventus: fuori Kulusevski, dentro Morata.

79' - INSIGNE SBAGLIA IL PENALTY: Il capitano azzurro fa una breve rincorsa, spiazza Szczesny ma calcia troppo largo e il pallone termina fuori!

78' - RIGORE PER IL NAPOLI: Valeri torna sui suoi passi, va a rivedere l'episodio e dà il rigore al Napoli.

77' - Protesta il Napoli per un presunto fallo in area di rigore di McKennie su Mertens. Resta a terra il belga.

76' - Fase confusa della partita. Il Napoli tenta l'assalto, si scopre e concede più spazi alla Juve.

74' - Ammonito Ronaldo: entra in ritardo su Di Lorenzo: cartellino giallo per lui.

73' - Napoli che soffre sul suo lato sinistro del campo, nella zona di Mario Rui che viene attaccato da Kulusevski e da Cuadrado.

71' - Seconda sostituzione per il Napoli: fuori Petagna, dentro Mertens.

70' - La Juve spinge alla ricerca del 2-0 con McKennie che va via a Demme sulla fascia destra. Cross basso per Kulusevski, la cui conclusione viene ribattuta in angolo da Elmas.

68' - Gattuso corre subito ai ripari inserendo un giocatore più offensivo e più dinamico come Elmas.

67' - Sostituzione per il Napoli: fuori Bakayoko, dentro Elmas.

65' - Gol della Juve: sugli sviluppi di un corner la sfera viene deviata da Bakayoko in malo modo e la palla resta nell'area piccola, nella zona di Ronaldo: da due passi calcia a botta sicura il portoghese e batte Ospina!

64' - Rischia l'autogol Manolas: Cuadrado la mette in mezzo, un cross teso sul quale il greco libera l'area rischiando grosso.

62' - Bonucci sventaglia a sinistra per Bernardeschi che controlla il pallone con un braccio. Fischia Valeri.

60' - Ronaldo si fionda su un pallone vagante e calcia dalla distanza: tiro smorzato, nessun pericolo per Ospina.

59' - Napoli partito un po' più timido in questo secondo tempo e soffre il pressing dei bianconeri che sono scesi in campo più convinti.

57' - Si rialza adesso Ospina: nulla di grave, resta in campo

56' - Resta a terra il portiere azzurro, ma sembra solo un leggera botta, si scalda per sicurezza Meret.

56' - Incompresione tra Manolas ed Ospina al limite dell'area di rigore che permette a Ronaldo di calciare verso la porta con il sinistro: la sua conclusione termina a lato.

54' - Pallone mosso in ampiezza dal Napoli con Mario Rui che vede un corridoio in area di rigore per Petagna, bravo Bonucci ad intervenire in spaccata.

53' - Sterzata di Zielinski che viene rincorso fino alla sua metà campo da Bentancur ed è costretto a giocare all'indietro.

51' - Ci prova la Juve con un'azione di Bernardeschi che passa il pallone al centro per Bentuncur che calcia in porta, ma l'arbitro fischia il fuorigioco dell'ex viola. Nulla di fatto.

48' - Manovra corale del Napoli con la sfera che finisce sul lato di Lozano che punta e mette in mezzo per Demme che anticipa Chiellini ma con un tocco sporco non riesce a centrare la porta avversaria.

46' - Grandissima occasione per Bernardeschi: dalla corsia di sinistra parte un cross al centro sul neo entrato Bernardeschi che taglia sul primo palo e tocca la sfera, Ospina salva sulla linea in due tempi.

Primo cambio per la Juventus: fuori Chiesa, dentro Bernardeschi.

22.05 - Inizia il secondo tempo

All'intervallo Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, ha commentato la prima frazione ai microfoni di Rai Sport: "Sappiamo che è una partita difficile. Il campo non aiuta, ma dobbiamo mettercela tutto. Dobbiamo difenderci bene, da squadra, per poi innescare i calciatori davanti che possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus".

Grande equilibrio in questi primi 45 minuti di gara con entrambe le squadre che non si scoprono più di tanto e restano accorte. E' del Napoli però l'unica clamorosa occasione con Lozano che è andato ad un passo dal gol dell'1-0.

21.47 Termina il primo tempo

44' - Cuadrado riceve sulla destra e fa partire il traversone per Cristiano Ronaldo che spinge Di Lorenzo, fischia Valeri. Contrariato il portoghese.

42' - Squadre abbastanza abbottonate in questa fase di partita. Poche emozioni e tanto tatticismo.

40' - Proteste della Juventus per un fallo di Lozano su Danilo, chiesto il giallo al messicano che non viene ammonito.

39' - Ronaldo appoggia ad Arthur, chiuso da Bakayoko e costretto a tornare all'indietro. Sfuma una potenziale buona occasione per la Juventus.

37' - La squadra di Pirlo, dopo due calci d'angolo di fila, prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria ma trova tutto chiuso nella trequarti.

35' - Il Napoli sembra aver preso le misure alle imbucate centrali della Juve, bianconeri costretti a giocare sulle fasce.

33' - Sbaglia un tocco facile Petagna, Chiesa punta la difesa azzurra, bravo Lozano a ripiegare e a chiudere.

31' - La Juventus sembra essersi un po' impaurita in seguito alla palla gol avuta dal Napoli, i bianconeri provano ad alleggerire i ritmi.

29' - CLAMOROSA OCCASIONE PER LOZANO: Insigne fa filtrare per Demme sul lato corto dell'area. Bel cross per Lozano che anticipa tutti, incorna ma colpisce in pieno Szczesny da due passi!

27' - Insigne, dribbling su McKennie e sventagliata a destra. Zielinski alla fine crossa e trova una deviazione: sarà angolo.

25' - Lancio di Bonucci per Ronaldo, attento Koulibaly che marca il portoghese e copre l'uscita di Ospina.

24' - Filtrante in verticale per Kulusevski, che si gira bene su Koulibaly e va da McKennie in area, anticipato da Mario Rui.

22' - Insigne converge al centro e prova a servire Lozano con il suo solito passaggio da sinistra a destra. Il portiere bianconero anticipa il messicano, la palla gli scappa di mano ma è Danilo a raccoglierla e spazzare.

20' - Il capitano azzurro batte la punizione ma ne esce fuori una conclusione lenta e centrale, tutto facile per Szczesny.

19' - Mario rui si conquista un calcio di punizione molto interessante sul lato corto sinistro dell'area di rigore. Sul pallone Insigne.

17' - Di Lorenzo riceve sulla destra. Cross verso Petagna, che taglia bene ma non impatta il pallone. Sfuma l'azione.

16' - Mckennie serve Cuadrado che si incunea sulla fascia destra puntando Mario Rui. Bravo il portoghese con l'aiuto di Koulibaly a chiudere e a trascinare il colombiano sul fondo facendo finire fuori la sfera.

14' - Grande equilibrio fino a questo momento con la Juve che tiene il possesso e il Napoli pronto a ripartire in velocità.

12' - La Juventus attacca bene. McKennie serve Kulusevki, che va subito da Danilo in area che calcia in porta trovando i guantoni di Ospina. Si alza però la bandierina: è fuorigioco.

10' - Demme gioca in verticale su Lozano, ma al messicano manca l'aggancio. Recupera la Juve.

9' - Kulusevski si invola sulla corsia di destra degli azzurri, punta l'uomo e tocca fuori area per Arthur che spedisce il pallone sopra la traversa.

7' - Ronaldo da posizione centrale punta la difesa del Napoli, calcia in porta ma trova la deviazione della difesa azzurra. Calcio d'angolo per i bianconeri.

6' - Calcio d'angolo battuto da Mario Rui e colpo di testa di Manolas che finisce a lato, nessun problema per Szczesny.

5' - Discesa sulla destra di Di Lorenzo, tocco per Lozano che prova il cross ma viene deviato. Corner per il Napoli.

3' - Duro fallo a centrocampo di Bentancur su Zielinki. Punizione per il Napoli.

2' - Napoli che inizia il match ad impostare l'azione dal basso, Gattuso chiede di cambiare il pallone perchè troppo sgonfio.

21.02 PARTITI! Inizia il match

20.57 - Squadre in campo!

20.48 - Ultimato il riscaldamento, tutto pronto al Mapei

20.45 - Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima del match di Supercoppa contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è molto importante per noi. Sarà della partita".

Cosa vi aspettate che vi dia Ronaldo? "Quello che ci dà sempre, ossia il suo carisma e la sua personalità, l'appoggio alla squadra. Al di là dei gol è un calciatore importante per tutto quello che dà dentro e fuori dal campo".

E' stata una vigilia particolare dopo il k.o. con l'Inter. "E' chiaro che non abbiamo fatto una grande partita, ma giocando ogni tre giorni non c'è tempo per rimuginare e ora dobbiamo pensare a questa partita".

Cosa vi aspettate da Pirlo? "Non c'attendiamo niente di particolare, è il nostro allenatore e abbiamo tantissima fiducia in lui. Abbiamo fatto partite molto buone e partite meno buone, come tutte le squadre perché giocare ogni tre giorni è sempre difficile. In questo momento è complicato ricaricare le energie mentali. E' una finale, la giocheremo al massimo, cercando di vincerla".

20.40 - Mario Rui a pochi minuti dalla partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Giochiamo contro la Juventus, con un nome e una squadra molto importanti, abbiamo studiato i nostri avversari, l'abbiamo preparata bene e speriamo che vada tutto per il meglio. La Juventus è sempre la Juventus, la squadra che da dieci anni vince di tutto e di più. Questa è la Juventus che ci aspettiamo di trovare stasera".

20.35 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con la Juventus in Supercoppa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita molto importante, c'è un trofeo in palio. E' motivo d'orgoglio per noi affrontare la Juventus in questa finale, per noi il percorso parte dalla Coppa Italia. Non crediamo che una partita possa cambiare l'inerzia di un'annata. Noi cercheremo di tornare in Champions League, è questo il nostro obiettivo principale".

A che punto siamo per Milik all'Olympique Marsiglia? "Stiamo lavorando a quest'operazione, le parti sono tre e ci sono delle cose da sistemare. Vediamo".

Qual è il clima nell'ambiente Napoli? "C'è grande soddisfazione e voglia di confrontarsi con la Juventus. Siamo emozionati, ma c'è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante".

20.15 - Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social per aggiornare la situazione dal Mapei Stadium: "Voci di dentro “Il terreno di gioco del Mapei è un campo di patate”. Come si può organizzare una finale (vista in tutto il mondo) senza tenere conto di questo problema? Perché mettere a rischio le caviglie dei 22 in campo? La miopia dei vertici del calcio italiano è evidente!".

19.55 - Ufficiali da pochi minuti le scelte di formazione di Rino Gattuso in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus. Non ci sono particolari sorprese: c'è Petagna in attacco, Demme al posto di Fabian e Mario Rui a sinistra. In porta Ospina. Nella Juve c'è subito Cuadrado titolare dopo il Covid e Kulusevski in attacco con Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

19.25 - Cori, fischi e gesti chiari all'arrivo del pullman della Juve al Mapei Stadium. Ad attenderlo diversi tifosi del Napoli che hanno 'accolto' i calciatori di Pirlo con sfottò di ogni genere.

19.00 - Juan Cuadrado è arrivato a Reggio Emilia pochi minuti dopo le 14 dopo la negatività al tampone. La redazione di Sky Sport fa sapere che il colombiano è stato asintomatico e si è allenato a casa sua con corsa su tapis roulant e piccola palestra per restare in forma. Per questo motivo potrebbe partire da titolare nonostante la lunga assenza dai campi.

18.30 - Situazione meteo: al momento non c'è nebbia, solo un po' di foschia, ma fa freddo, un grado alle 18.30.

18.00 - Juan Cuadrado è una forte tentazione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera. Il colombiano, dopo l’annuncio odierno della negativizzazione al Covid-19, ha raggiunto nel primo pomeriggio il resto della squadra in quel di Reggio Emilia mettendosi a disposizione per la finale di Supercoppa italiana di questa sera contro il Napoli. Le ultime indiscrezioni lo vedono indiziato a partire dal primo minuto con la decisione finale che verrà presa dallo staff bianconero nella riunione tecnica del tardo pomeriggio.

17.45 - Rafael Cabral, l'eroe di Doha nel 2014, ha commentato sui social l'attesa, la sua, per la partita di questa sera tra Juventus e Napoli: "Stasera c'è di nuovo la Supercoppa contro la Juventus. Però questa volta ci sarò da tifoso. Forza Napoli sempre. Forza ragazzi".

17.40 - Roberto Mancini sarà uno dei pochissimi ospiti in tribuna che potranno assistere stasera alla finale di Supercoppa italiana. Insieme al ct azzurro ci saranno il designatore Rizzoli, il presidente della Regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia, Vecchi, Ciro Ferrara, doppio ex e membro del team Legend della Lega, e il direttore marketing della Sony, Zeppieri, che al termine dell'incontro scenderà in campo per premiare le due formazioni. Con lui il presidente della Lega Dal Pino

Pirlo senza De Ligt, Alex Sandro, Demiral e Dybala, dovrebbe preferire Kulusevski a Morata in coppia con Ronaldo in un 3-5-2 con Chiesa e Bernardeschi ai lati, Bentancur, Arthur e Mckennie (ma non si esclude Ramsey) ed una linea a tre obbligata con Danilo, Bonucci e Chiellini. Difficile la linea a quattro considerando le condizioni precarie di Frabotta.

Gattuso può contare su Petagna che dovrebbe stringere i denti e piazzarsi in attacco, supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne. In mediana Demme e Bakayoko ed in difesa davanti ad Ospina, con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, l'unico dubbio riguarda Mario Rui e Hysaj col primo favorito.

Tutto in una notte. Il Napoli è di scena a Reggio Emilia per la Supercoppa italiana contro la rivale di sempre, la Juventus, con l'obiettivo di portare a casa il 12esimo trofeo della sua storia e nello specifico quella che sarebbe la 3a Supercoppa italiana (le altre due vinte sempre contro la Juventus) ed il 5° trofeo della gestione De Laurentiis. La squadra di Gattuso ci arriva galvanizzata da tre vittorie di fila, in particolare l'ultima con la Fiorentina roboante e convincente, mentre di fronte la Juventus dopo il ko con l'Inter sembra già all'ultima spiaggia con Pirlo. I bianconeri ricorreranno a tutta la loro esperienza e le loro individualità per riscattarsi e su questo ha insistitito molto Gattuso in conferenza stampa.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, gara valida per la Supercoppa italiana!