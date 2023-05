RILEGGI LIVE - Monza-Napoli 2-0 (18' Dany Mota, 54' Petagna): primo ko da Campioni d’Italia!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol per tempo e il Monza batte il Napoli. Prima sconfitta da Campioni d’Italia per gli azzurri: decidono le reti di Dany Mota e Petagna.

16:54 - FINISCE QUI!

90'+3 - Ci ha provato Osimhen da posizione complicata, destro sul primo palo da parte del nigeriano che trova un Di Gregorio attento che respinge in calcio d'angolo.

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

88' - Birindelli cade in area di rigore dopo un contatto con Juan Jesus, Cosso lascia proseguire e non concede alcun calcio di rigore per il Monza.

83' - Triplo cambio per il Monza: fuori Petagna, Izzo e Pessina ed in campo Carboni, Machin e Antov.

82' - Subito pericoloso Simeone: dopo un calcio d'angolo il Cholito prova un colpo di tacco però troppo centrale per mettere in difficoltà Di Gregorio.

80' - Ultima mossa di Spalletti: in campo anche Simeone per Lobotka.

79' - ZIELINSKI! Botta da fuori area del polacco che scalda i guantoni di Di Gregorio, bravo a smanacciare.

76' - Sostituzione per il Monza: Sensi prende il posto di Rovella.

74' - Tentativo dal limite dell'area di rigore Kvaratskhelia ma il destro del georgiano termina direttamente tra le braccia di Di Gregorio che la blocca senza problemi.

72' - Politano cade in area di rigore dopo un contrasto con Dany Mota, proteste da parte di tutto il Napoli e di Spalletti in panchina. Il direttore fa proseguire l'azione.

69' - Cambio per il Monza, fuori Caprari ed in campo Birindelli.

67' - Fallo in attacco, secondo Cosso, commesso da Osimhen ai danni di Pessina. Proteste dei giocatori del Napoli che chiedono il rigore, ma l'arbitro non e' dello stesso avviso nonostante il silent check.

65' - PALO DI OLIVERA! Traversone di Zielinski dalla trequarti per il colpo di testa di Olivera che schiaccia bene ma centra il legno.

63' - Tre cambi per il Napoli: escono Bereszynski, Elmas e Anguissa ed entrano Di Lorenzo, Politano e Raspadori.

56' - DANY MOTA! CHE PARATA DI GOLLINI! Errore in impostazione di Zielinski, ripartenza del Monza con Dany Mota che calcia forte ed in diagonale col mancino: si supera Gollini che devia in corner.

54' - GOL DEL MONZA! Pessina lancia in profondità Dany Mota che arriva in area di rigore e calcia trovando la respinta di Gollini, sulla sfera arriva Petagna che prima finta e poi con il mancino piazza all'angolino basso.

53' - Intervento falloso di Elmas ai danni di Carlos Augusto: fallo e giallo.

52' - Elmas ha spazio lungo la corsia di destra e fa partire un traversone in mezzo alla ricerca di Osimhen che trova lo stacco di testa ma manda il pallone piuttosto alto rispetto alla porta di Di Gregorio.

49' - Scivolata di Pessina nel cuore dell'area di rigore che diventa un assist per Anguissa, che anzichè calciare in porta prova a servire Osimhen ma arriva la chiusura di Caldirola.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: dentro Kvaratskhelia al posto di Zerbin.

16:04 - INIZIA LA RIPRESA!

Monza in vantaggio al termine della prima frazione: a decidere fin qui è la rete segnata da Dany Mota. Squadre negli spogliatoi.

15:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

41' - ANGUISSA! Napoli vicino al gol del pari: tocco di Rrahmani che libera il centrocampista del Camerun in area, destro che viene respinto in tuffo da Di Gregorio.

39' - Altra transizione del Monza con Carlos Augusto che arriva sul fondo e appoggia al centro per Petagna che si gira e calcia col mancino ma non trova lo specchio.

36' - Sponda di testa di Osimhen per l'accorrente Rrahmani che calcia di controbalzo ma la palla si alza sopra la traversa.

31' - Traversone di Elmas dalla destra per Osimhen che ci prova in terzo tempo sfiorando soltanto la sfera.

28' - Si difende bene il Monza che non sta concedendo occasioni tranne al primo minuto per Zielinski.

26' - Il Napoli è troppo impreciso in questo primo tempo, diversi errori di misura per i ragazzi di Spalletti.

23' - Durissimo intervento di Caldirola su Osimhen: fallo e giallo per il difensore.

19' - Breve silent check di Cosso per un intervento precedente di Rovella su Zielinski, concluso subito. Confermato il gol di Dany Mota.

18' - GOL DEL MONZA! Ripartenza a tutta velocità con Caprari che mette in mezzo per Carlos Augusto, tocco di prima del brasiliano per Pessina che a tu per tu con Gollini mette sul secondo palo per l'arrivo di Dany Mota che non fallisce il tap-in vincente.

15' - CARLOS AUGUSTO! Sponda di Petagna per il brasiliano che prova la conclusione con il piattone destro: deviazione da parte di Rrahmani e calcio d'angolo in favore del Monza.

14' - Dany Mota prova ad accelerare lungo la corsia mancina, Rrahmani riesce a contenerlo.

10' - Con pazienza il Monza fa girare il pallone alla ricerca di spazi.

7' - Tacco di Zerbin a servire Olivera che ha tanto spazio lungo la corsia mancina, arriva quasi sul fondo ma viene fermato dall'intervento con i tempi giusti da parte di Ciurria.

6' - Bella incursione di Carlos Augusto che arriva sul fondo e crossa al centro: Dany Mota stoppa, si gira e calcia col mancino. Tiro deviato, corner per i brianzoli.

1' - ZIELINSKI! 12 secondi ed il Napoli è già paricoloso: sponda di Osimhen per il polacco che in area e da posizione defilata calcia col destro ma non centra la porta.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Pasillo de honor dei giocatori del Monza che danno il cinque ai campioni d'Italia.

14.50 - Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Monza. "Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare un giro nello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La presenza di molti bambini vuol dire che il calcio avrà un grande futuro. Osimhen? Deve vincere la classifica dei cannonieri, vogliamo restituirgli quella felicità. Dalla prima partita dello scorso anno ha fatto vedere che è un calciatore con il quale si può parlare e poi porta tutto a suo vantaggio".

14.36 - Le parole di Mattia Valoti, centrocampista del Monza, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Il nostro obiettivo era la salvezza, tutto quello che viene ora è guadagnato. Dobbiamo lottare per qualcosa di incredibile come l'ottavo posto".

14.34 - Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Monza. "Il Monza tiene tanto palla, anche noi e lo abbiamo dimostrato tutto il campionato. Anche oggi proveremo a fare il nostro meglio".

13.51 - Sono ufficiali le formazioni di Monza-Napoli, match delle 15 valido per la 35ª giornata di Serie A. Dopo la festa scudetto con la Fiorentina, Spalletti dà spazio a diverse seconde linee. In porta confermato Gollini, in difesa esordio dal 1' per Bereszynski, che con Rrahmani, Juan Jesus e Olivera compone la linea a quattro. In mediana Zielinski torna titolare accanto a Lobotka e Anguissa a destra. In attacco spazio anche per Zerbin a sinistra, che con Elmas a destra e Osimhen al centro forma il tridente.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. All. Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Bereszynski, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti

Victor Osimhen non andrà ai box e sarà confermato titolare oggi contro il Monza, anche per sfatare un tabù. Quale? Il nigeriano è motivatissimo a inseguire altri gol per vincere la classifica cannonieri e la squadra sta mettendosi a disposizione del suo leader per aiutarlo in questa impresa che dal 2009 non ha più centrato nessun attaccante, cioè che il cannoniere di A vinca pure lo scudetto. L’ultima volta è di Zlatan Ibrahimovic quando giocava nell’Inter. Ora Victor, che ha 4 gol di vantaggio su Lautaro, può realizzare la doppietta che non riuscì a Napoli nemmeno a Maradona, che vinse due campionati (1987 e ‘90) e una classifica cannonieri (1988) ma non contemporaneamente

Ci saranno un po' di rotazioni nella formazione che Luciano Spalletti manderà in campo oggi alle 15 a Monza. Secondo il Corriere dello Sport in difesa non ci sarà Di Lorenzo, al suo posto Bereszynski. Dovrebbe trovare spazio anche Juan Jesus. In mediana chance per Gaetano, mentre davanti Elmas è in ballottaggio con Politano per il ruolo di esterno alto.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Napoli