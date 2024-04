RILEGGI LIVE - Monza-Napoli 2-4 (9’ Djuric, 56' Osimhen, 58' Politano, 61' Zielinski, 63' Colpani, 69' Raspadori): gli azzurri si sbloccano!

Fonte: di Antonio Noto

17.00 - FINISCE QUI!

16.55 - CONCESSI 4'.

87' - GIALLO PER BONDO! Fallo su Politano che si era involato.

84' - GIALLO PER DONATI DALLA PANCHINA: ammonizione per proteste.

80' - CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Olivera, entra Mario Rui.

78' - Problemi per Raspadori e Olivera: solo una botta per l'attaccante, l'uruguaiano è costretto ad uscire per un problema all'adduttore.

76' - ULTIMO DOPPIO CAMBIO PER IL MONZA: escono Birindelli e Gagliardini, entrano Kyriakopoulos e Valentin Carboni.

74' - OSIMHEN! Dopo lo splendido gol del pareggio che ha aperto la rimonta, Osimhen tenta l'acrobazia in area. Di Gregorio e ben posizionato e blocca in due tempi la splendida rovesciata dell'attacante Nigeriano.

72' - Ci prova ancora Di Lorenzo col sinistro dal limite. La conclusione non scende e termina sopra la traversa di Di Gregorio.

69' - POKER DEL NAPOLI!!!!!!!! RASPADORI-GOL!!!!!!! Di Gregorio fa un miracolo sul destro di Di Lorenzo da dentro l'area, sul tap-in si avventa Raspadori che insacca di sinistro a porta vuota.

68'- DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Zielinski e Kvaratskhelia, entrano Cajuste e Raspadori.

63' - Altra occasione Napoli, Di Gregorio provvidenziale su Osimhen.

63' - ACCORCIA LE DISTANZE IL MONZA! Colpani parte dalla destra, si accentra e con un gran tiro a giro firma il 2-3! Meret non può nulla anche per una deviazione di Juan Jesus che rende impossibile la parata.

61' - ZIELINSKI!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL!!! Azione insistita di un Napoli entrato veramente determinato in questa ripresa. Zielinski pesca uno dei suoi jolly, tiro dal limite che si insaca nel sette.

58' - POLITANO!!!!!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL!!!! Zielinski prova il sinistro dal limite, la palla respinta si impenna, Politano si coordina per il mancino e pesca un jolly clamoroso infilando la palla nel sette. Napoli in vantaggio e partita ribaltata in due minuti.

56' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOL!!! Cross di Anguissa dalla destra, il nigeriano stacca in area andando altissimo e di testa firma il gol del pari!

54' - CAMBIO ANCHE PER IL NAPOLI: esce Ngonge, entra Politano.

54' - DOPPIO CAMBIO PER IL MONZA: escono Akpa Akpro e Zerbin, entrano Ciurria e Bondo.

48' - GOL ANNULLATO A NGONGE! Ngonge riceve in area e prova la conclusione. Tiro che entra in porta nonostante il tocco di Di Gregorio ma l'arbitro annulla subito per offside.

46' - GIALLO PER AKPA AKPRO! Il centrocampista del Monza atterra Lobotka che si era lanciato palla al piede verso il limite dell'area.

16.10 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio, Osimhen è regolarmente in campo.

50' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

49 ' - SI FA MALE OSIMHEN! Dopo un tiro rimpallato da Pablo Mari in area il nigeriano resta a terra per un problema alla caviglia. Cure mediche in corso per l'attaccante del Napoli.

15.46 - CONCESSI 4'

45' - KVARA! Il Georgiano parte da sinistra palla al piede, si accentra e fa partire un missile: destro che termina distante dai pali.

41' - GIALLO PER NGONGE: era diffidato e salterà il Frosinone.

40' - OCCASIONE INCREDIBILE PER IL NAPOLI! Di Gregorio controlla male un retropassaggio e Osimhen stava per approfittarne. Il portiere interviene in scivolata e prende il pallone ma dopo anche il piede di Osimhen. Sul rimpallo arriva Kvaratskelia che calcia ma Di Gregorio con una mano respinge. Proteste del Napoli ma Doveri lascia continuare e il Var non interviene.

35' - Check concluso, si gioca! Doveri lascia proseguire.

34' - Intervento scomposto in scivolata di Zerbin su Ngonge in area, l'ex azzurro atterra il belga e dopo prende palla. Check in corso.

32' - Ripartenza del Napoli: Anguissa ruba palla, ma Kvara rallenta l'azione dopo una serie di dribbling e si fa murare il tiro.

30' - Cross di Di Lorenzo dopo un dai e vai, Birindelli mette in angolo di petto. Dal corner Djuric anticipa di testa Osimhen.

27' - PRIMO CAMBIO PER IL MONZA. Infortunio alla caviglia per Dani Mota che è costretto ad uscire: al posto del portoghese entra Maldini.

25' - NGONGE! Anguissa serve Ngonge che ha spazio davanti a se. Prova l'ingresso in area e calcia: tiro deviato in angolo.

23' - Tackle di Akpa-Akpro che recupera palla su Kvarat, poi non riesce la ripartenza del Monza con Dany Mota che sbaglia il servizio per Zerbin sulla sinistra.

20 ' - Dani Mota salta secco Di Lorenzo e crossa in area. Birindelli stoppa ma non riesce a calciare. Sfuma l'occasione per i padroni di casa.

19' - Lancio lungo per Osimhen che aggancia e tenta di conquistare angolo. Zerbin interviene coi tempi giusti e recupera il pallone.

16 ' - DI LORENZO! Angolo per il Napoli dopo un tentativo di incursione di Kvaratskhelia fermato da Izzo. Sugli sviluppi, il pallone resta in zona pericolosa nell'area del Monza ma Di Lorenzo calcia alto sopra la traversa.

13' - Prova a reagire il Napoli ma Ngonge prima e Osimhen poi vengono anticipati in area di rigore.

9' - MONZA IN VANTAGGIO ALLA PRIMA AZIONE! Cross di Zerbin dalla destra, Djuric stacca in area e insacca di testa alle spalle di Meret.

8' - Kvara prova uno spunto sulla sinistra ma si allunga troppo la palla, fondo per il Monza.

5' - Il Napoli porta tanti uomini in area: conclusione di Kvara ribattuta dal muro del Monza.

4'- Anguissa si riprende, calcio di punizione per il Napoli non sfruttato.

1' - Brutto contrasto a centrocampo tra Gagliardini e Anguissa, l'azzurro ha la peggio e resta a terra a ricevere le cure dello staff medico. L'entrata è brutta, ma il centrocampista del Monza non viene ammonito.

15.01 - PARTITI!

14.57 - Squadre in campo.

14.50 - Prima del match contro il Monza, gara importantissima per gli ospiti in ottica Europa League, ad intervenire ai microfoni di DAZN per il Napoli è stato il tecnico Francesco Calzona: “Abbiamo finalmente avuto una settimana piena, dopo aver giocato 7 partite in 20 giorni. Questa settimana ci è servita per analizzare gli errori e lavorare su di essi. Siamo pronti per questa partita.

Dobbiamo diventare più solidi a livello difensivo, dobbiamo stare lontani dalla porta perché diventiamo fragili quando giochiamo nella nostra metà campo. Mi aspetto una squadra ordinata. Kvara ha quasi sempre giocato ed è tornato dalla nazionale con qualche acciacco. Speriamo che duri il più possibile. Zielinski l’ho visto molto bene e ho deciso di farlo partire dal primo minuto”.

14.40 - Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con il Napoli: “Percorso meraviglioso dalla passata stagione a quest’anno. Ci troviamo in una bella posizione in classifica e deve essere un orgoglio.

Siamo consapevoli che adesso è il momento di alzare l’asticella provando a mettere in difficoltà una squadra molto forte come è il Napoli. Ci aspettiamo un Napoli che ha voglia di riscatto. Sono 11/11 di quelli che hanno vinto il campionato lo scorso anno ma per noi deve essere una motivazione”.

14.35 - Prima del match casalingo contro il Napoli, che mette in palio punti importantissimi in ottica piazzamento europeo, ad intervenire ai microfoni di DAZN in casa Monza è stato il difensore Pablo Marì: "Non è facile difendere contro uno dei migliori attaccanti al mondo, Osimhen. Sarà una bella sfida. Penso che sono in un momento fisico e mentale al top. Abbiamo delle partite molto difficile ma cerco di fare sempre il meglio per la mia squadra e i miei compagni”.

14.33 - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con il Monza, match valido per il 31° turno di Serie A: “Veniamo da una bruttissima sconfitta in casa, oggi è importante tornare a vincere e dobbiamo fare più punti possibile. È stata una settimana importante e abbiamo preparato bene la partita. Ora dobbiamo scendere in campo e portare a casa i 3 punti”.

14.06 - Sono ufficiali le formazioni di Monza-Napoli, match delle 15 valido per la 31ª giornata di Serie A. Diversi cambiamenti di formazioni per Calzona dopo il ko contro l’Atalanta. Un cambio in difesa: con Olivera che prende il posto di Mario Rui. In mediana Zielinski ritorna ad essere titolare a discapito di Traoré, completano il reparto Lobotka e Anguissa. Davanti torna Kvaratskhelia dopo l’infortunio, a completare il tridente a sorpresa Ngonge al posto di Politano e Osimhen.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Gagliardini, Akpa Akpro; Colpani, Mota, Zerbin; Djuric. All: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamni, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Torna Khvicha Kvaratskhelia, che contro il Monza trovò la sua prima doppietta il 21 agosto 2022, da febbraio (escludendo i calci di rigore) nessuno ha segnato più del lui in Serie A: cinque reti, al pari di Koopmeiners.

Momento invece non semplice per Osimhen: dopo la tripletta contro il Sassuolo dello scorso 28 febbraio, è rimasto senza segnare per tre gare di fila in campionato e solo tre volte è arrivato ad almeno quattro gare di fila senza trovare la rete in Serie A.

Il Napoli ha ottenuto 45 punti dopo 30 gare stagionali in Serie A, non aveva un rendimento così basso a questo punto del campionato dalla stagione 2009/10, quando con esattamente lo stesso bottino di punti di quest’anno chiuse il torneo al sesto posto.

Palladino deve fare a meno di Pessina squalificato, i soliti Caprari, Gomez, Vignato, Bettella indisponibili mentre recupera Bondo che prenderà posto in mediana al fianco di Gagliardiniò In difesa Birindelli e A. Carboni ai lati con Izzo e Pablo Marì al centro. In attacco invece Colpani, Maldini e Mota (favorito su V. Carboni) alle spalle della punta fisica Djuric.

Calzona recupera Kvaratskhelia e Ngonge e l'unico indisponibile è Lindstrom che accusa problemi di lombalgia. Il georgiano prenderà psoto a sinistra nel solito tridente con Osimhen e Politano mentre a centrocampo risalgono le quotazioni di Zielinski nel ballottaggio con Traoré nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In difesa Mario Rui in ballottaggio con Olivera nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo.

La visita di De Laurentiis di giovedì, parlando direttamente alla squadra a fine allenamento, ed il lungo avvicinamento di Francesco Calzona, sono finalizzati a trasmettere il messaggio che la stagione non è finita e ci sono ancora partite da onorare e possibilmente una piazzamento europeo - che sia Europa League o Conference League - da salvare per poter programmare in un certo modo la prossima stagione. Molto però passa proprio dalla sfida di Monza per dare un senso alle gare restanti.

Evitare prestazioni come con l'Atalanta. E' il primo passo per un finale dignitoso. Al di là di ogni discorso di classifica, la squadra di Francesco Calzona è alla ricerca di nuove motivazioni per chiudere senza ulteriori imbarcate una stagione ad oggi fallimentare e l'avvicinamento alla gara col Monza è caratterizzato in primis da un lavoro mentale su una squadra sempre più smarrita.

