RILEGGI LIVE - Napoli-Cagliari 0-1 (87' Castro): gli azzurri cadono sull'unico affondo dei Cagliari!

22.55 - FINE PARTITA! Il Cagliari vince al San Paolo grazie ad una rete di Castro nel finale. Terzo successo consecutivo, all'unico vero affondo del secondo tempo, e fa festa la squadra di Maran. Applausi comunque dal San Paolo per il Napoli.

95' - Scarico per Zielinski, che calcia di precisione da fuori, ma sbatte sul muro sardo.

93' - Lancio per Llorente, che fa da sponda per Milik, ma finisce col servire di fatto Olsen.

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

90' - Sostituzione per il Cagliari: fuori Joao Pedro, dentro Ceppitelli.

89' - ESPULSO KOULIBALY! Proteste del difensore del Napoli, l'arbitro estrae il cartellino rosso! [ Annulla espulsione VAR ]

87' - GOL DEL CAGLIARI! A SEGNO CASTRO! Apertura a destra per Nandez, che è solo, senza la marcatura di Mario Rui. Cross al centro, Castro si inserisce e di testa batte Meret!

86' - LLORENTE! Palla al limite dell'area per Mario Rui ed ennesima incornata di Llorente: lo spagnolo mette di poco a lato.

85' - Koulibaly va al colpo di testa dopo un calcio d'angolo, ma si alza la bandierina per fuorigioco.

83' - Milik si avventa su un pallone vagante dopo il tocco di Klavan, ma viene anticipato di un soffio.

81' - Zingarata di Koulibaly sulla fascia mancina, fino a guadagnare il fondo. Sul suo cross basso Llorente però commette fallo in attacco.

80' - Di Lorenzo cerca ancora Llorente in area, ma quest'ultimo non può arrivarci: ben schierata la retroguardia di Maran.

77' - LLORENTE! Callejon mette palla sul secondo palo, l'ex Tottenham incorna il pallone, spedendo di un soffio a lato.

74' - Cambio anche per il Napoli: esce Insigne, dentro Milik.

74' - Sostituzione per il Cagliari: fuori Simeone, dentro Cerri.

71' - Il Cagliari tiene il baricentro molto basso, si sta facendo schiacciare dal Napoli in questa fase.

70' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Di Lorenzo scarica per Allan, che va al traversone per Llorente. Il suo colpo di testa si avvia verso Mertens, a due passi dalla porta, ma Pisacane ci mette il piede e salva il Cagliari.

68' - Mario Rui riceve sulla sinistra e fa partire lo spiovente per Llorente, che di un soffio manca l'impatto col pallone.

66' - Sostituzione per il Napoli: fuori Lozano, dentro Llorente.

65' - MERTENS! ANCORA PALO STERNO! Con una finta, col tacco, Mertens manda al bar due avversari, si prende la palla anche da Callejon e calcia da fuori. Il suo tiro finisce ancora sull'esterno del montante!

64' - Manolas riceve un colpo e resta a terra, ma nulla di grave per lui.

62' - MERTENS! PALO NAPOLI! Di Lorenzo vede il movimento sul primo di Mertens e gli confeziona un cioccolatino. Il belga calcia di prima e la sfera impatta sulla parte esterna del legno alla sinistra di Olsen!

61' - Simeone resta a terra dopo un contatto con Di Lorenzo, lamentando un colpo al volto.

59' - KOULIBALY! Sugli sviluppi del corner il centrale azzurro prende l'ascensore e di testa incorna: Olsen si supera con un riflesso e gli chiude la serranda.

58' - ZIELINSKI! Mario Rui con caparbietà viene avanti, poi lascia a Zielinski: mancino da fuori del polacco, Olsen respinge in qualche modo.

57' - Mertens scambia con Lozano, poi crossa sul primo palo per premiare il taglio di Callejon: sfiora solo lo spagnolo, Olsen è sulla traiettoria e blocca.

55' - Sugli sviluppi di un corner Di Lorenzo salta più in alto del suo marcatore e spizza di testa. Sul secondo palo sia Lozano che Mertens mancano l'appuntamento col tap-in vincente.

53' - MANOLAS! E' il greco che svetta su tutti in area di rigore: il suo colpo di testa è potente e centrale, Olsen risponde presente.

52' - Palla in profondità per Allan sulla destra, ma Klavan esce su di lui e si rifugia in angolo.

51' - IONITA! Cacciatore scambia con Rog e va al cross sul secondo palo. Ionita anticipa Di Lorenzo e incorna il pallone, spedendolo però alto sopra la traversa.

49' - Dopo una passata di bomboletta del ghiaccio, Allan si prepara a rientrare. Nulla di grave per il brasiliano.

48' - Allan prende un colpo alla caviglia e resta a terra: entra lo staff sanitario.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: fuori Maksimovic, dentro Koulibaly.

22.05 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

21.48 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

44' - Insigne riceve a sinistra, rientra sul destro e va al traversone sul secondo palo: troppo profondo per tutti, la palla esce fuori.

42' - INSIGNE! Mertens vede il movimento centrale di Insigne e lo premia con un gran pallone. Di prima il tiro del capitano, ma Olsen gli chiude lo specchio e respinge.

40' - Giropalla del Napoli, alla ricerca di qualche spazio (che non c'è) nella difesa del Cagliari.

38' - ZIELINSKI! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva la sfera al polacco, che dal limite calcia ma spedisce a lato.

37' - Allan rincorre Simeone e gli rifila un calcione: cartellino giallo per il brasiliano.

36' - Joao Pedro, spalle alla porta, difende palla e la lavora bene per Nandez. Il tiro da posizione defilata termina lontano dallo specchio.

35' - Nandez guadagna il fondo e va al crosso profondo. Simeone tocca, senza indirizzare.

33' - Allan strappa applausi: gran pressione su Ionita, lo induce all'errore e guadagna una rimessa laterale.

30' - Rog stende Allan e si becca il cartellino giallo.

27' - Lozano serve Mertens col filtrante. Tocco di prima per Insigne, in evidente posizione di offside

25' - Nandez imbecca Simeone, che combatte con Maksimovic. Ha la meglio il serbo, che si rifugia però in corner.

24' - Apertura a sinistra per Mario Rui, che arriva fino al tiro, ma si alza poi la bandierina: è fuorigioco.

22' - I ritmi sono ancora bassi. Il Napoli fa la partita, ma il Cagliari tiene molto bene.

19' - Mertens tenta il dribbling in mezzo a due, al limite dell'area. Sbatte sul muro, ma la sfera arriva a Mario Rui. Il portoghese spara a lato.

17' - Insigne e Lozano combinano in area, ma tiene ancora l'organizzazione difensiva del Cagliari.

16' - Cacciatore appoggia a Ionita: ambizioso, ci prova dalla lunga distanza, senza però centrare lo specchio della porta.

14' - LOZANO! Errore del Cagliari, che regala la sfera al Napoli. Mertens porta palla in situazione di tre contro tre, appoggia a Lozano. Il messicano calcia quasi a botta sicura, ma la palla viene deviata in angolo.

11' - Rog dà un ottimo pallone in verticale per Simeone, in scivolata Di Lorenzo compie un ottimo intervento.

9' - Insigne va da Mertens, che si gira bene e cerca Lozano sul secondo palo. Anticipato il messicano.

8' - Sventagliata sulla sinistra per Lykogiannis, che sbaglia il controllo e regala la rimessa laterale al Napoli.

6' - Allan vede lo scatto di Callejon e prova a dargliela con un pallone verticale, ma al momento del lancio lo spagnolo è al di là dell'ultimo difensore avversario.

4' - Cross in area di Callejon che non trova però nessuno. E' ancora fase di studio.

2' - Insigne e Callejon provano la triangolazione larga, ma si chiude bene la difesa del Cagliari.

21.00 - PARTITI!

20.55 - Tutto pronto! Piena la B superiore, quasi gremita la A mentre i Distinti solo centralmente.

20.50 - Squadre rientrate negli spogliatoi.

20.40 - Fabrizio Cacciatore, terzino del Cagliari, ad una manciata di minuti dalla partita sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Veniamo da due vittorie, ma giochiamo contro un Napoli in forma al San Paolo. Loro sono forti, ma noi vediamo cosa riusciamo ad ottenere a fine partita".

20.35 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ancelotti tiene tutti sulle spine, ci dice sempre all'ultimo la formazione. E' un bene perché tutti in allenamento diamo il massimo per scendere in campo, attendiamo le sue scelte. Siamo una rosa completa, ogni partita tutti daremo il 100%".

20.25 - Squadre in campo per il riscaldamento.

FORMAZIONI UFFICIALI

20.05 - Aggiornamento spettatori: iniziano a riempirsi le curve, ma ci sono ancora diversi spazi vuoti a meno di un'ora al fischio d'inizio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. A disp.: Ospina, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Fabian, Gaetano, Llorente, Milik, Younes. All.: Ancelotti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone. Aresti, Rafael, Ceppitelli, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Cerri. All.: Maran.

19.40 - E' appena arrivato il pullman del Napoli accolto dai tifosi presenti all'esterno dello stadio.

19.25 - A un'ora e mezza dal fischio d'inizio stadio quasi vuoto, complice il turno infrasettimanale.

19.10 - Ultime di formazione: secondo Tv Luna potrebbe riposare per la prima volta Koulibaly.

19.00 - Sui social il club azzurro ha postato le foto degli spogliatoi: per il Napoli confermata la maglia azzurra.

Negli ultimi anni solo batoste per i sardi: hanno perso tutte le ultime sette gare di A contro il Napoli ed è la striscia negativa più lunga per i sardi contro una singola avversaria. In casa il Napoli ha vinto 7 delle ultime 8 gare segnando almeno due gol a partita. Il Cagliari, inoltre, è la vittima preferita di Fernando Llorente: 4 i gol dello spagnolo in 3 sfide mentre Mertens ne ha realizzati 9 e solo col Bologna (11) ne ha fatti di più.

Maran deve fare a meno Nainggolan oltre a Faragò, Pavoletti e Cragno fuori da tempo, ma anche l'ex Cigarini non è al meglio. Pochi i cambi, anche perché i sardi hanno giocato venerdì: Cacciatore, Pisacane (in ballottaggio con Klavan), Ceppitelli e Pellegrini in difesa, a centrocampo invece Nandez con l'ex Rog e Ionita ed in attacco Castro rifinitore dietro Joao Pedro e Simeone.

Ancelotti rilancia tutti gli elementi lasciati a riposo a Lecce, col dubbio legato a Manolas che non è ancora al meglio. In difesa quindi conferma per Maksimovic e Koulibaly con i ritorni di Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra e Rui a sinistra. A centrocampo rientra Allan con Zielinski (Fabian ne ha giocate due di seguito) così come Callejon a destra con Insigne a sinistra. In attacco altri due rientri: Lozano e Mertens. L'unico dubbio è rappresentato da Younes, rientrato è che può essere una soluzione come seconda punta o esterno sinistro.

Si torna al San Paolo per andare a caccia della quarta vittoria in campionato su cinque giornate. Una chance importante per la squadra di Ancelotti che, considerando anche la prossima gara sempre interna col Brescia, ha come obiettivo il filotto per presentarsi a Torino-Napoli con possibilità anche di primato tenendo presente il calendario delle rivali. Attenzione però rivolta ora solo al Cagliari di Maran, in ripresa dopo le difficoltà iniziali e che è reduce dalla vittoria di venerdì contro il Genoa. Due giorni di riposo in più per i sardi che però non preoccuperanno Ancelotti che potrà rilanciare almeno 7 dei titolari rimasti a riposo a Lecce per non rischiare di avere un gap contro le migliori doti dei sardi che sono sicuramente la combattività, il ritmo e l'intensità, inevitabilmente con un centrocampo composto da giocatori dalle caratteristiche d'aggressione come Nandez, Rog e Ionita (e Nainggolan, out per l'ennesimo infortunio).

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari!