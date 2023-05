RILEGGI LIVE - Napoli-Fiorentina 1-0 (73' Osimhen): prima vittoria da Campioni d’Italia!

TuttoNapoli.net

Prima vittoria da Campioni d’Italia per il Napoli: 1-0 alla Fiorentina grazie al 23esimo gol in campionato di Victor Osimhen!

19:55 - FINISCE QUI!

90'+2 - ANGUISSA!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Napoli che prova a sorprendere Terracciano dalla distanza. Pallone di poco che termina sul fondo.

90' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero.

87' - KOUAME'! Lobotka perde palla favorendo il recupero dei viola che arrivano al tiro con l'ivoriano. Pallone che termina alto sopra la traversa.

84' - Ultima mossa di Spalletti: in campo anche Zerbin al posto di Elmas.

81' - NICO GONZALEZ! Discesa sulla destra di Venuti con un cross a rimorchio per il 22 viola che apre troppo il piattone e mette sul fondo.

77' - Sostituzione anche per il Napoli: esce l'autore del gol Osimhen ed entra Simeone. Standing ovation per il nigeriano.

76' - Due cambi per la Fiorentina: entrano Kouamé e Saponara al posto di Amrabat e Sottil.

73' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!!! Osimhen si ripresenta dagli undici metri, non cambia angolo ma stavolta spiazza Terracciano. 1-0 Napoli.

72' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia ubriaca di finte Nico Gonzalez che lo sgambetta: fischia Marchetti, rigore per il Napoli.

67' - Due sostituzioni in casa Fiorentina: fuori Bonaventura e Duncan e dentro Castrovilli e Mandragora.

63' - TRAVERSA DI OSIMHEN! Il nigeriano vince il duello fisico con Milenkovic e scavalca Terracciano con un fantastico pallonetto che sbatte sulla traversa. Fischia però Marchetti: punizione per la Fiorentina.

62' - Combinazione fra Olivera e Kvaratskhelia con il secondo che guadagna il fondo e va al cross verso il centro dell'area. Suggerimento impreciso per Osimhen che non ci arriva per un soffio.

60' - Traversone di Venuti verso il centro dell'area di rigore che non viene raccolto da Jovic.

56' - Nico Gonzalez prova un cross verso il centro dell'area di rigore ma Kim è ben posizionato e riesce ad allontanare.

52' - AMRABAT!! Conclusione potente ma centrale da parte del centrocampista della Fiorentina. Gollini riesce a neutralizzare il pallone senza problemi.

48' - OSIMHEN SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il centravanti nigeriano calcia alla sinistra di Terracciano ma non angola troppo. Il portiere della Fiorentina poi respinge anche su Elmas, si resta sullo 0-0.

47' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Lobotka ruba il tempo a Amrabat e lo anticipa: il marocchino lo stende in area e Marchetti fischia fallo. Rigore per il Napoli.

46' - Sostituzione anche per la Fiorentina: esce Dodò, al suo posto Venuti.

46' - Doppio cambio all'intervallo per il Napoli: dentro Lobotka e Zielinski al posto di Demme e Raspadori.

19:07 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce il primo tempo fra Napoli e Fiorentina con il punteggio fermo sullo 0-0. Squadre negli spogliatoi.

18:49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

45' - Il messicano non ce la fa a proseguire la gara ed è costretto al cambio: in campo Kvaratskhelia.

43' - Problema fisico per Lozano che si accascia a terra per un problema al ginocchio: in campo lo staff sanitario azzurro

42' - OSIMHEN! Elmas vede il corridoio per il nigeriano che supera Igor e calcia col mancino cogliendo però soltanto l'esterno della rete.

40' - Cross insidioso di Terzic verso il centro dell'area: bravissimi Kim che interviene prima di Jovic e spazza il pallone in angolo.

39' - Lozano pennella un pallone perfetto per la testa di Osimhen. La sua incornata è potente ma non precisa

34' - DI LORENZO!! Conclusione al volo da parte del capitano del Napoli ma Terracciano controlla senza problemi.

33' - Raspadori si gira in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore e calcia di prima intenzione ma si oppone la retroguardia della Fiorentina.

32' - Osimhen viene servito in velocità e prova a calciare verso Terracciano da posizione defilata ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta viola.

29' - Bonaventura si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo cross verso il centro dell'area viene prolungato in fallo laterale

26' - Lancio profondo alla ricerca della velocità di Osimhen. Suggerimento impreciso con Terracciano che esce fino al limite dell'area di rigore e può bloccare senza problemi il pallone.

21' - In questa fase è la Fiorentina a fare la partita e a gestire il possesso della palla.

18' - ANCORA JOVIC! Leggerezza di Ostigard che si fa rubare il pallone dall'attaccante viola, abile a calciare in porta. Ma ancora una volta Gollini respinge bene.

15' - JOVIC! CHE PARATA DI GOLLINI! Combinazione sulla corsia mancina che porta al cross di Terzic per Jovic: il serbo tutto solo in area angola di testa ma trova reattivo e pronto Gollini che smanaccia.

10' - Possesso palla del Napoli che sta facendo girare il gioco facendo ruotare diverse giocatori in mezzo al campo così da non dare punti di riferimento agli avversari.

7' - ELMAS! Il macedone sfrutta uno spazio lasciato libero da Dodò, riceve palla e conclude verso Terracciano senza però inquadrare lo specchio della porta.

5' - Bella sgroppata sulla sinistra di Terzic: cross al centro per Jovic che anticipa Kim di testa ma il pallone si alza sopra la traversa.

3' - Il Maradona è una bolgia: tutti i tifosi stanno cantando a squarciagola in favore ovviamente degli uomini di Spalletti mentre la Fiorentina sta facendo girare il pallone nonostante la pressione del Napoli.

1' - Osimhen va via sulla corsia di destra, guadagna il fondo ed effettua un cross basso che Lozano insegue sull'out di sinistra. Tutto fermo però per una posizione irregolare di partenza dell'attaccante.

18:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

17:58 - Guidata dal capitano Di Lorenzo entra sul terreno di gioco accolta da un boato del pubblico del "Maradona" la squadra di Luciano Spalletti. Pasillo de honor dei giocatori viola che danno il cinque ai campioni d'Italia.

17:56 - Squadre in campo

17.47 - Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice, un insieme di momenti indescrivibili che mi porterò sempre con me.

Futuro? In questo momento sto cercando di realizzare quello di straordinario abbiamo fatto e di godermela. C’è tempo per pensare al futuro.

Ciclo? Sento dire sempre di ciclo, di giocatori ne abbiamo cambiati tanti e la squadra è stata sempre competitiva. Fosse un tifoso non sarei preoccupato per il futuro del presidente De Laurentiis”.

17.45 - Joe Barone, dg viola, parla così a Dazn prima di Napoli-Fiorentina: “Facciamo i complimenti ad Aurelio (De Laurentiis, ndr), ha fatto un ottimo campionato. Ma siamo qui per una partita per noi importante. Vogliamo raggiungere una certa posizione in campionato, quindi per noi oggi è molto importante”.

Cabral non è stato convocato a seguito di un fastidio?

“Si, durante gli allenamenti ha avuto un piccolo fastidio. Quindi lo abbiamo lasciato a casa per essere pronto in vista della gara di Conference. Niente preoccupazione, solo precauzione”.

17.35 - Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Fiorentina: "Ovviamente stata un'emozione incedibile. Ricordo a fine partita i tifosi che hanno invaso il campo è stata un'emozione che ricorderò per tutta la vita. E' stato un giorno speciale e sono grato di averne fatto parte".

17.34 - Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Napoli: "Prima di tutto, ci tenevo a ricordare che ci sono state due grandissime tragedie in Serbia. Sono vicino ai familiari delle vittime. Oggi sarà una partita bellissima con un'atmosfera molto bella. Il Napoli ha giocato un grandissimo campionato e meritato lo scudetto. Noi siamo in una parte di stagione molto importante dove si decidono tante cose. Vogliamo fare la nostra partita come sempre".

17.20 - Tripudio per gli azzurri che scendono in campo per il riscaldamento. Atmosfera da brividi al Maradona con migliaia di bandiere azzurre che sventolano.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Per la prima gara dopo la matematica conquista dello Scudetto Spalletti dà spazio a tante riserve. In porta spazio a Gollini, in difesa: Ostigard e Kim al centro con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo torna dal 1’ Demme al centro, ai lati Anguissa e a sorpresa Raspadori. In attacco Lozano vince il ballottaggio e gioca nel tridente con Osimhen ed Elmas.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Raspadori; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. All. Italiano.

16.45 - I gruppi organizzati hanno diffuso un volantino, presente su ogni sediolino insieme ad un cartoncino colorato, con delle istruzioni ben precise da seguire per la realizzazione della coreografia che dovrà essere realizzata. Come parte della coreografia in Curva sarà realizzata un’enorme bandiera tricolore e il numero 3 al centro.

Lo stadio sarà sold-out, al termine della gara i tifosi potranno celebrare i propri beniamini durante una festa organizzata dal club, mettendo in campo tutto ciò che era stato preparato anche per la sfida contro la Salernitana: palco, teloni, gioco di luci, giro di campo dei campioni d’Italia, coreografie nelle curve e altre sorprese che allieteranno una storica serata

Oggi al Maradona andrà in scena il cerimoniale per lo Scudetto al termine di Napoli-Fiorentina. La tribuna vip dello stadio sarà stracolma e per l'occasione potrebbe esserci anche un'esibizione a sorpresa dei rapper napoletani Clementino, Geolier e Luchè.

