RILEGGI LIVE - Napoli-Frosinone 0-4 (Barrenechea 65', Caso 70', Cheddira 90', Harroui 94'): clamorosa eliminazione!

Psicodramma Napoli. Notte da incubo è dir poco. I ragazzi terribili di Di Francesco fanno la storia al Maradona e strappano il pass per i quarti con un 0-4.

22.57 - Triplice fischio. Finisce il match.

94' - Gol Frosinone. Segna Harroui. Napoli umiliato.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

90' - Gol Frosinone. Cheddira realizza dal dischetto.

90' - Calcio di rigore per il Frosinone, fallo di Di Lorenzo su Gelli.

89' - Ammonito Monterisi, per un fallo su Kvaratskhelia.

89' - Ora il Napoli lascia delle praterie, ancora una volta il Frosinone manca il 0-3.

88' - Ci prova Kvaratskhelia con una serie di dribbling, ma finisce per portarsi la palla fuori.

85' - Ammonito Politano.

85' - Sostituzione Frosinone: esce il debuttante Lusuardi, entra Romagnoli.

84' - Gelli solo davanti a Gollini fallisce il match point, è bravo a opporsi il portiere del Napoli.

82' - Proteste di Kvaratskhelia per un contatto in area tra lui e Okoli, per Abisso è tutto regolare.

80' - Ammonito Harroui, per aver fermato fallosamente una ripartenza.

78' - Cross dalla destra di Di Lorenzo, Kvara calcola bene i tempi ma colpisce male di testa.

74' - Ammonito Gaetano, per un intervento in ritardo.

73' - Mazzarri gioca l'ultima mossa: entra Politano per Lindstrom.

71' - Di Francesco sostiutisce Caso e mette dentro Soulé.

71' - Ammonito Caso, per aver esultato togliendo la maglia.

70' - Gol Frosinone. Retropassaggio horror di Di Lorenzo, fotocopia di quello di Okoli nel primo tempo, ne approfitta Caso che infila Gollini.

65' - Gol Frosinone. Da calcio d'angolo svetta Barrenechea indisturbato. Pallone all'incrocio.

63' - Mazzarri inserisce i beniamini di questo Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia. Escono Simeone e Raspadori.

61' - Ammonito Cajuste, per un intervento in ritardo su Garritano.

58 ' - Buon contropiede del Napoli: conduce Gaetano che allarga a destra da Lindstrom. Serie di finte del danese che poi mette in mezzo, Barrenechea respinge in calcio d'angolo.

56' - Di Lorenzo si posiziona sull'out di sinistra, con Zanoli che rimane a destra. Da sottolineare il bel gesto di Di Lorenzo, che ha ceduto la fascia da capitano a Gaetano.

54' - Mazzarri smuove le pedine: Mario Rui e Demme fanno spazio a Di Lorenzo e Lobotka.

53' - ALTRO PALO! Secondo legno della partita del Napoli. Da punizione Mario Rui la fa girare bene, Cerofolini non arriva ma la palla sbatte sul palo esterno.

51' - OCCASIONE NAPOLI! Ostigard lancia lungo e trova l'inserimento di Raspadori alle spalle della difesa. Il numero 81 del Napoli si allunga troppo il pallone, ma comunque sugli sviluppi successivi riesce a conquistare una punizione da una mattonella interessante.

49' - Ancora Frosinone: Caso apparecchia per Garritano, che tenta il destro a giro dal limite. Facile presa per Gollini.

47' - Rischio per il Napoli: cross in mezzo di Caso, Gaetano buca l'intervento e per poco non ne approfitta Cheddira.

46' - Di Francesco sfrutta l'intervallo per fare il primo cambio del match: entra Lirola al posto di Kvernadze, che era ammonito.

22.07 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Tutto sommato un buon Napoli che chiama Cerofolini a fare un paio di interventi. C'è anche un palo di Raspadori e soprattutto il gol annullato a Simeone. Occhio però al Frosinone che quando può non rinuncia ad attaccare gli spazi in ripartenza.

21.49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI

46' - Doppio tentativo di Raspadori: prima calcia la punizione e fa passare la palla in mezzo alla barriera. Respinge Cerofolini. Poi sul secondo tentativo spara alle stelle il numero 81 del Napoli.

45' - Ammonito Kvernadze, per un fallo su Mario Rui al limite dell'area.

45' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' - Dopo una punizione del Napoli riparte veloce il Frosinone: Garritano calcia dalla distanza ma la sfera termina alta.

42' - Ammonito Bourabia, per una trattenuta su Gaetano.

38' - GOL ANNULLATO! A inizio azione, sul lancio di Gollini, c'era un tocco di mano di Lindstrom. Nulla di fatto per il Napoli.

36' - GOL! GOL GOL GOL! HA SEGNATO IL NAPOLI! Erroraccio di Okoli che sbaglia un retropassaggio e mette Simeone davanti al portiere. Il Cholito dribbla Cerofolini e deposita in rete.

35' - Il Frosinone si chiude bene, allora il Napoli prova con una palla alta: Natan premia il movimento di Raspadori alle spalle della difesa, ma il suggerimento è fuori misura.

31' - Quinto corner per il Frosinone, che da qualche minuto torna a impensierire il Napoli.

29' - Frosinone pericoloso. Imbucata di Garritano per Caso che sterza sul destro mettendo a sedere Zanoli, poi calcia in porta ma è decisiva l'opposizione col corpo di Ostigard.

25' - Adesso il Napoli inizia a trovare il ritmo giusto. Dopo i primi 10 minuti lenti, un buon quarto d'ora per gli azzurri con due occasioni create.

21' - PALO NAPOLI! Scambio in area tra Cajuste e Raspadori, il numero 81 del Napoli calcia forte col mancino e colpisce il palo.

17' - Contropiede Napoli: Lindstrom prova a servire Simeone in area, palla deviata ma il numero 18 calcia comunque da posizione defilata. Esterno della rete.

16' - OCCASIONE NAPOLI! Ottima traccia sull'out di destra tra Demme, Zanoli e Lindstrom. Proprio il danese riceve in area da posizione defilata e calcia forte: Cerofolini respinge con le mani.

13' - Doppia chance da corner per il Frosinone: libera bene il Napoli.

12' - Match che fatica a decollare: si avverte in campo il tanto turnover operato dai due allenatori.

8' - A sorpresa, in questo avvio è il Frosinone a tenere in mano il pallino del gioco. Gli uomini di Di Francesco pressano alto e provano a imbastire la manovra. Il Napoli però, per ora non concede spazi.

4' - Fase di studio per le due squadre, ritmi ancora blandi.

2' - Rispetto a quanto visto nelle formazioni iniziali, il Frosinone sembra essere schierato con un 3-4-2-1, con Brescianini e Caso alle spalle di Cheddira.

21.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.00 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Frosinone, ottavo di finale di Coppa Italia. Mazzarri fa ricorso ad un ampio turnover a quattro giorni dalla sfida di campionato contro la Roma. In porta spazio a Gollini. In difesa Natan torna nella posizione di centrale, accanto al brasiliano gioca dal 1’ Ostigard. Sulle fasce torna titolare dopo l’infortunio Mario Rui a sinistra, con Zanoli alla prima stagionale da vice Di Lorenzo a destra. In mediana debuttano dal 1’ Demme e Gaetano, con Cajuste che completa il reparto dei tre centrocampisti. In attacco tridente inedito formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Garritano, Brescianini; Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

Sponda Frosinone, Eusebio Di Francesco potrebbe sorprendere con un cambiamento dell'assetto tattico: il tecnico starebbe pensando si schierarsi a 3 dietro: Okoli, Lusuardi e uno tra Romagnoli e Monterisi. Larghi dovrebbero posizionarsi Lirola e uno tra Garritano e Baez, con il compito di alzarsi sulla linea dei centrocampisti in fase di possesso e di arretrare formando una linea a 5 con i difensori, quando il Napoli ha la palla. In mediana pronti Barrenechea e Bourabia più di Brescianini. Non si esclude l'ipotesi che vede Harroui e Gelli alle spalle di Cheddira, aggiungendo densità nella zona centrale del campo. Di Francesco rinuncerebbe così alle due ali, schierando una formazione sull'impronta di quella vista nella gara interna contro l'Atalanta, vinta per 2-1 dai canarini”.

Mazzarri oltre Elmas perde anche Anguissa in mediana e difficilmente rischierà Zielinski. Spazio dunque a Cajuste e Gaetano nel terzetto con Lobotka (salvo una chance a sorpresa per Demme, finora ai margini). In attacco possibile tridente con Raspadori e Lindstrom ai lati e senza dubbio Simeone al centro. In difesa possibile riposo per Di Lorenzo, sempre presente, con al suo posto Zanoli nella linea con Ostigard, Natan e Mario Rui in cerca di minutaggio per entrare in condizione. Kvara e Osimhen all'occorrenza armi letali dalla panchina

Napoli e Frosinone si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia nel lato destro del tabellone. In palio c'è la sfida contro una tra Juventus e Salernitana: se il Napoli dovesse passare, giocherebbe in casa in gara unica avendo la testa di serie n.2 della competizione contro la n.7 della Juventus e la n.15 della Salernitana. In proiezione della semifinale, invece, Lazio e Roma sono le teste di serie nel lato destro del Napoli. Dall'altro lato del tabellone ci sono tutte le altre big Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Si torna subito in campo. Dopo le due vittorie con Braga e Cagliari, il Napoli di Walter Mazzarri affronta il Frosinone agli ottavi di Coppa Italia con l'obiettivo di passare il turno ed allungare a tre le vittorie di fila al Maradona, completando così il pieno di fiducia in vista della gara delicatissima con la Roma. Per il Napoli si profila un ampio turnover, considerando anche lo sforzo dell'ultimo periodo e le tante gare ravvicinate, ma anche la necessità di recuperare diversi elementi dal punto di vista fisico e dare spazio ad altri che hanno avuto poche possibilità. Mazzarri però avrà solo un allenamento e poco più per valutare anche il recupero fisico dei titolari da confermare in quei ruoli dove - a causa degli infortuni - non sarà possibile ruotare completamente.

