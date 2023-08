RILEGGI LIVE - Napoli-Girona 1-1 (4-2 dcr) (12' Stuani, 41' Simeone): Meret para due rigori e regala il successo

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

20:30 - FINISCE QUI! Il Napoli batte il Girona ai rigori nel quarto test del pre-campionato.

Meret para il rigore a Couto e regala la vittoria al Napoli!

Errore di Politano!

Zielinski incrocia il destro e non dà scampo al portiere.

Altro errore del Girona: stavolta è Callens a fallire il rigore calciando altissimo.

Anguissa non sbaglia: il centrocampista azzurro calcia centrale e batte Juan Carlos

Meret ipnotizza Nunez!

Raspadori si presenta per primo dal dischetto: spiazza Juan Carlos e porta in vantaggio il Napoli.

20:18 - FINISCE QUI! A SORPRESA SI VA AI RIGORI!

90' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

88' - Bella giocata di Politano che serve Kvaratskhelia che però sbaglia il dai e vai e la palla si spegne sul fondo.

82' - Incursione di Kvaratskhelia che entra in area ma viene fermato dai difensori del Girona.

78' - Botta al ginocchio sinistro per Kvaratskhelia che zoppica vistosamente.

73' - Duro intervento di Arnau su Kvaratskhelia: fallo e giallo.

72' - Tentativo di Almena dall'interno dell'area: bravo e attento Meret a deviare

66' - Corner corto battuto dal Napoli: Politano va al cross sul secondo palo per Olivera che svetta di testa ma spedisce il pallone di poco alto sopra la traversa.

60' - All'ora di gioco Garcia rivoluziona la formazione. Escono: Gollini, Zanoli, Ostigard, Obaretin, Elmas, Folorunsho, Zedadka, Zerbin e Simeone. Entrano: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

58' - CHE ERRORE DI ZEDADKA! Zerbin recupera il pallone sulla trequarti, arriva in area e serve Zedadka che tutto solo davanti al portiere calcia centrale e si divora il gol.

53' - Fase interlocutoria della partita: diversi errori da una parte e dall'altra.

49' - Cross basso in area: Folorunsho la appoggia a Zerbin che calcia al volo ma il pallone termina di poco a lato.

46' - Un solo cambio all'intervallo per Garcia: fuori Lozano e dentro Lobotka.

19:30 - INIZIA LA RIPRESA!

19:15 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro non concede recupero.

41' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Dagli undici metri si presenta Simeone che calcia forte sotto la traversa alla sinistra del portiere: pareggio degli azzurri.

40' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Uno-due Lozano-Folorunsho, quest'ultimo entra in area e viene abbattuto. L'arbitro Camplone fischia il penalty.

37' - Bella giocata sulla sinistra di Folorunsho che va via ad un avversario e appoggia in area per Lozano che in equilibrio precario colpisce al volo ma manda il pallone molto alto sopra la traversa.

35' - Ostigard si lancia in proiezione offensiva ma il suggerimento per Zanoli è troppo lungo e la sfera termina sul fondo.

33' - Jastin riceve il pallone sulla sinistra, si accentra e va al tiro: destro forte ma centrale, blocca Gollini.

30' - Duro intervento di Garcia ai danni di Simeone: fallo e giallo.

28' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è Obaretin a svettare più in alto di tutti: bella incornata, la sfera termina di poco alta sopra la traversa.

27' - Simeone si gira e fa partire un destro dalla lunga distanza: pallone deviato, corner per il Napoli.

23' - Difficoltà evidenti per il Napoli in costruzione: si sente l'assenza contemporanea di Lobotka, Zielinski e Anguissa.

18' - Il Girona fa girare il pallone senza problemi, timido pressing del Napoli.

15' - Si fa sentire il pubblico del Patini che incita la squadra dopo il gol subito.

12' - GOL DEL GIRONA! Clamoroso errore di Ostigard che sbaglia il retropassaggio e serve Stuani che a tu per tu con Gollini non sbaglia e porta il Girona in vantaggio.

7' - SIMEONE! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il Cholito calcia col mancino e trova l'ottima risposta di Juan Carlos. Sulla ribattuta Ostigard è in fuorigioco.

6' - Tentativo di Lozano da fuori area, il tiro trova una deviazione che manda il pallone in corner.

4' - Ritmi subito intensi in questi primi minuti di gioco.

18.30 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:27 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

18:10 - Victor Osimhen salterà la quarta amichevole pre-campionato. Il centravanti nigeriano non andrà neanche in panchina a causa di un affaticamento muscolare, stando a quanto riferito dal club azzurro.

18:08 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, seconda amichevole del ritiro di Castel di Sangro dei campioni d'Italia.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho; Zerbin, Simeone, Lozano. All. Garcia.

GIRONA: Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savio, Blind, Yan Couto, Yangel Herrera.

17.48 - Fanno il loro ingresso in campo anche tutti gli altri azzurri.

17.44 - Portieri in campo per il riscaldamento.

17.30 - Il Girona è arrivato al Patini in pullman. Il Napoli è già presente allo stadio da qualche minuto.

17.00 - I tifosi cominciano a riempire il Patini. Cancelli aperti, manca un'ora e mezza al fischio d'inizio.

15.45 - Per la gara già da ieri è stato raggiunto il sold-out, nonostante la capienza del Patini sia stata aumentata proprio per soddisfare le tante richieste arrivate per le restanti tre partite di questa seconda parte di preparazione estiva.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona, quarto test estivo, il secondo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.