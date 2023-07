RILEGGI LIVE - Napoli-Hatayspor 4-0 (22', 27' Osimhen, 64', 70' Simeone): gli azzurri si divertono, poker ai turchi!

Fonte: da Castel di Sangro, Antonio Noto, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cala il poker ai turchi dell'Hatayspor nel terzo test amichevole pre season, il primo a Castel di Sangro. Le doppiette di Osimhen e di Simeone decidono la sfida.

20:14 - FINISCE QUI!

90' - L'arbitro non concede recupero.

86' - HODZIC! L'attaccante dei turchi riceve a centro area, si gira ed esplode un tiro forte ma centrale: molto reattivo Gollini che alza in angolo.

82' - Simeone vicino alla tripletta: Zerbin serve l'argentino a rimorchio in area di rigore, rasoterra di prima intenzione col mancino che sibila il palo.

77' - Il Napoli continua a fraseggiare senza riscontrare grossi problemi nella manovra, timido pressing dei turchi.

72' - L'Hatayspor ci prova su sviluppi da punizione, ma la traiettoria sfila via e non impensierisce Gollini.

70' - GOL DEL NAPOLI! Simeone riceve un pallone sulla trequarti, manda a spasso la difesa turca, entra in area e con uno scavetto dolcissimo batte il portiere Kardesler per il poker azzurro.

64' - GOL DEL NAPOLI! Pallone in profondità per Zerbin che si fa parare la prima conclusione da Kardesler ma resta in possesso della sfera. Il pallone arriva prima a Simeone e poi a Coli Saco e dopo diverse ribattute il Cholito è più lesto di tutti a insaccare il 3-0.

59' - Una sostituzione anche per l'Hatayspor: dentro Durmushan per Mango Fernandes.

58' - Garcia rivoluziona la squadra con 11 cambi: in campo tutte le seconde linee presenti in panchina. Escono: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Entrano: Gollini, Zanoli, D'Avino, Juan Jesus, Obaretin, Folorunsho, Demme, Saco, Zedadka, Simeone e Zerbin.

54' - POLITANO! L'esterno d'attacco azzurro riceve, parte largo e converge verso il centro: sinistro a giro insidioso che sibila il palo lontano.

52' - KVARATSKHELIA! Ripartenza a tutta velocità del Napoli con Osimhen che sfrutta l'intervento a vuoto di Ylmaz e serve Kvaratskhelia: il georgiano si accentra e prova a beffare in contotempo Kardesler ma la sfera termina di poco a lato.

49' - Kvaratskhelia serve con l'esterno Osimhen, che a tu per tu col portiere lo beffa con uno splendido cucchiaio: Si alza però la bandierina, offside del nigeriano.

46' - Nessun cambio all'intervallo per il Napoli, una sostituzione invece per i turchi: dentro Ylmaz per Saglam.

19:29 - INIZIA LA RIPRESA!

19:15 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro non concede recupero.

42' - Lobjanidze prova a sorprendere Meret, ma la difesa del Napoli respinge la conclusione.

37' - Politano si incarica della battuta di una punizione da posizione molto defilata: traiettoria insidiosa, il portiere dei turchi alza in corner.

35' - Botta dalla distanza di Mango Fernandes: attento Meret che devia in calcio d'angolo.

31' - Partita a senso unico fino a questo momento, Hatayspor mai pericoloso.

27' - GOL DEL NAPOLI! Errore in impostazione dell'Hatayspor, Kvaratskhelia ne approfitta e manda in porta Osimhen che a tu per tu col portiere lo beffa con un tocco sotto delizioso.

25' - La rete di Osimhen ha letteralmente infiammato lo stadio Patini, che sta inneggiando gli azzurri con cori e applausi.

22' - GOL DEL NAPOLI!!!! Kardesler sbaglia il rinvio, Politano è bravo a recuperare il pallone e servire nell'area piccola Osimhen: primo tiro del nigeriano murato dal portiere, ma il rimpallo favorisce Osimhen che insacca a porta vuota.

18' - Politano serve col destro Osimhen, scappato però oltre la linea difensiva dei turchi. Altro fuorigioco del nigeriano.

15' - Politano sfrutta un errore in impostazione degli avversari e va al cross dalla destra: pallone al centro per Osimhen che svirgola di testa.

12' - Kvaratskhelia prova a premiare lo scatto in verticale di Osimhen, ma a tu per tu col portiere si alza la bandierina dell'assistente: fuorigioco del nigeriano.

9' - E' partito forte il Napoli, si gioca praticamente in una metà campo in questi primissimi minuti.

5' - OSIMHEN! Lancio in profondità a cercare Osimhen, che fa rimbalzare il pallone, lo difende con il corpo e da posizione defilata calcia in porta: destro angolato, Kerdesler devia in corner.

2' - Mango Fernandes prova a saltare Di Lorenzo sulla sinistra ma commette fallo. Punizione per il Napoli.

18:30 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:27 - Squadre in campo. Ci siamo per il calcio.

18.00 - Un altro infortunato per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro ha comunicato, tramite Twitter, l'infortunio di Eljif Elmas. Il macedone non prenderà parte all'amichevole contro l'Hatayspor per un affaticamento alla coscia.

17.45 - Caos all'esterno dello stadio Patini di Castel di Sangro, tantissimi i tifosi senza biglietti per la partita.

17.25 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Hatayspor, primo test amichevole dei campioni d'Italia del ritiro di Castel di Sangro. E per la prima volta Rudi Garcia lancia il modulo alternativo al 4-3-3: il 4-2-3-1. C'è Raspadori trequartista, con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce e Osimhen centravanti. In difesa la coppia Rrahmani-Ostigard. Senza Lobotka, ci sono Anguissa e Zielinski a formare la diga di centrocampo. Di seguito gli undici scelti dagli allenatori.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Garcia.

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Volkan Demirel.

15.45 - Per la gara già da ieri sera è stato raggiunto il sold-out e sono in esaurimento anche i tagliandi per gli altri tre test del ritiro di Castel di Sangro

Amici di Tuttonapoli, buona sera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Hatayspor, terzo test estivo ed il primo nel secondo ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.