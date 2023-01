RILEGGI LIVE - Napoli-Juventus 5-1 (14', 65' Osimhen, 39' Kvaratskhelia, 41' Di Maria, 55' Rrahmani, 72' Elmas): dominata la Signora, pokerissimo!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone e Antonio Noto

36' - Qualche problema per Politano dopo uno scontro di gioco con Kostic davanti al guardalinee, non sempre però nulla di grave per l'ala del Napoli mentre Spalletti manda a scaldare Lozano.

39' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL! RADDOPPIO DI KVAARAAATSKHEEEELIAAAAAA! In questo finale di primo tempo, arriva il raddoppio del Napoli. Ci pensa Kvaratskhelia, il georgiano si sblocca. Lancio di Di Lorenzo per Osimhen, anticipato da Bremer che interviene male e serve la sfera al nigeriano che appoggia in area di rigore per il georgiano che con l'interno del destro batte Szczesny.

42' - GOL DELLA JUVE! DI MARIA ACCORCIA! La Juventus torna subito in partita, ci pensa Angel Di Maria. L'argentino sfrutta di un'indecisione di Kim in area di rigore, raccoglie la sfera e si coordina con l'interno mancino spedendo il pallone alle spalle di Meret.

44' - Si scaldano gli animi in questo finale di primo tempo, arriva il cartellino giallo per Danilo dopo un brutto intervento ai danni di Kvaratskhelia. Doveri prova a ristabilire la calma.

45'+2 ' - RRAHMANI RISCHIA L'AUTOGOL! Cross dalla fascia di Di Lorenzo, in mezzo Rrahmani per anticipare l'avversario si lancia in spaccata e quasi beffa Meret, bravissimo nel riflesso!

46' - RIPARTITI! Inizia la ripresa, cambio per il Napoli, fuori Politano ed in campo Elmas.

48' - Gioco fermo, manata involontaria al volto di Locatelli da parte di Osimhen. Scontro abbastanza duro, fortuito per altro e gioco fermo al Maradona per le cure mediche del caso.

52' - Si riparte ora, ci sarà tanto da recuperare. Di Maria da calcio d'angolo ha provato la conclusione direttamente in porta, arriva la chiusura nuovamente in corner da parte di Di Lorenzo che protegge la porta di Meret.

57' - Doppio cambio Juve: fuori Locatelli ed in campo Paredes; fuori Milik ed in campo Kean.

65' - GOOOOOOOLLLLLLLLLL! ANCORA OOOOOSIIIIMHEEEEEENNNN! 4-1! E' festa Napoli adesso al Maradona, arriva il poker degli azzurri sempre con Osimhen. Altro errore di Bremer, rilancia addosso a Mario Rui che favorisce Kvaratskhelia che pennella il pallone in mezzo per Osimhen che stacca perfettamente e manda il pallone in rete.

70' - Cambio per il Napoli, fuori Mario Rui ed in campo Olivera.

72' - GOOOOOOOOOLLLL! ELMAAAAS, POKERISSIMO NAPOLI! Pokerissimo azzurro, esplode nuovamente il Maradona. E' festa per il Napoli. Pallone in area di rigore per Elmas che sterza e salta netto Kostic, calcia con il mancino che viene deviato da Alex Sandro e beffa Szczesny.

77' - La Juventus prova a rendersi pericolosa in avanti per rendere meno amara questa sconfitta, è festa sulle tribune del Maradona soprattutto dopo il quinto gol di Elmas.

79' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Osimhen ed in campo Raspadori; fuori Zielinski ed in campo Ndombele.

82' - Cambio per la Juventus, fuori Rabiot ed in campo Soulé.

84' - Fallo in attacco di Iling Junior ai danni di Zambo Anguissa, calcio di punizione della propria metà campo in favore del Napoli. Parte il conto alla rovescia per il fischio finale

89' - Cambio per la Juventus, fuori Kvaratskhelia ed in campo Lozano

31' - Dalla punizione al corner per la Juventus, batte Angel Di Maria con il pallone diretto sul secondo palo per il colpo di testa di Bremer che non inquadra lo specchio della porta

29' - Nuove proteste da parte di Osimhen nei confronti del direttore di gara, il nigeriano lamentava una trattenuta ai suoi danni da parte di Bremer. L'arbitro però fa proseguire senza problemi.

26' - Traversone di Rabiot dalla trequarti alla ricerca di Milik, il colpo di testa del polacco però è troppo centrale per mettere in difficoltà Meret che blocca a terra. Nessun problema per il Napoli.

24' - Kvaratskhelia prova l'azione personale a sinistra, rientra verso il centro e prova la conclusione dal limite dell'area di rigore ma spedisce ampiamente a lato. Applausi comunque del Maradona.

21' - DI MARIA! TRAVERSA! Al primo squillo arriva la grande occasione per la Juventus, errore di Rrhamani che favorisce Di Maria che controlla e calcia dal limite dell'area di rigore colpendo la traversa.

19' - La Juventus fa fatica a superare la metà campo, si gioca soltanto nella porzione di campo bianconera con tanto possesso da parte della squadra di Luciano Spalletti con personalità.

17' - Lungo giro palla da parte del Napoli che adesso prova ad aprire nuovamente le maglie della retroguardia bianconera, ci è riuscita prima nell'azione della rete del vantaggio.

14' - GOOOOOOOLLLLL! NAPOLI AVANTI CON OOOOSIIIIIIMHEEEEEEN! Dopo nemmeno quindici minuti di gara, arriva il vantaggio del Napoli. Traversone di Politano alla ricerca di Kvaratskhelia che nel cuore dell'area di rigore si coordina in sforbiciata, respinta di Szczesny che diventa un assist per Osimhen che di testa porta in vantaggio i padroni di casa!

12' - Dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore, si conclude l'azione offensiva del Napoli dopo la battuta del calcio d'angolo da parte di Kvaratskhelia. Azzurri più propositivi in questa prima parte.

10' - Fermata un'azione offensiva del Napoli, segnalato un fuorigioco a Zambo Anguissa che in realtà veniva tenuto in gioco da Danilo. Si riparte con il calcio di punizione in favore della Juventus.

7' - Rimane a terra Angel Di Maria dopo uno scontro di gioco con Kim, il Napoli dopo qualche secondo mette la sfera fuori. Intervento sulla palla del difensore degli azzurri, qualche problema per l'argentino.

5' - Primo tentativo di imbucata di Kvaratskhelia per Osimhen, pallone però fuori misura per il bomber nigeriano del Napoli. Bremer fa scorrere la sfera tra le braccia di Szczesny.

3' - Già tanti i duelli in mezzo al campo, pressione anche abbastanza alta della Juventus che prova a soffocare la prima manovra del Napoli. Riflettori puntati sul georgiano Kvaratskhelia.

1' - PARTITI!

20:42 - Ecco le due formazioni che entrano in campo: tutto pronto per Napoli-Juventus!

20:19 - Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Sto bene, sono contento del Mondiale e peccato per la sconfitta in finale. Ho tanta fiducia, voglio vincere e cercherò di far bene. Vorrei dire una cosa su Agnelli, per lui è l'ultima partita ufficiale e voglio ringraziarlo da parte di tutti. Cercheremo di vincere anche per lui".

20.15 - Matteo Politano, ala del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. "Oggi la responsabilità dobbiamo dimostrarla tutti, dobbiamo scendere in campo e dare il 110% perché il 100 non basta. Siamo carichi".

20:10 - Bordata di fischi all'ingresso in campo della Juventus per il riscaldamento.

20:09 - Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN riguardo lo scontro verbale a distanza con Spalletti. "Se voglio controreplicare a Spalletti? Ho solo fatto una battuta, quando ci sono queste partite c'è molta tensione ed è giusto per sdrammatizzare. Speriamo sia una bella partita, divertente. Con Spalletti non siamo amici ma conoscenti e c'è grande stima".

20:06 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a precisa domanda del collega di Dazn nel pre-partita ha parlato di Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal big match con la sua Juventus: "Lo conosco abbastanza bene, non ho nulla da scoprire di Allegri e non ho nessun problema con Allegri. Casomai mi sembra che lui l'abbia con me".

19:55 - FORMAZIONI UFFICIALI

Luciano Spalletti ha diramato la formazione e sceglie Mario Rui dietro sulla sinistra, vittorioso nel ballottaggio con Olivera. In difesa torna Rrahmani, in mediana Zielinski. Niente Elmas e confermato il tridente: Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

NAPOLI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

19:32 - Un charter con circa 400 georgiani, tra cui tanti bambini, è sbarcato a Napoli per il big match contro la Juventus. E proprio i bambini venuti dalla Georgia, ovviamente per l'idolo Kvaratskhelia, si sono resi protagonisti di un bel coro, nel vero senso della parola, all'esterno del Maradona: tutti a cantare 'Funiculì, Funiculà'. Qui le immagini dei nostri inviati.

19:23 - Il Napoli è arrivato al Maradona. Il pullman della squadra, ad un'ora e mezza circa dall'inizio della partita contro la Juventus, ha ricevuto un'accoglienza da brividi dai tifosi azzurri, con tanti di fuochi d'artificio e il classico coro: "Chi non salta juventino è". Qui le immagini dai nostri inviati.

17.45 - Già in tanti in fila al Maradona ed anche la tangenziale al momento presenta vari ingorghi

17.30 - Tornelli aperti: il club ha invitato tutti ad anticipare l'arrivo per evitare lunghe code agli ingtressi per i controlli del caso

Il difensivismo bianconero. E' il tema su cui insiste Spalletti che non ha dubbi sul piano tattico di Allegri: "Loro ci lasceranno campo, come si è visto anche con Cremonese e Udinese, e ripartiranno con giocate individuali: la prima considerazione sarà non perdere mai equilibrio nell'attaccare. Difficile far gol alla Juve? Loro si abbassano davanti l'area di rigore, è più facile difensivamente. Noi faremo ciò che ci piace e ciò che piace ai tifosi, ma - l'ennesimo passaggio in conferenza - se una squadra gioca davanti alla linea difensiva, difficilmente l'altra farà 10 occasioni da gol, diventa più angusto lo spazio e serve una qualità superiore alla media".

A Luciano Spalletti non mancano dei dubbi, i soliti. A sinistra Mario Rui è favorito su Olivera per partire dall'inizio nella linea con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Zielinski alla fine dovrebbe spuntarla su Elmas - apparso più brillante con la Sampdoria - con gli intoccabili Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Politano va verso la terza di fila, preferito di nuovo a Lozano, nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. A gara in corso, eventualmente per forzare il match qualora non dovesse sbloccarsi, le carte Raspadori e Simeone potrebbero risultare più preziose del solito.

"Per Allegri è conveniente passare da comprimario, ma per una Juve imbottita di campioni è impossibile nascondersi: certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e la vittoria della Champions. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus". Luciano Spalletti rispedisce al mittente il tentativo di Allegri di spostare la pressione tutta sul Napoli ("sono i favoriti", "è più importante per loro che per noi") e incendia la vigilia dell'attesissima sfida alla Juventus che per i partenopei - a +7 in classifica - può valere un altro messaggio forte al campionato, quella spallata mancata contro l'Inter ma con lo scenario di classifica che si ripete dopo i mezzi passi falsi di entrambe le milanesi.