RILEGGI LIVE - Napoli-Lazio 0-1 (67' Vecino): prima sconfitta al Maradona per gli azzurri!

45' - L'arbitro non concede minuti di recupero.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

48' - Scontro aereo tra Patric e Osimhen. Resta a terra il nigeriano, in campo lo staff sanitario azzurro.

49' - Allarme rientrato in casa Napoli: Osimhen torna in campo.

51' - OSIMHEN! Olivera entra in area e poi serve il nigeriano, che calcia trovando la deviazione in angolo.

55' - Zielinski riceve palla da Olivera e poi viene steso al limite dell'area da Luis Alberto: punizione per il Napoli.

57' - Kvaratskhelia s'incarica della punizione, ma la palla termina a lato. Nessun problema per Provedel.

63' - Intervento in ritardo di Osimhen su Zaccagni: fallo e giallo.

71' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Elmas e Politano al posto di Lozano e Anguissa.

81' - Due sostituzioni per il Napoli: entrano Simeone e Ndombele al posto di Zielinski e Lobotka.

82' - Un cambio anche in casa Lazio: Cancellieri rimpiazza Zaccagni.

89' - Intervento di Elmas al limite dell'area su Cancellieri: giallo e punizione per la Lazio.

94' - Ultimo cambio nel Napoli: in campo Zedadka, al posto di Olivera.

Prima sconfitta stagionale per il Napoli che cade contro la Lazio: decide il gol di Vecino al 67'.

41' - Lobotka riceve palla al limite dell'area e tenta il tiro, respinto prontamente da Luis Alberto.

38' - Immobile serve in area sulla destra Felipe Anderson, che da posizione molto defilata calcia ma non crea problemi a Meret.

34' - Il Napoli ha alzato l'intensità in questi minuti, la Lazio prova a chiudere tutti gli spazi.

30' - Lozano mette in mezzo un cross tagliato per Osimhen, anticipato di un soffio da Provedel che smanaccia. L'azione poi prosegue e il pallone arriva al limite a Lobotka che ci prova di prima intenzione ma il suo tentativo finisce altissimo.

25' - ANGUISSA! Conclusione dalla distanza su tacco di Osimhen e palla che viene deviata in corner.

22' - Patric stende Osimhen lanciato verso l'area: fallo e giallo.

21' - MILINKOVIC-SAVIC! Inserimento in area di Hysaj che appoggia dietro per l'accorrente Milinkovic Savic che viene però murato da Kim.

16' - ZIELINSKI! Il polacco ci prova da fuori area, ma il tiro è debole e centrale e non crea problemi a Provedel.

13' - Nulla di fatto sugli sviluppi del corner: Olivera sbaglia la misura del cross per Kvaratskhelia.

12' - Lozano premia l'arrivo in zona offensiva di Di Lorenzo, che mette in mezzo e trova la deviazione in angolo di Zaccagni.

9' - Squadre molto corte con entrambe le formazioni raccolte in 25 metri.

7' - Buon approccio della Lazio in questi primissimi minuti di gioco.

5' - CHE SALVATAGGIO DI DI LORENZO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luis Alberto, stacca Vecino che incorna sul secondo palo dove arriva Di Lorenzo che di testa salva sulla linea e alza il pallone in corner.

3' - Napoli subito in pressione sui portatori di palla avversari, mentre la Lazio crea densità in ogni zona del campo.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:42 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.30 - Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il vicepresidente azzurro Edo De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Eravamo già convinti di avere un gruppo competitivo, che potesse lottare per il vertice e i risultati penso che siano un premio per il nostro lavoro.

Il segreto di questo Napoli? Non molla mai e società, squadra e tifosi lottano tutti insieme. Sarri ha lasciato un grande segno, è sempre un piacere ritrovare un amico".

20.20 - Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il portiere azzurro Alex Meret è intervennuto ai microfoni di Dazn: "Il segreto della nostra fase difensiva è lavorare di squadra a partire dagli attaccanti, ci si aiuta tutti a vicenda ogni volta anche se c'é un compagno in difficoltà. Questo è il segreto che ci sta portando a fare così bene".

19.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

19.00 - Grandissimo entusiasmo all'esterno del Maradona. A pochi passi dall'ingresso della curva B i tifosi hanno intonato "La capolista se ne va" con diversi personaggi mascherati e anche una banda a rallegrare l'attesa dell'inizio della partita.

18.10 - Tornelli aperti, come comunicato già ieri dal club in modo da partire con i controlli e favorire l'accesso senza particolare ressa

La Lazio che sogna la qualificazione alla Champions non sarà sola al Maradona. La squadra di Maurizio Sarri sarà spinta da 637 tifosi: è questo il dato dei biglietti venduti per il settore ospite e la vendita è ormai chiusa.

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire alcun gol: non registra cinque clean sheet di fila dal febbraio 2019 sotto Carlo Ancelotti, mentre non ha mai infilato cinque successi consecutivi con la porta inviolata nella storia della competizione

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio