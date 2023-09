RILEGGI LIVE - Napoli-Lazio 1-2 (30' Luis Alberto, 33' Zielinski, 52' Kamada): prima sconfitta per gli azzurri

Prima sconfitta stagionale per il Napoli che cade al Maradona: la Lazio vince 2-1 e trova i primi tre punti del suo campionato.





22:45 - FINISCE QUI!

90'+6 - NAPOLI PERICOLOSO! Mischia in area laziale, Jesus serve Lindstrom indietro ma il suo destro è solo potente volando sopra la traversa.

90+3' - Ultime due mosse di Sarri che fa entrare Isaksen e Castellanos al posto di Zaccagni e Immobile.

90' - Vengono concessi 7 minuti di recupero.

88' - Ammonito Sarri.

85' - ZACCAGNI! L'esterno laziale tenta il destro a giro, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Meret.

83' - Altra mossa di Garcia che inserisce Simeone al posto di Zielinski. Napoli a trazione anteriore in questi minuti finali a caccia del pari.

80' - Due cambi per la Lazio: esce Felipe Anderson ed entra Pedro. Fuori anche Hysaj e dentro Pellegrini.

79' - Osimhen raccoglie una respinta della difesa e calcia di prima intenzione da dentro l'area: il destro è forte ma si alza e finisce altissimo sopra la traversa.

75' - Sostituzione per il Napoli: esce Politano ed entra Lindstrom, al suo debutto con il Napoli.

71' - UN ALTRO GOL ANNULLATO AI BIANCOCELESTI! Azione abbastanza confusa in area napoletana con un batti e ribatti, la palla arriva a Guendouzi, stop e destro a giro del francese che bagna il suo debutto con un gol. Il VAR annulla la rete di Guendouzi per una posizione di fuorigioco di Zaccagni che, avanti a Di Lorenzo, costringe il difensore alla giocata che poi spiana la strada alla rete del francese.

67' - GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Palla in profondità di Guendouzi che trova Zaccagni con un'autostrada davanti. L'esterno si invola e calcia di destro battendo Meret sul secondo palo. Era avanti all'ultimo difensore Zaccagni, dopo un check con il VAR l'arbitro annulla. Si rimane sul 2-1 per la Lazio.

65' - Due sostituzioni anche in casa Napoli: entrano Mario Rui e Raspadori al posto di Olivera e Kvaratskhelia.

64' - Primo cambio per la Lazio: fuori Kamada ed esordio in Serie A per Guendouzi.

60' - Cartellino giallo per Luis Alberto che protesta con troppa veemenza.

56' - Zielinski ci prova da fuori area ma la sua conclusione si spegne sulla destra di Provedel.

55' - Il pubblico del Maradona prova a farsi sentire e a incitare il Napoli dopo il gol del 2-1 della Lazio.

52' - GOL DELLA LAZIO! Ripartenza perfetta della Lazio con Felipe Anderson che accelera e serve Luis Alberto. Velo dello spagnolo per l'accorrente Kamada che stoppa e calcia con il sinistro in diagonale beffando Meret per il nuovo vantaggio laziale.

46' - ZIELINSKI! Subito pericoloso il Napoli con Zielinski che calcia al volo ma trova la risposta di Provedel che si oppone in qualche modo.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

21:51 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 1-1 la prima frazione tra Napoli e Lazio. Al vantaggio iniziale di Luis Alberto ha risposto immediatamente Zielinski. Squadre negli spogliatoi

21:33 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

40' - Crossa dalla destra di DI Lorenzo e trova sul secondo palo Olivera che calcia al volo ma con il corpo troppo indietro e fa volare la palla sopra la traversa.

36' - FELIPE ANDERSON! Slalom in area del brasiliano che supera Olivera e calcia, deviazione decisiva di Juan jesus che in scivolata riesce a chiudere all'ultimo momento.

34' - Giallo per proteste all'indirizzo di Rudi Garcia.

33' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!! Reazione immediata del Napoli: Zielinski controlla al limite e calcia, decisiva la deviazione di Romagnoli che inganna Provedel.

30' - GOL DELLA LAZIO! Se ne va Felipe Anderson sulla destra, arriva sul fondo e crossa, ma la sfera è rimpallata. Al secondo tentativo, però, il brasiliano trova il pertugio giusto per servire Luis Alberto che, di tacco, batte Meret portando avanti i biancocelesti

26' - Giallo per Zaccagni, ammonito per un fallo a metà campo.

20' - KVARATSKHELIA! Il numero 77 azzurro raccoglie il pallone al limite e fa partire un destro potente e angolato: un super intervento di Provedel evita il gol del vantaggio.

15' - Fase di studio del match con il Napoli che prova a fare la partita e la Lazio che cerca il contropiede

13' - OSIMHEN! Sugli sviluppi del corner, Osimhen anticipa tutti di testa e indirizza il pallone sul secondo palo ma non trova di pochissimo lo specchio.

12' - ZIELINSKI! Ci prova su punizione il polacco, seppur da posizione molto decentrata. Provedel devia in angolo la sfera che si stava infilando sotto la traversa.

10' - Ora è la Lazio a tenere il possesso della palla e a gestire la sfera.

5' - Forcing del Napoli in questi primissimi minuti di gioco: gli azzurri sono partiti forte e costringono la Lazio a stare rintanata nella propria metà campo.

3' - KVARATSKHELIA! Il georgiano prende palla sulla fascia, si accentra e ci prova con un destro secco: conclusione deviata, primo corner per il Napoli.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20:44 - Minuto di silenzio al Maradona per le vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo.

20:42 - Tutto pronto al Maradona, le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.32 - La Lazio cerca il successo, ma contro si troverà il Napoli campione d'Italia. A pochi minuti dal match è Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, a prendere la parola: "Loro sono squadra fortissima, noi abbiamo avuto un brutto approccio, ci servono ma troviamo la squadra più forte d'Italia quindi sarà difficilissimo. Noi abbiamo fatto più chilometri di tutti nelle prime due giornate, non vedo un problema di condizione fisica. Kamada? Per noi è importante, gli va dato tempo di crescere. E' arrivato tardi, veniva da più di due mesi di inattività", le sue parole a DAZN. Poi una battuta sul ritorno a Napoli? "Mi fa contento, questo popolo mi ha dato tantissimo e son contento di vederli felici", conclude Sarri.

20.30 - Mattia Zaccagni, esterno della squadra biancoceleste, non si tira indetro: "L'anno scorso so fatto grande stagione, cercherò di ripetermi. Kvara è un grande giocatore, ma siamo diversi. Con il mister lavoriamo tanto sull'attacco della porta, quest'anno voglio migliorare.

Nazionale con Spalletti? Sicuramente il mister esprime un bellissimo gioco, sono contento di questa chiamata ma prima pensiamo a stasera", le sue parole ai microfoni di DAZN.

20.25 - Pochi minuti al fischio d'inizio di Napoli-Lazio. A prendere la parola è Alex Meret, portiere azzurro: "Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato lo scorso anno, c'è grande voglia di far bene. Il mio obiettivo è comandare la difesa e i miei compagni, lavoriamo per questo e oggi vogliamo fare una grande partita. Come concetti abbiamo mantenuto quelli dell'anno scorso, qualcosa è cambiato sulle palle inattive", le sue parole ai microfoni di DAZN.

20.21 - Il Napoli cerca la terza vittoria su tre partite. A prendere la parola è Mauro Meluso, Ds del Napoli, che fa il punto sul mercato: "Siamo soddisfatti di aver portato calciatori che erano nostri obiettivi per colmare caselle vuote. Molto importante, poi, per il Napoli era confermare i calciatori che sono stati colonna portante. Con queste aggiunte ci auguriamo si possa ripetere campionato straordinario", le sue parole ai microfoni di DAZN.

19.39 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lazio, anticipo della 3ª giornata di Serie A. Garcia schiera i 10/11 degli uomini titolari contro il Sassuolo. Confermata la difesa in blocco. A centrocampo il terzetto dei tre titolarissimi: Anguissa, Lobotka e Zielinski. Novità in avanti, con Raspadori che viene lasciato in panchina: al suo posto Kvaratskhelia che torna titolare dal 1’.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

19.30 - I campioni d'Italia, per la terza giornata, di campionato scenderanno in campo contro i biancocelesti di Sarri con la divisa nera. E' stato lo stesso club azzurro a svelare la scelta mostrando delle direttamente dagli spogliatoi su Instagram.

19.20 - Il pullman dei campioni d'Italia è appena arrivato all'impianto di Fuorigrotta, accolto all'esterno dello stadio da tanti tifosi azzurri.

17.45 - Cancelli aperti al Maradona, i primi tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta con largo anticipo.

Gli azzurri sono pronti a 'vendicare' la sconfitta della passata stagione contro i biancocelesti allenati da Sarri. C'è attesa per la formazione ufficiale che Garcia schiererà e per il possibile esordio del nuovo acquisto Jesper Lindstrom, che potrebbe avvenire nel corso del match. Tra i più attesi al Maradona anche Khvicha Kvaratskhelia, che dovrebbe fare il suo esordio stagionale dal 1'.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti a Napoli-Lazio, primo big match per i campioni d'Italia in questa stagione al Maradona.