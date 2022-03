RILEGGI LIVE - Napoli-Milan 0-1 (49' Giroud): gli azzurri cadono al Maradona

TuttoNapoli.net

Il Napoli perde lo scontro diretto contro il Milan, decisiva la rete di Giroud che regala tre punti importantissimi ai rossoneri.

22.44 - FINISCE IL MATCH

93' - Giallo per Florenzi. Altre scintille in campo dopo un fallo su Lozano.

91' - Cartellino giallo per Ounas, punita la trattenuta su Rebic.

90' - Vengono concessi 5 minuti di recupero.

89' - Cambio per il Milan, fuori Leao ed in campo Ibrahimovic.

86' - HERNANDEZ! Ripartenza rossonera con Leao che appoggia per il francese che poi prova la conclusione con il mancino. Para Ospina.

83' - Ammonito Maignan per aver ritardato la rimessa dal fondo.

81' - Ultimi due cambi per il Napoli: fuori Zielinski e Lobotka e dentro Lozano e Anguissa.

80' - Doppia sostituzione per il Milan: escono Calabria e Messias ed entrano Florenzi e Saelemaekers.

78' - Cartellino giallo per Theo Hernandez e Osimhen dopo il litigio tra i due.

77' - OUNAS! Conclusione a giro dell'algerino, la sfera termina di poco a lato del palo mentre si accende una ressa tra Hernandez e Osimhen.

76' - Altra mossa di Spalletti: esce Fabian ed entra Mertens.

74' - Fallo in attacco di Tomori ai danni di Osimhen, punizione per il Napoli.

72' - Conclusione dal limite di Elmas, sfera che termina direttamente sul fondo.

68' -Doppia sostituzione anche per il Milan: dentro Krunic e Rebic al posto di Tonali e Giroud.

67' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Insigne e Politano e dentro Elmas e Ounas

63' - Politano prova l'uno contro uno con Theo Hernandez, capisce tutto il francese che riesce anche ad ottenere la rimessa dal fondo.

59' - Bennacer riceve in area di rigore da Messias, tergiversa troppo il centrocampista del Milan che si fa recuperare da Mario Rui. Fallo in attacco poi del rossonero.

55' - BENNACER! Dribbling e tiro da fuori, bravo Ospina a respingere la conclusione velenosa dell'algerino.

52' - OSIMHEN! Combinazione al limite dell'area di rigore tra Di Lorenzo ed Osimhen, destro del nigeriano che trova la parata di Maignan.

49' - GOL DEL MILAN! Conclusione dal limite dell'area di rigore di Calabria, tiro strozzato che diventa praticamente un assist per Giroud che con il piattone manda la sfera alle spalle di Ospina.

47' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

21.54 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

Termina adesso il primo tempo della sfida del Maradona, 0-0 il parziale con Napoli e Milan che fin qui si sono annullate e nessuna grande occasione da rete.

21.36 - Termina il primo tempo

45' - Vengono concessi quattro minuti di recupero.

44' - Fabian Ruiz ha spazio sulla trequarti ma sbaglia il suggerimento per Zielinski.

40' - Si rialza il portiere colombiano che prosegue la gara.

39' - Fallo in attacco di Giroud che travolge Ospina in uscita, rimane a terra il portiere del Napoli mentre arriva anche il cartellino giallo per l'attaccante francese rossonero dopo lo scontro.

37' - Secondo cartellino giallo in casa Napoli, giallo per Rrahmani per un duro fallo ai danni di Theo Hernandez.

33' - Palleggio adesso per il Napoli che ha abbassato un pò i ritmi in questa seconda fase di primo tempo.

30' - Tonali tenta la conclusione con il destro, palla che termina altissima altissima. Nessun problema per Ospina.

27' - Giroud prova a stringere i denti, intanto si scalda Rebic.

26' - Rimane ancora a terra Giroud dopo l'intervento ai suoi danni di Koulibaly

25' - Ammonito Koulibaly per un duro intervento ai danni di Giroud.

21' - Grande giocata di Leao che fa tunnel a Di Lorenzo e supera Politano, poi perde il contrasto in area di rigore con Fabian Ruiz.

19' - Milan vicinissimo al gol su angolo, miracolo di Ospina sulla linea. Tutto fermo però per un fallo in attacco di Giroud.

15' - Tomori intercetta un pallone nel cuore dell'area di rigore, proteste degli azzurri per un presunto tocco col braccio. Lascia giocare Orsato.

13' - Fabian Ruiz premia lo scatto di Osimhen che penetra in area di rigore ma viene chiuso in corner dall'intervento di Kalulu.

10' - Partita di grande intensità, ritmi elevatissimi da parte di entrambe le squadre.

8' - Intanto è stato ammonito per proteste Pioli dalla panchina.

5' - Cade in area di rigore Bennacer dopo uno scontro con Koulibaly, proteste da parte dei calciatori del Milan. Tutto regolare secondo Orsato.

2' - Sugli sviluppi di un corner, subito un tentativo di girata in area di rigore di Rrahmani. L'ex Hellas non colpisce benissimo, pallone sul fondo.

20.47 - PARTITI! Inizia il match

20.42 - Squadre in campo

20.35 - Bellissima iniziativa del Napoli contro la guerra in Ucraina prima del calcio di inizio della sfida contro il Milan. Su tabelloni del Maradona è stata trasmessa la scritta: "Stop war" mentre suonavano le note di "Immagine" di John Lennon.

20.30 - Nel pre-partia di Napoli-Milan, l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Dazn.

Come stai? “Sto bene, molto bene”.

Sulla squadra e le pressioni: “Squadra è preparata bene, siamo pronti. Speriamo che andrà come vogliamo. Contro una squadra forte ma è bello giocare quando le partite sono così cariche”.

Sulle sensazioni allo stadio Maradona: “Ogni gara è importante, qua c’è qualcosa di extra con questo pubblico che fa rumore. L’ultima volta che ero qua era vuoto, ora è pieno e speriamo di fare come l’ultima volta che c’ero io”.

Giocherai una bella fetta di partita? “Vediamo, vediamo”.

Hai già parlato col Mister? “No, decido io (ride, ndr)”.

20.28 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida del Maradona contro il Milan. "Noi abbiamo sempre la stessa idea di Spalletti, è una partita molto importante, è importante da vincere, per i tifosi, per il nostro club e per il punto dove siamo arrivati. Siamo molto carichi. Undici partite sono veramente tante, oggi è importante ma dobbiamo stare con i piedi per terra ma sono undici finali".

Valorizzati tanti giocatori giovani e giocatori come Zielinski e Osimhen, quanto vi rende orgogliosi?

"Nel calcio ci vuole pazienza, sono ragazzi giovani ed eravamo sicuri del loro valore".

Quanto è determinante stasera?

"E' importante".

20.26 - Prima del fischio di inizio di Napoli-Milan il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha ritirato il premio di miglior allenatore del mese di febbraio in Serie A. A consegnare il premio a Spalletti il ds del Napoli Cristiano Giuntoli.

20.18 - Nel pre-partita di Napoli-Milan il tecnico rossonero, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Come ha visto Ibra? “Sta meglio, è un rientro importante. Ha fatto due mezzi allenamenti, già averlo però è importante”.

Sulla difesa del Napoli: “Noi dobbiamo essere bravi a leggere le pieghe della partita. Se vengono alti ci sarà spazio per la profondità. Dovremo essere bravi a cambiare spesso, dovremo essere intelligenti e qualitativi”.

20.13 - Nel pre-partita di Napoli-Milan, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi piace giocare con Fabian che è il tipo di giocatore che vuole sempre il pallone. Voglio solo giocare, divertirmi e far felici i tifosi. Non sarà battaglia con Kessié ma con tutti, loro hanno grandi giocatori. Lotteremo e vedremo come finirà".

20.05 - Forfait dell'ultim'ora in casa Milan, infatti Tiémoué Bakayoko non sarà della partita. Il centrocampista rossonero, ex Napoli ha riportato una lesione miofasciale all'adduttore lungo destro.

19.45 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan posticipo e big match della 28ª giornata di Serie A. Spalletti recupera Lozano e Anguissa per la panchina e l'unica novità rispetto all'Olimpico è il ritorno dal 1' di Lobotka, in coppia con Fabian in mediana. In difesa solita linea a quattro davanti ad Ospina: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In avanti Zielinski viene preferito ad Elmas e compone il terzetto dietro ad Osimhen con Insigne e Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020, poi 8 sconfitte e 5 pareggi) ed arriva da due pareggi consecutivi in campionato e non ne colleziona tre di fila in Serie A dal settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso (tre “X” in quel caso con Cagliari, Atalanta ed Empoli). Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno (18 punti in otto partite contro i 15 punti dei rossoneri).

Solo il Cagliari (8) fa peggio del Milan su sviluppi di corner in questo campionato (sette gol incassati, tra cui quello del match d’andata contro il Napoli): i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco (in percentuale nessuno fa peggio). Sarà anche la sfida tra le due squadre che contano più gol da fuori area: il Napoli 10, grazie anche ai sei centri dalla distanza di Fabian Ruiz (primato nel torneo in corso), il Milan nove (Ibrahimovic con tre è il rossonero che ne ha realizzati di più da fuori).

Spalletti non nasconde la sua soddisfazione per avere quasi tutti a disposizione (restano fuori solo Tuanzebe e Malcuit). "Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato bene tutta la settimana ed in allenamento ci sono quei nomi che rendono migliori le sedute - sottolinea il tecnico -. Se mi metto io nell'allenamento allora viene peggio, con Anguissa, Lobotka, Lozano la palla viaggia meglio e viene tutto meglio”. Il Napoli recupera dunque altri cambi importanti mentre Lobotka partirà titolare al fianco di Fabian. Nessun dubbio anche su Politano a destra e Zielinski al centro del terzetto con Insigne, nonostante i complimenti di Spalletti ad Elmas

"Sappiamo che ci giochiamo moltissimo ed abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere". Luciano Spalletti non nasconde l'attesa e l'emozione, anche per dare ulteriore spinta alla sua squadra ed all'ambiente, alla vigilia del big-match contro il Milan. Il suo Napoli dopo una lunga rincorsa, superando avversità di ogni tipo tra dicembre e gennaio, si presenta alla sfida forte della miglior difesa e del miglior rendimento nel 2022 ed anche per questo più consapevole di voler sfruttare fino in fondo quest'opportunità: "Pronunciare quella parola (Scudetto, ndr)? La posso pronunciare, non è un problema, noi vogliamo giocarci le nostre possibilità per essere ricordati per sempre, ma dipenderà da molti fattori. Possono però essere più forti di noi, ma è difficile che siano più motivati di noi", il concetto ripetuto più volte.

