RILEGGI LIVE - Napoli-Milan 2-2 (22', 31' Giroud, 50' Politano, 63' Raspadori): pari in rimonta degli azzurri!

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 2-2 il match del Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri conquistano un punto in rimonta grazie a due reti segnate nella ripresa.

22:40 - FINISCE QUI!

90'+4 - KVARATSKHELIA! L'ultimo squillo della partita è del georgiano. Riceve sul lato corto dell'area, finta il tiro, va sul sinistro e calcia. Maignan para col piedone.

90'+1 - CALABRIA! Palla scodellata in mezzo, Jovic allunga la traiettoria e sul secondo palo arriva Calabria. Il colpo di testa termina sull'esterno della rete.

90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

89' - SECONDO GIALLO A NATAN! NAPOLI IN 10! Sombrero di Romero su Natan che lo stende: il brasiliano era già ammonito e Orsato estrae il secondo giallo. Napoli in 10 uomini.

87' - Sostituzione per il Milan: fuori Pellegrino, dentro Florenzi.

86' - Appena entrato, Zanoli entra duro su Theo e si becca il giallo.

83' - Ultima mossa di Garcia: Zanoli rimpiazza Politano.

80' - Doppia sostituzione in casa Milan: Pioli mette dentro Jovic e Okafor al posto di Leao e Giroud.

78' - Kvaratskhelia scippa la palla a Musah che lo stende e si becca il giallo.

77' - Cambio per il Napoli: esce Zielinski ed entra Anguissa.

72' - Espulso Luciano Vulcano, componente dello staff tecnico di Pioli.

71' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Natan si ritrova la palla lì e tenta la conclusione, Tomori ribatte.

68' - LEAO! Destroda fuori molto angolato del portoghese: Meret si allunga e la manda in corner.

65' - Di Lorenzo commette fallo su Leao e si becca il cartellino giallo.

63' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Raspadori va alla battuta del calcio di punizione dal limite e batte Maignan con un destro forte e preciso. Pareggio del Napoli.

62' - Ammonito Romero per un fallo al limite dell'area.

61' - Sugli sviluppi del corner Simeone gira di testa, ma Theo Hernandez fa muro.

60' - KVARATSKHELIA! Traversone di Di Lorenzo, Maignan esce ma si fa scappare il pallone dalle mani. Diventa buono per Simeone, che cicca la conclusione ma di fatto serve Kvara: destro da distanza ravvicinata, Tomori devia in angolo in maniera provvidenziale.

58' - DI LORENZO! Altro uno-due tra Politano e Di Lorenzo. Stavolta è il capitano del Napoli a buttarsi in area e a calciare da posizione defilata: Maignan risponde presente.

55' - Reijnders stende Politano e viene ammonito.

53' - Natan rimedia un cartellino giallo per un fallo commesso in precedenza.

50' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!!! Di Lorenzo manda Politano in profondità e poi l'ex Inter fa un gol-capolavoro: sombrerino su Pellegrino, sterzata su Theo Hernandez e sinistro a giro che non dà scampo a Maignan!

46' - Una sostituzione anche in casa Milan: Romero prende il posto di Pulisic.

46' - Tre cambi all'intervallo per il Napoli: dentro Ostigard, Olivera e Simeone al posto di Rrahmani, Mario Rui e Elmas.

21:50 - INIZIA LA RIPRESA!

21:35 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45'+2 - Errore della difesa del Milan, Raspadori ne approfitta, vede Maignan fuori dai pali e ci prova addirittura da centrocampo, senza però centrare la porta.

45' - Vengono concessi 5 minuti di recupero.

43' - Dopo il secondo gol il Napoli è praticamente uscito dal campo. Ora il Milan domina.

41' - REIJNDERS! Theo Hernandez mette basso al centro: in area Reijnders è tutto solo e calcia di prima, sparando però alto da ottima posizione.

39' - Pulisic in ripartenza trova un varco per Reijnders: l'olandese prova la conclusione da fuori, ma viene murato.

36' - Reijnders fa partire un cross dalla destra, trova una deviazione e la sfera finisce sull'esterno della rete.

34' - Napoli ora in grossa difficoltà dopo il secondo gol subito.

31' - GOL DEL MILAN! Calabria va al traversone dalla corsia destra. In area Giroud prende posizione su Rrahmani e colpisce ancora di testa, mandando la palla di nuovo alle spalle di Meret!

27' - POLITANO! Kvaratskhelia va via a Calabria sulla sinistra. Cross basso e forte, sul secondo palo arriva Politano che da due passi mette clamorosamente a lato.

27' - Si riprende a giocare.

26' - Tensione sugli spalti tra la Curva del Napoli e il settore che ospita i tifosi del Milan. Gioco momentaneamente fermo.

24' - Kvaratskhelia sventaglia per Politano. Maignan esce sui trenta metri e con un intervento rischioso riesce a cavarsela.

22' - GOL DEL MILAN! Calabria riceve sulla destra e premia il movimento di Giroud in area: cross teso, incornata del francese da distanza ravvicinata e Meret riesce solo a toccare ma non a evitare che la palla entri!

19' - Cambio forzato per il Milan: non ce la fa Kalulu, al suo posto entra il giovane Pellegrino.

17' - Problemi fisici per Kalulu che si accascia a terra. Entra in campo lo staff sanitario del Milan.

12' - Leao prova a scappare via sulla sinistra, ma finisce a terra dopo un contatto. Per Orsato è tutto regolare.

8' - Altro calcio d'angolo ed è ancora un calciatore del Napoli a colpire in area: Rrahmani se la trova all'ultima e sbaglia la conclusione.

7' - Sugli sviluppi del corner successivo Di Lorenzo anticipa tutti, ma la sua deviazione verso la porta viene sporcata: sarà ancora angolo.

6' - Cross basso e insidioso di Mario Rui, bravo Tomori ad allontanare in scivolata e a rifugiarsi in calcio d'angolo.

5' - Inizio forte del Milan che in questi primissimi minuti sta facendo la partita. Il Napoli si difende e prova a ripartire.

2' - GIROUD! Un tiro deviato di Musah favorisce Giroud in mezzo all'area: Rrahmani si immola, salva il Napoli e devia in angolo.

20.45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20.42 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.33 - Stefano Pioli, tecnico del Milan. è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita del posticipo contro il Napoli.

Gara già decisiva? "Tutte le partite sono importanti, siamo solo a ottobre e non può essere decisiva ma importante sì e l'abbiamo preparata come tale".

Sui problemi in zona gol: "Sarà necessario portare dentro più giocatori dentro l'area è il nostro obiettivo ma serve creare superiorità numerica da centrocampo ed è quello che dobbiamo fare".

Sulle condizioni di Okafor e Jovic: "Okafor e Jovic hanno avuto dei problemi in settimana ma ora sono a disposizione".

Sulla pericolosità offensiva del Napoli: "Il Napoli a livello di numeri è quella che produce di più in fase offensiva, quindi dobbiamo stare attenti a livello difensivo".

Senza l'infortunio all'ultimo, Kjaer sarebbe stato titolare stasera? "Se ci sarebbe stato Kjaer non lo so perché ero concentrato al Paris Saint-Germain, poi è successo quel che è successo".

20.27 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima del big match contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: "Tutte le partite sono importanti. Questa è una gara che crea stimoli maggiori, ma io credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per stare nelle parti alte della classifica. Vincere aiuta a vincere, le vittorie sono un toccasana per qualsiasi problema si venga a creare. Il passato è passato, ora pensiamo alla partita di stasera. Cerchiamo di arrivare più in alto è possibile".

L'assenza di Osimhen può essere un vantaggio dal punto di vista della responsabilizzazione del gruppo? "Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo, da ogni punto di vista, ma la nostra rosa nella posizione del centravanti è completa, abbiamo tre calciatori di gran valore. Abbiamo Simeone, un calciatore di talento, in panchina. Raspadori è titolare in Nazionale spesso, c'è grande competitività in avanti e possiamo sempre schierare una formazione competitiva".

20.15 - Alex Meret, portiere del Napoli, pochi minuti prima del big match contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: "E' importantissimo dare continuità di risultati, nella prima parte di campionato è un po' mancata. Per noi è una partita fondamentale che può riportarci nel gruppetto di squadre là davanti".

20.14 - Dopo aver difeso i pali del Milan domenica scorsa contro la Juventus, Antonio Mirante torna in panchina lasciando spazio a Mike Maignan. A pochi minuti dalla sfida del "Maradona" il portiere ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN: "Il Napoli ha giocatori forti in tutti i reparti: Kvara è imprevedibile, Raspadori è forte, Politano altrettanto. C'è da stare attenti ma anche noi abbiamo le nostre armi. Sarà una bella partita".

19.15 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, posticipo della decima giornata di Serie A. Garcia recupera Anguissa, ma lascia il camerunense in panchina pronto ad entrare all’occorrenza. Nel ruolo dell’ex Marsiglia Cajuste prende una botta nella rifinitura e gioca Elmas, con Lobotka e Zielinski che completano il pacchetto di centrocampo. In difesa Mario Rui viene preferito a Olivera e parte dal 1’. Nessuna novità in attacco, confermato il tridente Politano-Raspadori-Kvarastkhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

16.45 - I tornelli apriranno già alle ore 17:45 per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento, come comunicato dal club azzurro.

16.00 - Anche Simon Kjaer salterà il posticipo di stasera col Napoli. Il centrale danese non sarà disponibile per Pioli a causa di un affaticamento muscolare. Altra defezione in difesa per i rossoneri, oltre a Kjaer mancherà anche Thiaw indisponibile per squalifica.

Pioli senza lo squalificato Thiaw e gli infortunati Chukwueze, Bennacer e Loftus, ma recupera Okafor e Jovic per la panchina. In difesa nessun dubbio su Calabria e Theo ai lati, ma Kjaer è in ballottaggio con Kalulu come partner di Tomori. In mediana si va verso Musah, Krunic (favorito su Adli) e Reijnders mentre in attacco nessun dubbio su Pulisic, Giroud e Leao.

Garcia senza Osimhen e Juan Jesus, ma recupera Anguissa anche se non ha i 90 minuti e dovrebbe iniziare dalla panchina. Possibile quindi la conferma di Cajuste, nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco nessun dubbio su Politano, Raspadori e Kvaratskhelia mentre in difesa il dubbio è il solito a sinistra: Mario Rui si gioca la riconferma con Olivera che è ristabilito dopo l'affaticamento in nazionale.

Dopo le due vittorie di fila contro Verona e Union Berlino, incanalando a proprio favore il raggruppamento Champions, il Napoli riprova ad allungare la striscia di successi - come sottolineato più volte da Garcia in conferenza - per attaccare finalmente anche i piani alti della classifica. Per il tecnico del Napoli si tratta di un primo vero e proprio bivio stagionale contro il Milan di Pioli, reduce invece da due sconfitte consecutive, che negli ultimi anni è quasi sempre stato indigesto ai partenopei e che per caratteristiche probabilmente rappresenta un altro avversario particolarmente ostico al pari della Fiorentina di Italiano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan