RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 2-1 (17' Osimhen, 75' El Shaarawy, 86' Simeone): la decide il Cholito!

48' - SPINAZZOLA! Gran palla in mezzo di Pellegrini verso Spinazzola che calcia col destro di controbalzo: bravo e attento Meret a deviare in corner.

49' - Sul calcio d'angolo battuto da Dybala Cristante non riesce a girare in porta.

55' - Osimhen, tacco per Lozano che vede Kvara in area e lo serve: il georgiano è solo in area, ma sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

57' - ZALEWSKI! Pellegrini allarga da sinistra verso destra per Zalewski: controllo e destro, la sfera esce ma non di molto.

61' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Roma la palla viene scodellata in mezzo: Kim arriva prima di Smalling e pure di Meret, rifugiandosi in angolo.

67' - Cartellino giallo in casa Napoli: ammonito Osimhen per un fallo su Smalling.

44' - Allarme rientrato in casa Napoli: dopo le cure del caso, Osimhen rientra in campo.

41' - Osimhen resta a terra dopo un pestone di Smalling sulla mano. Si ferma il gioco, entra in campo lo staff sanitario azzurro.

39' - Osimhen scarica a Zielinski, che apre su Kvara. Cross basso ribattuto fuori area, palla di nuovo al polacco che calcia ma non trova la porta.

37' - Break di Matic che poi appoggia al limite per Pellegrini: il tiro del capitano giallorosso viene murato da Kim, sulla ribattuta Dybala ci prova col destro ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa.

33' - Primo cartellino giallo della gara: Dybala entra in ritardo su Lobotka e viene ammonito.

30' - Mancini si scontra con Mario Rui e commette fallo. Resta a terra il portoghese, ma pare nulla di grave.

26' - Dopo il gol la partita è cambiata dal punto di vista tattico: ora la Roma lascia il possesso completamente al Napoli e chiude tutti gli spazi.

22' - Zielinski ci prova dalla lunga distanza: il suo sinistro termina alle stelle.

21' - Spinazzola punta Di Lorenzo e fa partire un traversone letto da Kim e compagni in mezzo all'area.

17' - GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Splendida combinazione sulla sinistra tra Mario Rui e Kvaratskhelia: il georgiano pennella un pallone morbido in area per Osimhen che stoppa col petto in mezzo a due avversari, palleggia di ginocchio e scarica un destro fortissimo sotto la traversa. Niente da fare per Rui Patricio: 1-0 Napoli.

15' - Cross basso di Mario Rui a cercare Osimhen che toglie il pallone dal piede di Lozano e lo regala alla Roma. Sfuma una buona occasione.

12' - CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Spinazzola scucchiaia in area verso Abraham, anticipato da Kim che però colpisce male, all'indietro, e quasi beffa Meret: la sfera esce di un soffio a lato.

9' - Sventagliata per Spinazzola, che col primo controllo prova ad andare via a Di Lorenzo, bravo però a mettersi davanti e subire il fallo.

7' - Sugli sviluppi del corner il pallone viene mosso vicino per Kvaratskhelia. Traversone morbido, Rrahmani nel tentativo di colpo di testa abbatte un avversario e commette fallo in attacco.

6' - KVARATSKHELIA! Azione individuale del georgiano che riceve il pallone sulla sinistra, si accentra e fa partire un destro forte ed insidioso sul primo palo: Rui Patricio devia in corner.

3' - Il Napoli, come prevedibile, fa la partita in quest'avvio. Gli azzurri fanno girare il pallone.

20:46 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:43 - Squadre in campo!

20.36 - A pochi minuti dal calcio d'inizio grande spettacolo di luci e laser al Maradona e a centro campo Clementino e Fatima Trotta cantano 'O surdato nnammurato' .

20.35 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma: "Come commenta i complimenti di Mourinho? Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio, li prendo come se fosse un complimento per quanto fatto dalla squadra fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, a gennaio nessuno ha mai vinto il campionato".

C'è il rischio che il Napoli si adagi vista anche l'incostanza delle rivali? "No, perché la risposta è nella domanda. L'incostanza di chi segue è un segnale di ciò che può accadere durante il campionato. Noi abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta, portare nelle partite tutte le nostre qualità e ciò che ci ha permesso fin qui di essere primi. Dentro questo comportamento c'è la possibilità anche di arrivare in fondo in questa maniera qui".

20.29 - Tiago Pinto, general manager della Roma, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN e ha risposto a una domanda sulla questione Nicolò Zaniolo: "Non ho problemi di rispondere a domande su Zaniolo, ma ormai tutti hanno capito bene quello che è successo. Nicolò ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato a trovare una soluzione col suo procuratore. Questa soluzione è arrivata (il Bournemouth, ndr), ma in questo momento Nicolò magari non è molto contento della soluzione. Noi siamo tutti un po' in difficoltà perché questa soluzione l'abbiamo trovato per la richiesta del giocatore. Con tutti i paletti che abbiamo del Fair Play Finanziario non siamo una società che può avere il 'no' di Zaniolo e poi prendere altri giocatori. Ci sono ancora 48 ore, vediamo ciò che succede, ma non voglio allungarmi sul tema. E' una situazione veramente difficile per la società".

Se dovesse restare sarà reintegrato? "Ora ci sono 48 ore alla fine del mercato, io a fine mercato ci metto sempre la faccia e a fine mercato risponderò a questa domanda. Gli interessi della Roma vengono messi sopra tutto e io cerco di fare ogni giorno. Spero che tutti pensino lo stesso. La proprietà negli ultimi due anni e mezzo ha fatto tanto per la società e per i giocatori".

Sul contratto di Mourinho. "Ha detto che di questo tema si parla internamente. Abbiamo un rapporto così buono, anche se qualcuno dice che non c'è il 100% di feeling, invece c'è un ottimo rapporto e parliamo tra noi".

20.20 - Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato una intervista a 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli: "Quando la squadra è al 100%, chi entra e chi gioca è un valore in più e dobbiamo andare avanti su questa onda tutte le domeniche. Come si ferma Kvara? Di collettivo, concentrazione, non bisogna mollare mai. Il Napoli ha grandissimi calciatori e bisogna restare sempre in partita per 95 minuti".

20.16 - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Come si mette in difficoltà la Roma? Con la velocità di palla e di pensiero. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, come sempre saremo concentrati su quello che dovremo fare noi e andrà in campo il miglior Napoli".

Il segreto è avere 15 titolari e nessuno scontento? "Noi pensiamo a noi, quest'aspetto ci ha dato qualcosa in più. Siamo tutti a disposizione del mister, ogni giorno cerchiamo di metterlo in difficoltà sempre di più nelle scelte facendo del nostro meglio. Questa mentalità finora ha sempre ripagato quindi continueremo ad avere lo stesso spirito".

19.40 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Spalletti conferma 10/11 degli uomini che hanno battuto la Salernitana nel derby campano. In porta confermatissimo Meret, in difesa la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim al centro. A centrocampo confermato Zielinski, completano il reparto Lobotka e Anguissa. Nel tridente spazio a Lozano sulla destra, che vince il ballottaggio con Politano, al centro il capocannoniere Osimhen e sinistra il ritorno in campo di Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

19.38 - Allo Stadio Diego Armando Maradona arriva anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, assisterà in tribuna al big match contro la Roma. Al suo arrivo De Laurentiis è stato travolto dall'affetto dei tanti tifosi assiepati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta, all'urlo di "Devi vincere!".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma. Dopo la vittoria nel derby campano un altro derby, quello del Sole, per gli azzurri. Il Napoli riceve la squadra di Mourinho al Maradona per il posticipo della prima giornata di ritorno di Serie A puntando la quarta vittoria di fila in campionato. Occasione ghiotta per gli azzurri, dopo il ko interno, per allungare ulteriormente il distacco con la seconda in classifica.

Due possibili ballottaggi per Spalletti, uno a centrocampo e l'altro in attacco. In mediana Elmas insidia Zielinski, mentre nel tridente il solito dubbio tra Politano e Lozano. Sicuro il rientro dopo l'influenza di Kvaratskhelia.