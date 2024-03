RILEGGI LIVE - Napoli-Torino 1-1 (Kvaratskhelia 61’, Sanabria 65’): un Napoli sfortunato sbatte sul Torino e su Milinkovic-Savic

Il Napoli sbatte sul Torino e vede allontanarsi le speranze Champions. Non basta un Kvaratskhelia on fire, il gol fortunoso di Sanabria e Milinkovic-Savic nella sua miglior serata fermano gli azzurri sull'1-1

Il Napoli sbatte sul Torino e vede allontanarsi le speranze Champions. Non basta un Kvaratskhelia on fire, il gol fortunoso di Sanabria e Milinkovic-Savic nella sua miglior serata fermano gli azzurri sull'1-1. Da sottolineare anche una gestione pessima del fischietto arbitrale che ha concesso continue interruzioni negli ultimi 30 minuti di gioco.

22.43 - Triplice fischio di Orsato. Finisce qui.

93' - KVARATSKHELIA INCONTENIBILE! Il georgiano stavolta si defila sull'out di destra, se la sposta sul piede preferito e lascia partire un tiro violentissimo che sibila poco sopra l'incrocio.

92' - Entra Lindstrom al posto di Lobotka.

92' - KVARATSKHELIA! Il cross dalla trequarti diventa un tiro che sbatte sulla traversa. Sulla respinta Di Lorenzo non trova la porta di testa.

90' - Ci saranno solo 6 minuti di recupero. Gestione dei cartellini e delle interruzioni indecorosa a mio avviso.

89' - Degli ultimi 25 minuti se ne saranno giocati a stento 5: i giocatori del Torino continuano ad accasciarsi al suolo. Ora ci sono a terra Sanabria e persino Lazaro appena entrato. L'arbitro Orsato puntualmente interrompe il gioco senza problemi.

88' - Doppio cambio per il Torino: entrano Lazaro e Vojvoda per Bellanova e Linetty.

86' - BOLIDE DI KVARATSKHELIA!! Destro violentissimo del georgiano dal limite dell'area, ma Milinkovic-Savic stasera è insuperabile. Sulla respinta di avventa Osimhen che si scontra con Buongiorno, ma secondo Orsato non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

83' - Raspadori cambia gioco trovando Kvaratskhelia, che finta sul mancino calcia e ottiene corner.

80' - Calzona prova la mossa Olivera, esce Mario Rui.

79' - Altro intervento totalmente scomposto di Linetty, stavolta su Traoré. Neanche in questo caso Orsato estrae il giallo.

78' - Ci prova Juan Jesus: il brasiliano schiaccia di testa da calcio d'angolo ma non riesce a dare potenza. Milinkovic-Savic si allunga e blocca.

77' - OSIMHEN! Anguissa prolunga di testa, Masina fa lo stesso servendo involontariamente Osimhen: il nigeriano conclude forte sul primo palo trovando ancora l'opposizione di Milinkovic-Savic.

76' - Paro costretto al cambio: non ce la fa a proseguire Djidji, entra al suo posto Sazonov.

74' - Gioco fermo: problemi per Djidji che si accascia a terra.

70' - Intervento rude di Linetty ai danni di Kvaratskhelia, ma ancora una volta il direttore di gara non estrae il cartellino.

68' - Sbracciata di Zapata ai danni di Lobotka, Orsato fischia fallo. Il Maradona chiede a gran voce la seconda ammonizione.

67' - Doppio cambio di Calzona: dentro Traoré e Raspadori per Zielinski e Politano.

65' - Gol del Torino. Calcio d'angolo: spizzata di Zapata sul primo palo che finisce sula schiena di Juan Jesus, il rimpallo favorisce la rovesciata di Sanabria appena entrato, che da pochi metri pareggia il risultato.

63' - Primo cambio per il Torino: entra Sanabria al posto di Pellegri.

61' - GOL GOL GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO. Grandissimo contropiede del Napoli: Kvaratskhelia conduce, scarica per Mario Rui e chiude il triangolo schiacciando in rete al volo il cross del portoghese, che è bravissimo a pescarlo in area.

59' - Il Torino ribalta bene il campo: in situazione di 3vs3 Gineitis prova la conclusione dal limite, ma è bravo Ostigard a fare schermo col corpo.

57' - Il Napoli non sta riuscendo ad alzare il ritmo per la troppa imprecisione: qui Anguissa sbaglia totalmente un'apertura semplice per Di Lorenzo.

53' - Ingenuità di Di Lorenzo: da rimessa laterale a favore prova una sventagliata per Mario Rui che finisce direttamente sul fondo, regalando corner al Torino.

50' - Ennesimo lampo di Politano che punta Rodriguez, si accentra e calcia forte ma centrale: blocca la sfera Milinkovic-Savic.

49' - Ottimo doppio intervento di Juan Jesus, che prima intercetta il passaggio di Masina per Pellegri e poi sventa il contro-cross indirizzato a Zapata.

46' - Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

21.50 - Comincia il secondo tempo.

21.34 - Finisce il primo tempo

48' - Ammonito Buongiorno, per aver fermato Osimhen lanciato in campo aperto.

45' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

43' - ANCORA KVARATSKHELIA! Politano mette il cross liftato per il tuffo di testa di Kvaratskhelia, si supera di nuovo Milinkovic-Savic che per la seconda volta nega la gioia del gol al georgiano.

40' - Rodriguez si incarica della battuta provando a sorprendere Meret sul primo palo: il tiro viene deviato da Lobotka ed è quindi calcio d'angolo.

39' - Ammonito Juan Jesus, per un fallo su Pellegri al limite della propria area di rigore. Punizione interessante per il Torino.

35' - Ammonito Osimhen, per aver involontariamente colpito al volto Buongiorno con una gomitata.

33' - Di Lorenzo esce malconcio dallo scontro con Zapata: il capitano azzurro è a terra dolorante toccandosi la caviglia.

32' - Ammonito Zapata per un fallo da dietro ai danni di Di Lorenzo.

28' - MIRACOLO DI MERET! Lobotka e Zielinski non si intendono regalando palla in area a Zapata: il bomber colombiano calcia forte sul secondo palo, ma è reattivissimo Meret a distendersi e deviare in corner.

26' - Tutto ok per Politano che rientra in campo e sembra essere in grado di proseguire la partita.

25' - Problemi per Politano che esce dal campo per ricevere le cure mediche, Napoli momentaneamente in 10 uomini.

24' - Cross di Di Lorenzo per Osimhen che svetta sui due centrali ma non riesce a girarla verso lo specchio.

23' - Ottima costruzione dei granata con la sgasata di Bellanova che tenta l'imbucata per Pellegri, ma il suggerimento è fuori misura.

18' - Il Napoli se la costruisce bene sulla catena di destra liberando Di Lorenzo al cross basso: Buongiorno sbaglia il rinvio ma nei pressi non c'è alcuna maglia azzurra e Milinkovic-Savic fa sua la sfera.

14' - COSA SPRECA KVARATSKHELIA! Altro lampo di Politano che salta Masina e apparecchia per Kvara tutto solo davanti al portiere: il georgiano però si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic calciando sulla sagoma.

10' - CHE SQUILLO DI POLITANO! L'esterno azzurro riceve l'imbucata supera Rodriguez ed evita il ritorno di Masina, poi centra per Osimhen ma il suo passaggio viene chiuso in corner.

7' - Pellegri riceve il lancio in profondità e prova a sfilare a Juan Jesus sulla corsia laterale: non si lascia superare il centrale brasiliano.

5' - Ci prova Politano: l'esterno azzurro si accentra e prova la conclusione col mancino, ma viene murato.

2' - Si parte forte con il primo duello del match: Buongiorno commette fallo intervenendo in ritardo su Osimhen.

20.45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.38 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.35 - Koffi Djidji, difensore del Torino, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo preso un po' troppi gol ultimamente, visto che non ne prendevamo da un po', ma dobbiamo migliorare anche in attacco, bisogna essere più cattivi davanti alla porta".



Le differenze tra il Napoli dell'andata e questo?

"Penso che hanno preso un po' più di fiducia rispetto a prima. Poi sono tornati anche i calciatori che erano in Coppa d'Africa, ora il Napoli è più forte anche grazie a loro. Noi però lavoriamo su ciò che sappiamo e cercheremo di dare il massimo in campo".

Cosa non devi lasciar fare a Kvaratskhelia?

"Devo solo essere concentrato, poi dopo vediamo".

20.20 - "Con DAZN abbiamo chiuso". Così si era espresso Aurelio De Laurentiis dopo la partita del Napoli contro la Juventus. E il presidente azzurro prosegue la sua protesta (a causa del calendario, avrebbe voluto giocare di lunedì e non di sabato il match del weekend di Pasqua contro l'Atalanta). Anche oggi, per la sfida col Torino, nessun tesserato ai microfoni dell'emittente.

20.15 - Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato Alex Meret. Queste le parole del portiere del Napoli: "Non si deve pensare a martedì, quella di oggi è una partita troppo importante che può dare un senso al nostro finale di stagione e ci permetterebbe di rimetterci in corsa per la son aChampions. Non possiamo sottovalutare il Torino, un avversario ostico. Quella dell'andata è stata una delle gare più brutte della stagione e oggi vogliamo rifarci e prenderci una rivincita. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, ritrovando il nostro gioco e abbiamo dimostrato nelle ultime uscite di essere in crescita. Quello che faranno gli altri non possiamo controllarlo".

19:43 - FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Torino. A poco più di un'ora dall'inizio del match, sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Francesco Calzona lascia in panchina Rrahmani, recuperato ma non al meglio, e lancia Ostigard dall'inizio; a sinistra Mario Rui vince il ballottaggio con Olivera. In mediana si rivede Zielinski insieme a Lobotka e Anguissa, con Traoré che può così riposare. Davanti il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Dall'altro lato sulla panchina del Torino siederà Matteo Paro, vista la squalifica di Juric. Difesa confermata col terzetto Djidji-Buongiorno-Masina. In mediana, senza Ilic, Tameze e Ricci, spazio a Gineitis e Linetty, con Bellanova e Rodriguez sulle fasce. La grande novità è in attacco, dove tra i due litiganti il terzo gode: il ballottaggio tra Sanabria e Okereke viene vinto da... Pellegri, che farà coppia con Zapata, con Vlasic alle loro spalle.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Paro (Juric squalificato)

Il Torino è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). In generale, solo l’Udinese (15) ha registrato più pareggi dei granata (10) nella Serie A 2023/24. Solo l’Inter (17) ha mantenuto la porta inviolata più volte del Torino (13) in questo campionato – i granata hanno registrato almeno 13 clean sheet dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quel caso).

Negli ultimi 17 incroci il Napoli ha perso solo una volta contro il Torino, proprio nel match di andata di questo campionato nella partita finita 3-0 a favore dei granata. Per il resto, i precedenti sono nettamente a favore degli azzurri con 12 vittorie e 4 pareggi. Il Napoli è reduce da due vittorie consecutive in campionato (1-6 contro Sassuolo e 2-1 contro Juventus), non succedeva dal 30 settembre scorso. Con la gara di oggi c'è l'opportunità per trovare il terzo successo di fila: l'ultima volta che è accaduto è stato tra gennaio e febbraio 2023.

In casa Torino, Ivan Juric dovrà far fronte all'emergenza a centrocampo: infatti sono indisponibili Tameze e Ilic per infortunio più Ricci che è squalificato. Out anche Lovato e il lungodegente Schuurs. Si preparano quindi Gineitis e Linetty a comporre una mediana inedita. Sulle corsie laterali non si tocca Bellanova mentre Masina potrebbe ancora essere preferito a Lazaro. Novità in attacco con Pellegri che è in vantaggio su Sanabria e Okereke per partire titolare nel tandem offensivo con Zapata e Vlasic. La retroguardia sarà invece formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez, con Milinkovic-Savic a difesa dei pali.

In casa Napoli, mister Calzona avrà tutti a disposizione eccetto gli infortunati Cajuste e Ngonge. È recuperato Rrahmani che è stato convocato ma probabilmente partirà dalla panchina. Al suo posto pronto Ostigard a fare coppia con Juan Jesus, ai lati Di Lorenzo e Mario Rui (in pole su Olivera) e in porta Meret. A centrocampo Zielinski potrebbe far rifiatare Traoré dopo le due titolarità consecutive, completano Anguissa e Lobotka. Davanti non si toccano Osimhen e Kvaratskhelia, occhio invece a Raspadori che scalpita per una maglia dal 1' e insidia Politano nel ballottaggio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Torino