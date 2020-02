RILEGGI LIVE - Napoli-Torino 2-1 (19' Manolas, 82' Di Lorenzo, 91' Edera): finita! Terzo successo di fila per gli azzurri!

22.44 - Finita la partita. Vittoria meritata del Napoli che domina per 90 minuti. Ottima prestazione quella degli azzurri, unico neo il gol subito alla fine per via di una dormita della retroguardia partenopea. Il Napoli porta a casa la terza vittoria consecutiva

93' - Allan interviene da dietro su Belotti: ammonito il brasiliano

90' - Gol Torino! Verdi apre bene per Ansaldi, che va al traversone al bacio per Edera. Colpo di testa del nuovo entrato, che batte Ospina sul palo da lui più lontano!

87' - Giropalla del Napoli, che domina anche in questo finale col suo palleggio

84' - Sostituzione anche per il Napoli: fuori Politano, dentro Elmas.

83' - Sostituzioni per il Torino: fuori Rincon, dentro Edera e Verdi prende il posto di Zaza.

82' - GOOOOOOOOOOOOOOL! DI LORENZO!! Mertens mette un pallone in area al bacio per Di Lorenzo, che sbuca alle spalle di Rincon e trova la zampata vincente!

78' - Cambio nel Napoli: esce Lobotka, dentro Allan

77' - Ansaldi va al traversone sulla sinistra. Zaza ci prova addirittura con una rovesciata, ma colpisce solo con la punta.

76' - POLITANO! Lancio lungo perfetto per Politano. Sirigu esce, ma l'ex Inter lo anticipa e da posizione defilata tenta un pallonetto, trovando solo la parte esterna della rete

74' - Primo cambio per Gattuso: esce Milik, dentro Mertens

72' - DI LORENZO! Politano riceve tra le linee e sfrutta l'inserimento di Di Lorenzo, premiandolo alla perfezione. A tu per tu con Sirigu l'ex Empoli incrocia il destro, il portiere devia in angolo.

70' - Hysaj con un bel numero fa correre Insigne sulla sinistra. Il numero 24 rientra sul destro, ma il suo cross è fuorimisura, direttamente sul fondo.

67' - Gattuso chiede al Napoli di alzare un po' il baricentro. Adesso la squadra sta un po' rallentando.

65' - Primo cambio nel Toro: entra Meitè, esce Baselli

64' - Contropiede del Napoli. Milik lancia per Insigne, che torna poi dal polacco. Di prima la giocata per Politano, che però era andato da un altro lato. L'azione sfuma.

62' - Uno-due perfetto tra Di Lorenzo e Fabian. Il terzino però in area si intestardisce in un dribbling di troppo e perde la sfera.

60' - Bello spunto individuale di Lobotka, che parte dalla trequarti, entra in area, prova a dribblare mezza difesa, ma Belotti in scivolata chiude.

58' - Hysaj prova a sfondare sulla sinistra, De Silvestri arriva in scivolata e devia in angolo.

57' - ZIELINSKI! Insigne vede il taglio in area di Zielinski e lo prima: col mancino, di prima intenzione, il centrocampista azzurro calcia ma non trova la porta.

56' - MILIK! Bella giocata di Insigne, che di prima trova Milik. Il polacco calcia, Nkoulou devia e la palla esce di poco a lato.

55' - Politano fa filtrare in area per Milik, che riceve spalle alla porta. Col corpo a corpo prova a girarsi e calciare, ma viene murato.

53' - Lancio lungo per Lukic, ma il pallone è imprendibile. La fa sua Ospina.

52' - Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, che mette al centro basso e forte. La difesa del Torino libera l'area.

51' - Insigne va al centro da Fabian, che finta il tiro, ma sbaglia completamente l'apertura.

49' - Baselli trova lo spunto sulla sinistra. Ma il suo cross non crea pericoli al Napoli.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21.54 - Iniziato il secondo tempo

21.36 - Fine primo tempo! Buoni primi 45 minuti da parte degli azzurri: approccio non positivo col Torino vicino due volte al gol dell'1-0. Poi ci ha pensato Manolas con un colpo di testa a portare avanti i suoi. Buone occasioni per Milik e Insigne, ma Sirigu ci ha messo una pezza. E' 1-0 all'intervallo.

45+1' - Fabian a terra sul prosieguo dell'azione, botta alla caviglia già dolorante

45' - Fabian imbuca per Insigne, che non trova spazio per calciare e scarica su Politano. Il tiro dell'ex Inter viene ribattuto.

44' - Ci sarà un minuto di recupero

43' - MILIK! Solito traversone dalla fascia sinistra, l'ex Ajax colpisce di testa ma non dà forza: palla sulla parte alta della traversa.

42' - Ritmi più bassi in questo finale di primo tempo. Il Napoli continua a far girare il pallone.

41' - Ansaldi cede palla a Belotti, bravo Di Lorenzo a chiudere

39' - Ammonito Zaza per fallo su Hysaj

38' - Apertura di Lobotka per Hysaj. Traversone dell'albanese, preda facile facile per Sirigu.

36' - Bel triangolo sull'asse Politano Fabian Di Lorenzo: Rincon interviene in scivolata e commette fallo, ammonito

34' - Insigne va alla battuta del piazzato: tentativo a scavalcare la barriera, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

33' - Sponda di Insigne per Di Lorenzo, che prende posizione su Zaza e subisce il fallo. Punizione interessante per il Napoli.

31' - Politano va al cross per Milik, che va a terra in un corpo a corpo con Bremer. Per Mariani il fallo è dell'attaccante polacco.

30' - INSIGNE! Zielinski fa partire lo spiovente per Milik, bravo a fare da sponda per Insigne: bicicletta del numero 24, Sirigu con un colpo di reni devia sopra la traversa.

29' - Ansaldi scodella in area a cercare Belotti, ma Ospina svetta con le mani e blocca.

27' - Di Lorenzo prova ad andare via ad Ansaldi sulla destra, ma l'ex Inter vince l'uno contro uno.

26' - Bella azione del Napoli, tutta in velocità. Zielinski prende il fondo sulla sinistra e mette un cross basso al centro, ma nessuno dei compagni riesce a chiudere sul secondo palo.

24' - INSIGNE SPRECA! Ansaldi sbaglia il retropassaggio per Sirigu e Insigne intercetta. A tu per tu col portiere, il capitano del Napoli colpisce male con l'esterno destro e sciupa una grossa occasione.

23' - Palla profonda per Zielinski, il Toro ribatte. La raccoglie Politano, che ci prova dai 25 metri: il suo mancino è troppo strozzato e si spegne sul fondo.

22' - Avanzata di Baselli, tocco dentro a cercare Belotti, anticipato dalla difesa del Napoli

19' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! MANOLAS! Insigne va alla battuta del calcio di punizione dalla fascia destra e mette un pallone teso: a centro area arriva coi tempi giusti Manolas, che di testa spinge in fondo al sacco!

18' - Gran giocata di Fabian al limite. Zaza interviene in scivolata, lo stende e viene graziato: niente giallo.

16' - Scucchiaiata sulla destra per Politano, che ha un buono spunto e va al cross. Scivola Insigne, Milik non ci arriva e il Toro recupera palla.

14' - Lancio in verticale di Ansaldi per Baselli, ma Ospina esce e ci arriva per primo.

13' - Giropalla lento del Napoli. Pallone in profondità per Insigne, beccato però in offside.

11' - Politano centra per Milik, che controlla e si gira, ma non riesce a calciare.

9' - MILIK! Bel fraseggio del Napoli. Milik combina con Fabian, poi esplode il mancino da fuori. Ribatte Sirigu. Sul prosieguo dell'azione si alza la bandierina per fuorigioco.

8' - Baselli ha un problemino fisico. Non pare comunque nulla di grave.

6' - Zielinski vede il taglio di Insigne, Lukic in scivolata è bravo ad anticiparlo.

4' - Napoli in balia dell'avversario in quest'avvio. Meglio il Torino.

2' - DE SILVESTRI! Cross di Ansaldi profondo, Ospina esce a vuoto. La palla arriva a De Silvestri, che calcia ma sbatte sul muro azzurro piazzato a due passi dalla linea.

20.48 - E' iniziata Napoli-Torino

20.43 - Squadre in campo

20.35 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match col Torino è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo molto contenti del mister, ma in questo momento pensiamo al presente, alle tre competizioni in cui siamo in lotta. Siamo molto contenti di Rino Gattuso. Mertens? Stiamo parlando col suo entourage, la speranza è che rimanga. Ma ha dato tanto e dobbiamo rispettare quella che sarà la sua scelta. Gli dobbiamo tanto. In questo momento ci stiamo parlando con l'entourage, qui è casa sua. Sta a lui decidere se andare o rimanere, in ogni caso andrà rispettato".

20.33 - Terminato il riscaldamento. Stadio che dovrebbe presentare non più di 20-22mila spettatori.

20.25 - Nikola Maksimovic a pochi minuti dalla sfida contro il Torino è intervenuto al microfono di Dazn: "Per me non sono cambiate tanto le cose, mi piace giocare da dietro. Se fai così, uscendo dalla prima pressione, si aprono gli spazi e questo aspetto va sfruttato. Nelle prime partite abbiamo sbagliato tanto, ora stiamo facendo molto meglio anche questo. Proviamo a sfruttare le occasioni".

20.14 - Azzurri in campo per il riscaldamento

19.44 - Comunicata anche la formazione del Torino: Longo schiera dal primo minuto Bremer che vince il ballottaggio con Lyanco, in avanti spazio al tandem pesante Zaza-Belotti, out l'ex Simone Verdi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Lukic, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

19.36 - Gattuso sceglie ancora Ospina in porta, in difesa c’è la novità Hysaj a sinistra, Di Lorenzo a destra e tandem di centrali formato da Manolas e Maksimovic. In cabina di regia turno di riposo per Demme, c’è Lobotka dal primo minuto. Al suo fianco Fabian e Zielinski. In avanti out Mertens c'è Milik, sui lati Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

19:15 - Svelato il colore della divisa da gioco del Napoli contro il Torino: al San Paolo s'indosserà l'azzurro

Longo dovrebbe schierare Izzo, Nkoulou e Bremer (favorito su Lyanco) in difesa. A centrocampo Baselli, Rincon e Lukic con De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. In attacco possibile attacco pesante con Belotti e Zaza, quest'ultimo favorito su Verdi e Edera, oltre ovviamente su Berenguer non al meglio e che dovrebbe stringere i denti solo per la panchina.

Tanti dubbi per Gattuso dopo lo sforzo col Barcellona ed in vista della sfida all'Inter. Mertens recuperato per la panchina, quindi spazio a Milik, probabilmente con Insigne e Politano (ma non è da escludere Callejon, a riposo già col Brescia). A centrocampo i dubbi maggiori col ritorno di Allan, quello possibile di Lobotka in regia nel terzetto con Zielinski, a riposo a Brescia. In difesa, infine, Manolas e Maksimovic al centro con Di Lorenzo a destra e Ghoulam che si gioca un posto con Hysaj a sinistra.

Non agevolerà il compito una squadra in cerca disperata di punti, per non finire totalmente nella lotta salvezza, e che ha come caratteristiche una grande fisicità (è seconda solo al Verona per duelli aerei, 19.9 a partita). Il Torino è reduce da 5 ko consecutivi in campionato e la sesta sconfitta sarebbe un record negativo per il club che risale alla stagione 99 chiusa con la retrocessione. Il neo-tecnico Longo ha perso le prime due gare alla guida del Toro ed al momento la squadra è penultima per media tiri a partita (11,1) e solo il Brescia fa peggio in questo campionato e Belotti - che a Napoli raggiunge le 200 presenze in A - è a secco da sei gare (e una striscia peggiore manca dal 2017).

Amici di Tuttonapoli, buonasera dal San Paolo e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino! "E' la partita perfetta per capire se siamo guariti". Il messaggio di Rino Gattuso fotografa l'importanza della sfida interna col Torino. Escludendo le coppe, il Napoli può dare continuità - ed un'altra spallata alla classifica - dopo le due vittorie esterne di Cagliari e Brescia, ma soprattutto dimostrare di aver superato le grandi difficoltà interne registrate anche con Gattuso. Il tecnico azzurro ha perso infatti quattro delle sue prime cinque gare interne di campionato alla guida dei partenopei (contro Parma, Inter, Fiorentina e Lecce) vincendo solo contro la Juventus capolista. Se da un lato gli azzurri hanno dimostrato di saper giocare le grandi sfide, con un baricentro basso e l'uscita col portiere per palleggiare da dietro, con le medio-piccole invece a ruoli invertiti ha mostrato finora poca incisività a difesa schierata e enorme fragilità quando costretta ad alzare la pressione per forzare la partita.