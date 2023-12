RILEGGI LIVE - Roma-Napoli 2-0 (Pellegrini 76’, Lukaku 96’): è buio pesto, altra sconfitta!

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

22.44 - Finisce il match.

96' - Gol Roma. Strada spianata in contropiede per la Roma e Lukaku realizza il gol del 2-0.

95' - Ammonito Azmoun.

94' - Napoli in 8 uomini: si fa male Natan e i cambi sono finiti.

92' - Meret compie l'ennesimo grande intervento: stavolta col piede respinge il tentativo di El Shaarawy che si era presentato a tu per tu.

90' - Saranno 4 minuti di recupero.

89' - Altra gran parata di Meret che in uscita bassa toglie a Pellegrini la possibilità del raddoppio.

87' - Mazzarri sostituisce Kvaratskhelia, Juan Jesus e Zielinski: entrano Gaetano, Natan e Raspadori.

86' - Espulso Osimhen. Ingenuità di Osimhen che commette fallo su El Shaarawy e lascia i suoi in 9.

84' - MERET TIENE IN PIEDI IL NAPOLI! Imbucata per Lukaku che prova lo scavetto davanti a Meret: il portiere del Napoli è bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a parare con la mano di richiamo.

82' - Ammonito El Shaarawy per un intervento irregolare.

80' - Mazzarri butta nella mischia Zerbin, esce Mario Rui,

79' - BRIVIDO PER LA ROMA. Punizione di Zielinski tagliata in mezzo: Di Lorenzo calcola male i tempi e manca il colpo di testa vincente.

76' - Gol Roma. Pellegrini. El Shaarawy prova a coordinarsi ma il suo tiro diventa un passaggio per Pellegrini, che in girata al volo trova un gran gol.

74' - Sostiuito Kristensen, entra Celik. Il danese era ammonito.

73' - Lancio lungo di Cristante per Lukaku che prova la voléè: la palla finisce non di molto lontana dalla traversa.

72' - Giallo anche per Osimhen, a causa di un intervento irregolare su Llorente.

70' - Triplo cambio nella Roma: Mou mette dentro Pellegrini, Azmoun ed El Shaarawy. Escono i tre ammoniti Paredes, Belotti e Zalewski.

66' - Ammonito Zalewski per la trattenuta su Politano.

66' - ESPULSO POLITANO. Il numero 21 del Napoli reagisce con un calcio a un fallo di Zalewski. Non sembrava un colpo violento ma l'arbitro ha deciso per il rosso diretto.

64' - Sponda di Belotti per Bove che calcia da fuori: palla alta.

61' - Ammonito Juan Jesus, per aver fermato Belotti durante una ripartenza.

59' - La Roma si propone in avanti: cross di Kristensen a cercare Belotti. Il gallo tenta l'acrobazia ma commette fallo e viene ammonito, per imprudenza,

56' - Pessime notizie: non ce la fa a proseguire Lobotka, al suo posto entra Cajuste.

54' - Cross tagliato di Kristensen che attraversa tutta l'area: raccoglie Zalewski dall'altro lato e prova il contro-cross. Meret fa sua la sfera.

53' - Piove sul bagnato in casa Napoli: problemi fisici per Lobotka.

51' - Protesta Cristante per un presunto contatto in area di rigore tra lui e Mario Rui: il direttore di gara lascia proseguire,

49' - Al solito: Mancini interviene duro su Zielinski.

47' - Tentativo di Zielinski dal limite dell'area: blocca Rui Patricio. Primo squillo della ripresa.

21.52 - COMINCIA LA RIPRESA!

21.34 - DUPLICE FISCHIO! FINISCE IL PRIMO TEMPO.

47' - Napoli che è cresciuto nel corso di questo primo tempo. Gli azzurri adesso fraseggiano all'altezza della trequarti avversaria.

45' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

40' - OCCASIONE NAPOLI! Osimhen mette in mezzo una palla in acrobazia: Anguissa dall'area piccola tenta la girata di tacco e per poco manca il contatto col pallone.

39' - Cristante già ammonito commette fallo su Mario Rui, Mazzarri chiede a gran voce il doppio giallo.

37' - Ammonito Mourinho per proteste.

37' - Ammonito anche Cristante per un fallo su Kvaratskhelia, gara che si incattivisce.

35' - Proteste da parte del Napoli perché Osimhen è finito a terra in area della Roma, dopo essere stato colpito al volto da parte di Paredes.

34' - Zalewski si accentra dalla sinistra e cerca la porta col destro: tiro che finisce di molto a lato.

33' - Già 9 falli e 4 cartellini in questa prima mezz'ora. Tasso agonistico elevato.

32' - Ammonito Kristensen, per un colpo al volto ai danni di Kvaratskhelia.

31' - Ammonito Walter Mazzarri per proteste.

30' - Ritmi che si intensificano: gara molto accesa a centrocampo e spezzettata da tanti falli.

28' - Ammonito Mario Rui, per aver interrotto un'azione promettente.

28' - Ammonito Paredes, per aver fermato un contropiede.

24' - Rientra in campo Di Lorenzo.

23' - Da verificare le condizioni di Di Lorenzo: il capitano del Napoli si è accasciato a terra dopo uno scontro aereo con Bove.

20' - MIRACOLOSO MERET! Cristante lancia Belotti che sfila a Rrahmani e serve Bove sul dischetto del rigore: con un riflesso felino Meret respinge il tiro a botta sicura.

18' - TRAVERSA ROMA! Gran recupero palla di Bove su Politano che poi lancia Lukaku in campo aperto: il belga punta Juan Jesus e poi serve lo stesso Bove a rimorchio. Il numero 52 della Roma calcia a giro di prima intenzione e colpisce la traversa.

17' - Rrahmani rientra in campo, sembra essere in grado di proseguire.

15' - A terra Rrahmani dolorante, inizia il riscaldamento Ostigard.

14' - La Roma gira bene palla e porta Mancini al cross dalla trequarti: bravo Rrahmani a chiudere in corner.

11' - Buona traccia del Napoli sull'out di destra tra Anguissa e Politano. Il numero 21 azzurro riceve in area il colpo di tacco di Anguissa e prova a calciare, ma il suo tentativo viene murato.

8' - Rimessa laterale di Kristensen battuta in area, spizzata di Cristante e Zalewski prova a coordinarsi in rovesciata. Tentativo maldestro del polacco.

6' - Si rialza Osimhen, aveva ricevuto un colpo al costato.

5' - Fallo di Ndicka su Osimhen a centrocampo, per l'arbitro è tutto regolare ma il nigeriano rimane a terra.

3' - Partita subito molto accesa: fallo a gamba tesa di Kristensen su Mario Rui.

20.45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.33 - Nel pre- partita di Roma-Napoli, il general manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Come giudicate questo 2023?

“I bilanci si fanno a fine stagione. L’anno solare mette insieme due stagioni diverse e non è questo il momento di fare bilanci. Sicuramente vincere l’ultima partita in casa del 2023 sarebbe importante anche per questo bilancio. La corsa Champions andrà avanti fino alla fine. Tante squadre stanno facendo bene e anche il Bologna, anche se non ha la rosa delle altre, sta facendo molto bene e sta meritando. Però è ancora molto presto per sapere chi si qualificherà”.

A gennaio serve un difensore. Il nome di Bonucci è concreto?

“Io sono sempre stato sempre chiaro. C’è un reparto dove siamo in insufficienza numerica per i problemi che abbiamo avuto, ma ho anche sempre detto che abbiamo alcuni paletti importanti che non ci permettono di andare al mercato e scegliere chi vogliamo in assoluto. Il mercato non è ancora aperto, abbiamo tempo. Dobbiamo ragionare. Sui nomi usciti non faccio commenti, sono tanti nomi che magari uno lo beccano”.

Mourinho quanto si può far aspettare?

“In questo momento la palla è nostra. Dobbiamo giocare, vincere, ma queste cose si discutono in privato”.

20.30 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L'ultima sconfitta con il Frosinone?

“Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più. Non ci riconosciamo in questa sconfitta, ripartiamo con impeto e voglia. Ho visto la squadra in questi giorni e questa sera faremo sicuramente una partita accorta sotto il profilo dell’attenzione”.

Il rinnovo di Osimhen? La clausola di 120-130 milioni?

“Nei dettagli non entro, fa solo piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo e il giocatore aveva la voglia e il piacere di continuare il rapporto con il Napoli. Lo ha dimostrato con i fatti, come anche i suoi compagni”.

Il mercato? Il futuro di Zielinski?

“Per Elmas c’è un accordo con il Lipsia, ancora non siglato ma dovrebbe essere ceduto. Noi non dipendiamo da un solo giocatore, quello che è importante è il gruppo, un gruppo che l’anno scorso ha fatto un percorso importante. Quest’anno ci stanno mettendo l’anima per ripetersi, ma le cose stanno venendo meno bene. Zielinski ha espresso la volontà di trovare un accordo, si sta ancora lavorando e si continuerà nelle prossime settimane”.

20.25 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Cosa vi ha detto il presidente?

“Ci ha dato il suo in bocca al lupo, abbiamo fiducia e speriamo di fare bene stasera”.

Cosa è cambiato in difesa?

“Ultimamente stiamo facendo bene. Abbiamo vinto in Champions e in campionato, poi abbiamo perso in Coppa. Stiamo migliorando ma c’è ancora molta strada da fare”.

20.23 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, l'esterno giallorosso Rasmus Kristensen è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Come si ferma Kvaratskhelia?

"È un grandissimo giocatore, cercherò di fare del mio meglio per fermarlo insieme ai miei compagni. Cercheremo anche noi di spingerci in avanti, così da contenerlo. Farò del mio meglio perché è un fuoriclasse".

20.20 - Renato Sanches non farà parte di Roma-Napoli. Il centrocampista portoghese non sarà nemmeno in panchina nel posticipo di stasera tra la squadra di Mourinho e gli azzurri. Il motivo del forfait dell'ex PSG è un virus influenzale. A riferirlo è Sky Sport.

19.41 - Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, posticipo della 17ª giornata di Serie A. Mazzarri, dopo il ko in Coppa Italia con il Frosinone, schiera i campioni d'Italia all’Olimpico. Tra i pali torna Meret, davanti a lui la difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus centrali con Natan che resta fuori. In mediana, nonostante le voci di mercato parte dal 1’ Zielinski, accanto al polacco Lobotka e Anguissa. Al centro dell’attacco Osimhen, fresco del rinnovo, ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Alla Roma manca il successo contro il Napoli dal novembre 2019, quando vinse 2-1 con i gol di Zaniolo, Veretout e Milik. Da allora, il Napoli ha registrato 5 vittorie e 2 pareggi. Allargando l'arco temporale, la Roma ha ottenuto solo 3 vittorie nelle ultime 13 partite contro i partnenopei. Considerando solo le gare giocate all'Olimpico, la Roma ne ha vinta una sola nelle ultime 7, poi un solo pareggio e ben 5 vittorie degli azzurri.

Mourinho registra uno score negativo contro il Napoli, con sole 2 vittorie in 8 incontri durante la sua carriera. D'altra parte, il suo bilancio contro Mazzarri è positivo, avendo ottenuto 5 vittorie in 9 sfide. Walter Mazzarri contro l'attuale tecnico giallorosso ha conquistato 2 pareggi e 2 vittorie, tra cui quella memorabile nel settembre 2016 con il suo Watford contro il Manchester United, terminata con un risultato di 3-1.

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 3-5-2: Rui Patricio tra i pali, terzetto difensivo composto da Llorente, Ndicka e Mancini che ha recuperato. In mediana pronti Paredes, Cristante e Pellegrini più di Bove, esterni a tutta fascia saranno Kristensen e Zalewski, ma il polacco è in ballottaggio serrato con Spinazzola. Davanti non ci sono dubbi: pronta la coppia Belotti-Lukaku. Per quanto riguarda il Napoli, Mazzarri dovrebbe optare per i titolarissimi: solito 4-3-3, con Meret in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo sicuri di una maglia dal 1' Lobotka e Anguissa, la terza se la giocano Zielinski e Cajuste, con il primo leggermente favorito. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia formeranno il tridente offensivo.

Il Napoli attualmente occupa la quinta posizione in classifica, mentre la Roma si trova addirittura al settimo posto. Portare a casa i 3 punti stasera risulta pertanto cruciale per entrambe le squadre al fine di non distanziarsi dalla zona Champions. Gli azzurri, inoltre, devono necessariamente riscattarsi dopo la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro il Frosinone. De Laurentiis stesso ha chiesto a Walter, che oggi tocca quota 500 panchine in A, di guidare la squadra alla ripresa: "Mi aspetto una bella gara a Roma, con un ambiente caloroso", ha dichiarato.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli