RILEGGI LIVE - Slitta Napoli-Salernitana? Riunione conclusa, ma nessuna decisione: domattina c'è il Casms

14.50 - L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive ha valutato le richieste ricevute da Asl, Forze dell’Ordine, Sindaco di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli: la questione sarebbe stata rinviata al Casms, l'organico operativo che si riunirà giovedì mattina. Arrivano conferme in merito anche da Il Mattino

14.40 - Al momento, dunque, non c'è alcuna decisione in merito allo spostamento della gara. Lo confermano anche dalla Prefettura che non è stata ancora presa l'ultima decisione.

14.30 - Per Repubblica slitta di ventiquattr'ore la decisione sul possibile cambio di data per Napoli-Salernitana. La riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale si è infatti conclusa con il rinvio della questione al Casms, l'organico operativo che si riunirà giovedì mattina.

14.00 - Si è appena concluso l’incontro presso l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e in base alle richieste di Asl, Forze dell’Ordine, Sindaco di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli sembra possa prevalere la linea dello spostamento per poter concentrare la festa alla giornata di domenica, ma si attendono comunicazioni ufficiali.

12.45 - UFFICIALE - Lega Basket sposta Napoli-Pesaro a sabato. Questo il comunicato: "Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 30 aprile 2023 alle ore 17.30 tra Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 29^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai; preso atto di quanto rappresentato dalla squadra di casa, in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcio Napoli in pari data, che potrebbero impedire l’afflusso al palazzetto delle squadre, degli ufficiali di gara e degli spettatori, creando un obiettivo ostacolo al regolare svolgimento della gara in questione; preso atto che tali profili, come dichiarato dalla società Gevi Napoli Basket, sono stati già oggetto di interlocuzioni con la Prefettura e la Questura di Napoli, che hanno condiviso quanto evidenziato dal club; vista la conseguente richiesta da parte della società Gevi Napoli Basket di anticipare la gara in questione al sabato 29 aprile p.v., richiesta a cui la società ospite Carpegna Prosciutto Pesaro ha già comunicato di dare adesione; considerato che l’anticipo al sabato 29 aprile p.v. della partita, pur in deroga alla contemporaneità della disputa di tutte le gare della giornata, garantirebbe in modo certo la disputa della stessa e, con essa, il regolare svolgimento del campionato nella necessaria cornice di ordine pubblico; tutto ciò considerato, dispone l’anticipo di Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro al 29 aprile 2023 alle ore 19".

12.30 - Ultrà Salernitana contro il possibile spostamento

Un nuovo comunicato da parte degli Ultrà Salernitana sull'eventuale spostamento del match contro il Napoli: "RISPETTATE LA SALERNITANA... Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino.

Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l'altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni. IL CALCIO ITALIANO E I SUOI VERTICI HANNO GIÀ PERSO LA FACCIA IN ALTRE OCCASIONI, MOSTRATE ALMENO UN PO' DI DIGNITÀ. Curva Sud Siberiano".

12.15 - Piano Sicurezza

Massima attenzione in vista della festa scudetto che Napoli attende da oltre trent'anni. Dopo il vertice di ieri in prefettura si va verso il posticipo a domenica di Napoli-Salernitana: oggi la decisione mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città.

12.00 - Napoli-Salernitana e i timori per l'ordine pubblico: alle 12 riunione in programma all'Osservatorio

Ieri negli uffici della Prefettura di Napoli è andato in scena un vertice coordinato dal prefetto Palomba con il sindaco Manfredi, i vertici delle forze dell’ordine, l’assessore alla legalità e alla Polizia Muncipale, de Iesu, e il presidente De Laurentiis in collegamento da Ginevra. Nel corso della riunione è venuta fori l’esigenza forte di concentrare i festeggiamenti in una sola giornata. Una vittoria degli azzurri nel derby darebbe il via già sabato a una prima ondata di caroselli come quelli notturni post-Juve, con tanto di invasione dell’aeroporto di Capodichino, a prescindere dal risultato di Inter-Lazio. Oggi la riunione decisiva all’Osservatorio con le indicazioni del ministro dell’Interno, Piantendosi.