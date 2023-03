RILEGGI LIVE - Sorteggi Champions: sarà Napoli-Milan! Sfida folle City-Bayern

Superando l’Eintracht Francoforte il Napoli si è guadagnato l’accesso ai quarti di Champions ed attende di conoscere la propria rivale

12.20 - Giocherà formalmente in casa (avrà diritto a usare la maglia home) la vincente della semifinale che non coinvolge le squadre italiane.

12.13 - Real Madrid la prima: accoppiata al Chelsea

12.05 - Vengono spiegate le modalità del sorteggio

12.00 - Inizia la cerimonia del sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è aperto. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Le magnifiche otto: Napoli, Milan, Inter, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Real Madrid, Manchester City.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio dei quarti di finale di Champions League