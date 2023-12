RILEGGI LIVE - Sorteggio Ottavi Champions: il Napoli contro il Barcellona, male la Lazio, bene l'Inter

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live





12.20 - Si chiude qui il sorteggio degli ottavi di Champions, ecco il quadro completo:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

RB Lipsia-Real Madrid

12.19 - Si chiude con Copenaghen-City e Lipsia-Real

12.17 - Per la Lazio non va benissimo: c'è il Bayern Monaco

12.15 - Va bene all'Inter che pesca l'Atletico ed evita il City ed il Bayern

12.12 - Ecco il Napoli: accoppiato col Barcellona!

12.11 - Il Napoli evita l'Arsenal: accoppiata col Porto

Oggi, lunedì 18 dicembre, il Napoli scoprirà l'avversario agli ottavi di finale di Champions League. Alle 12 a Nyon si svolgerà il sorteggio, che definirà gli accoppiamenti per gli ottavi della massima competizione europea.

Come funziona il sorteggio: regole e paletti. Le prime classificate della fase a gironi (teste di serie) incrociano le seconde con due le eccezioni: sono vietati i derby (non possono ancora sfidarsi squadre dello stesso Paese), due club che già si sono affrontati nella fase a gironi non possono incrociarsi agli ottavi. Questi paletti cadranno a partire dai quarti di finale.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconde classificate: Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, Paris Saint-Germain, Porto.

Le possibili avversarie del Napoli

Gli azzurri non possono pescare il Real Madrid, già affrontato nel Gruppo C. Tra gli avversari con meno blasone la Real Sociedad, mentre con Borussia Dortmund e Atletico Madrid gli uomini di Mazzarri potrebbero giocarsela alla pari. Il livello sale con Arsenal, Barcellona, già affrontato agli ottavi nel 2020. Infine Bayern Monaco e Manchester City sono le due big da evitare.