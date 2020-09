RILEGGI LIVE VIDEO - Convegno a Castel di Sangro, ADL: "Calendario? Bell'inizio, cancellate diatribe del passato. Napoli? Sarà osimheniano"

16.50 - Termina qui il convegno, restate su Tuttonapoli.net per il normale notiziario ed alle 17.30 il live dell'allenamento.

Presidente, che Napoli sarà? "Un Napoli osimheniano...".

Ancora ADL chiamato in causa sulla stagione: "La stagione? Navighiamo a vista, nessuno dice mai niente e si fanno imporre le cose dall'Uefa. Si calendarizzano gli europei e quindi noi dobbiamo giocare tante partite rischiando crociati, menischi, mettendo a rischio le nostre società. Al tifoso importa della nazionale marginalmente, così come le coppe euroope che riguardano solo alcune squadre e non tutte. Si offendono anche i tifosi sul campionato".

16.30 - Prosegue il dibattito sul cibo, che potete seguire nel video in allegato.

15.50 - Inizia la discussione sul cibo con le eccellenze Romito e Pepe.

Subito qualche domanda ad ADL, ma fuoriprogramma sul calendario. E' andata bene? "Mi sembra di sì, hanno eliminato delle problematiche del passato che ci vedevano sempre diatribare tra noi in Lega, non abbiamo ancora le squadre che affronteremo in Europa. Non si può ancora decifrare, ma hanno applicato principi logica, ma in Italia si impiegano 20 anni per ottenere qualcosa che sia razionale. E' un mondo di sordi il nostro...".

Affronterete la Juve alla terza giornata? "Anche loro dovranno affrontare noi, altrimenti ne parliamo sempre come un mostro sacro (applausi dei tifosi presenti, ndr). L'abbiamo battuta varie volte, anche in finale e diverse coppe sono andate a noi (indicando la Coppa Italia alle spalle, ndr). Sarà un bell'inizio di campionato".

15.30 - Inizia il convegno

Amici di Tuttonapoli, alle ore 15.30, presso il Palazzetto dello sport di Castel di Sangro, in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli, e comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta Smart talk. L'evento avrà come titolo "E' tutta una questione di gusto". Tra gli ospiti, Aurelio De Laurentiis, il cuoco Niko Romito, Franco Pepe, artigiano pizzaiolo titolare della Pizzeria "Pepe in grani di Caiazzo", Marcello Zaccagnini, vignaiolo d'Abruzzo, Raffaele Cavallo di Slow Food Italia e Raffaella Accardo, direttore vendite Italia della cantina Farnese Srl.