RILEGGI - Spalletti in conferenza: "Kvara alla Maradona! Kim? Domani si allena! Ha un vantaggio su Koulibaly. Su Meret..."

Il Napoli torna alla vittoria superando 2-0 l'Atalanta. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Dobbiamo continuare a mantenere i piedi per terra per provare a vivere momenti indimenticabili. Le gare vanno giocate, ci sono avversari che sanno come fare. Ho rispetto del lavoro di Gasperini, anche quest'anno sta facendo un campionato importante con coraggio e qualità. È un motivo ulteriore per fare complimenti ai miei calciatori stasera".

Come descrivere il gol di Kvara? "Gli faccio i complimenti per la qualità della partita che ha fatto, si è trovato due volte davanti al portiere. Ha creato sempre pericolo, ha fatto un gol degno di Maradona. Questa qualità di avvolgere il pallone nello stretto, per portarselo a calciare in porta con quella rapidità d'esecuzione. Quando ti guarda in faccia e ti viene a puntare diventa devastante, questa volta si può scomodare il più forte del mondo".

Meret e Kim come stanno?

"Gli è venuta una storta al polso nel riscaldamento, non sentiva bene il polso e siamo costretti a fare il cambio. Dovremo valutare la sua situazione. Kim? Domani gli ho detto che si deve allenare, mi ha detto che non c'erano problemi".