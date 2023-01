RILEGGI - Spalletti in conferenza: "Non dovevamo dimostrare niente a nessuno! Kvara splendido, ma faccio entrare chi voglio. Su Kim..."

TuttoNapoli.net

Il Napoli torna alla vittoria battendo la Sampdoria a Marassi. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

"Non dovevamo dimostrare niente a nessuno. Ma cosa dovevamo dimostrare? Abbiamo vinto la partita gestendo bene le situazioni, poteva diventare una partita difficilissima. Dopo l'errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece la Napoli è stata brava e ordinata. Loro anche in dieci uomini sono stati bene in campo, non ci hanno dato spazi. Cercavano l'episodio per rimettere a posto la gara, tutte e due le squadre hanno giocato un'ottima gara. Queste partite per loro erano allenamenti, nel senso che davano tutto in qualsiasi situazione si fossero trovati. Il calciatore forte la partita non la perde prima di averla giocata. Loro erano due di questi. Loro la partita la perdevano se tu eri più bravo perché loro non concedevano niente del loro livello di qualità".

Sul primo rigore: chi doveva tirarlo?

"Il rigorista è Kvara, doveva tirarlo lui. Poi se c'è un altro che vuole batterlo e si mettono d'accordo va bene. Politano tra l'altro sa batterli. Sono cose normali, andare a mettere il dubbio 'Allora sui rigori c'è qualcosa che non va', così non va bene".

Sul cambio di Kim

"Aveva affaticamento muscolare, era a rischio. Abbiamo deciso di cambiarlo per non andare incontro ad un infortunio che sarebbe stato penalizzante per noi. Ci sta che ancora non ci siano i 90 minuti, bisogna far così".

Sulla prestazione di Kvara