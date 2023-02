RILEGGI - Spalletti in conferenza: "Prova di forza dopo il rosso, sono senza parole. Col Sassuolo un'azione mai vista in 25 anni"

Il Napoli batte anche l'Empoli e prosegue la sua fila.

L'atteggiamento è stato completamente diverso dalla trasferta dello scorso anno qui ad Empoli

"Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante, dopo l'espulsione potevi subire il contraccolpo contro una squadra che corre per 100 minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia, diventa difficile con loro andarli a deformare anche per una squadra tecnica come la loro. Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso, invece hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa, Elmas ha fatto un lavoro splendido, oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra":

Sui troppi interventi duri subiti dai suoi calciatori

Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l'avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. Arbitraggi? La qualit dei nostri arbitri è di primo livello, non a caso nelle finali europee spesso ci sono i nostri arbitri".

Sui numeri incredibili di questa squadra: cosa è cambiato dallo scorso anno?