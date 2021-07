Rinnovo Insigne: spunta la data del possibile incontro decisivo

GIOVANILI TMW - UN PRIMAVERA LASCIA IL NAPOLI: POTENZA VERSO L'APPRODO IN SERIE D Quest'anno Potenza ha dato un apporto importante nella risalita dei partenopei dalla Primavera 2, ed è stato tra i titolari della partita contro il Parma. Quest'anno Potenza ha dato un apporto importante nella risalita dei partenopei dalla Primavera 2, ed è stato tra i titolari della partita contro il Parma. LE ALTRE DI A JUVE, CR7 È AL BIVIO: PUÒ VOLARE A PARIGI "Ci riprova in A o vola a Parigi", titola stamane il Corriere dello Sport su Cristiano Ronaldo. La domanda è sempre la stessa: ci sarà o no CR7 ai nastri di partenza della prossima Serie A? Presto si potrà avere una risposta, al... "Ci riprova in A o vola a Parigi", titola stamane il Corriere dello Sport su Cristiano Ronaldo. La domanda è sempre la stessa: ci sarà o no CR7 ai nastri di partenza della prossima Serie A? Presto si potrà avere una risposta, al...