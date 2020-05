Rinnovo Mertens, dalla SSC Napoli: nessun aut aut, Dries valuta l'offerta e risponderà prima della ripresa

Dries Mertens e il futuro, un tema che continua a tenere banco in casa Napoli dopo le ultime, insistenti voci sull'Inter (e sul Chelsea). La radio ufficiale della SSC Napoli ha contattato il club azzurro per aggiornamenti circa la situazione legata all'attaccante belga e dalla società fanno sapere che non c'è stato nessun aut aut, per il suo rinnovo non è stata fissata alcuna deadline.

LA RISPOSTA DI DRIES - Anche dall'interno del club stanno attendendo segnali da parte di Mertens. L'offerta di Aurelio De Laurentiis (10 milioni totali tra ingaggio e bonus alla firma) è lì, sul tavolo, e l'ex PSV la sta valutando. Si attende una risposta da 'Ciro' - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - prima della ripresa del campionato e, quindi, prima di metà giugno, stando alle date che circolano oggi.