Rinnovo Mertens, il problema non è l'ingaggio ma il bonus alla firma: vuole subito 5,5mln

Sono giorni molto delicati per Dries Mertens. In scadenza a giugno, già per questo mercato sono a lavoro numerosi intermediari per piazzarlo in Premier o in Liga. E' quanto scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino sottolineando che la Cina è sfumata per la rivoluzione nei regolamenti che ha imposto un tetto agli stipendi per gli stranieri di 3,5mln di euro ed a queste cifre il belga preferisce l'Europa. Capiti i suoi corteggiatori in questi giorni, a febbraio potrebbe tornare sui suoi passi e discutere l'eventuale offerta del Napoli che prevede un biennale da 3,5mln di euro. Il vero problema riguarda - si legge - il bonus che Mertens vorrebbe al momento dell'eventuale firma: ben 5,5mln di euro.