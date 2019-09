Rinnovo Mertens, situazione bloccata: non accetterà contratto con ingaggio da comprimario

112 reti in maglia Napoli ed un contratto in scadenza la prossima estate. Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decidere e sull'edizione odierna de 'Il Mattino' si prova a fare il punto della situazione, spiegando come l'attaccante non si sente in una fase calante della carriera e che difficilmente prenderà in considerazioni offerte dal Napoli troppo lontane dal suo attuale ingaggio: "Mertens non ha nessuna intenzione di sottoscrivere un nuovo contratto come un calciatore che sta per spendere gli ultimi spiccioli di carriera da comprimario. La «Stirr Associates», il gruppo di Bruxelles che gestisce gli interessi di Mertens, non prenderà in considerazione un'eventuale proposta del Napoli che non abbia certi parametri. Il belga non ha, per il momento, alcuna voglia di un campionato di uno spessore minore: le ipotesi che portano al Dalian in Cina o negli States rappresentano offerte ed interessamenti concretamente ricevuti dagli avvocati, ma anche rispedite al mittente. Stessa sorte per un eventuale ritorno in patria anticipato. Da svincolato, Dries osserva i top campionati europei, consapevole di poter anche restare in Italia, ma in un altro club di prima fascia. Questo senza disdegnare la Liga spagnola, la stessa Bundes o in Premier League".