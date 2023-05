Rinnovo oltre il 2024 per Spalletti: il rilancio di ADL e la reazione del tecnico

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta così la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Un rinnovo per Luciano Spalletti: De Laurentiis rilancia e punta a prolungare col tecnico oltre il 2024. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta così la situazione

Per De Laurentiis "il futuro del Napoli non prescinde dal signor Luciano e anzi guarda anche oltre il termine del 2024 stabilito dal contratto appena rinnovato unilateralmente, esercitando l’opzione inserita a favore del club. L’idea, insomma, è la seguente: DeLa vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto con l’allenatore; facciamo anche per due anni ancora. Due più uno, sì: perché no? Sarebbe il ciclo, sarebbe uno spazio dove provare a inserire altre gioie, altre storie. Il progetto presidenziale è camminare insieme e farlo anche convinti, con il sorriso, ma Spalletti lo ha detto domenica dopo la Fiorentina: aspetta un incontro, un confronto. Aspetta di guardare De Laurentiis negli occhi e d’interrogare anche le sensazioni connesse con le parole registrate nei giorni della festa. Chiaro, vero? Arrivederci a presto, per forza di cose. Per il bene del Napoli".