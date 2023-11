Rinnovo Osimhen, il retroscena: Osimhen ha minacciato di smentire ADL

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis spera ancora di riaprire la trattativa per rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sullo sfondo resta la questione contrattuale, rimasta irrisolta dopo un’estate di tira e molla. De Laurentiis è ancora convinto di poter riaprire la trattativa per prolungare oltre il 2025 l’attuale accordo. Ma in estate non si era approdato a nulla.

Il presidente aveva affermato che era stato il giocatore a tirarsi indietro dopo una stretta di mano. Ma dopo la minaccia di smentita della controparte lo stesso club ha cercato in un comunicato di “addolcire” la posizione. Ma i presupposti di un accordo sono lontani e la soluzione più probabile sarà quella di un addio nella prossima estate. Ma fino a quel momento Osimhen darà il massimo per la causa azzurra