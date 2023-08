Rinnovo Osimhen, manca solo la firma: guadagnerà quasi il doppio rispetto all'ingaggio record dell'era ADL

Manca di fatto soltanto la firma sul rinnovo di contratto. Dopo una lunghissima trattativa si è arrivati a un accordo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non andrà via, Victor Osimhen, ormai la decisione è stata presa. E, arrivati a questo punto, il Napoli non lo cederà neanche se dovesse arrivare l'offerta da 200 milioni di euro, la cifra indicata da Aurelio De Laurentiis come prezzo del giocatore. Il centravanti nigeriano resta in azzurro, l'ha annunciato il presidente stesso e oggi in edicola lo scrive anche Il Mattino. E proprio il patron ha accontentato l'ex Lille su tante cose, a cominciare dall'aspetto economico.

Manca di fatto soltanto la firma sul rinnovo di contratto. Dopo una lunghissima trattativa si è arrivati a un accordo e il quotidiano campano ne racconta i dettagli, parlando di uno stipendio di addirittura 12 milioni di euro a stagione (comprensivi di bonus e altri parti variabili), praticamente il doppio rispetto allo stipendio-record fin qui corrisposto da De Laurentiis nella sua era, i 6 milioni di euro di Kalidou Koulibaly.