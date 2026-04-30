Riscatto Elmas: il Napoli ha già preso una decisione sul suo futuro

vedi letture

Elmas è destinato a congedarsi, soffocato da quella novantina di milioni circa che serviranno per riscattare Hojlund (45), Lucca (26) e Alisson (16,5)

Elif Elmas a fine stagione tornerà al Lipsia. Lo fa intendere La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E il motivo è presto detto: il club azzurro in estate dovrà sborsare già una novantina di milioni per tre giocatori, dunque difficilmente riscatterà per diciassette il centrocampista macedone. Anche per questo motivo il Napoli lavora all'arrivo di altri centrocampisti, considerando pure che Anguissa è in partenza. In pole adesso c'è Atta dell'Udinese.

Elmas, il suo futuro al Napoli sembra già deciso

Il quotidiano a tal proposito sul futuro del macedone scrive: "II Napoli ha un valore rilevante, è squadra (praticamente) fatta e finita, sa di dover intervenire in zone mirate, pensa di non voler stravolgere ma ritoccare e qualcosa a centrocampo sarà indispensabile: Elmas è destinato a congedarsi, soffocato da quella novantina di milioni circa che serviranno per riscattare Hojlund (45), Lucca (26) e Alisson Santos (16,5) - e su Anguissa le valutazioni sono inevitabili, per semplici e anagrafici".