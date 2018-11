Ritiro abolito, bagno turco e nuove abitudini alimentari: com'è cambiato il metodo da Sarri ad Ancelotti

MULTIMEDIA VIDEO - MARADONA SI BLOCCA PER 10 SECONDI IN UN'INTERVISTA: IMMAGINI SUBITO VIRALI SUL WEB Ha già fatto il giro del mondo l'intervista che Diego Armando Maradona ha rilasciato ai microfoni della televisione messicana. All'ex Pibe de Oro è stato chiesto un giudizio sul campionato locale, ma Diego non è riuscito a rispondere... Ha già fatto il giro del mondo l'intervista che Diego Armando Maradona ha rilasciato ai microfoni della televisione messicana. All'ex Pibe de Oro è stato chiesto un giudizio sul campionato locale, ma Diego non è riuscito a rispondere... GIOVANILI EUROPEO UNDER 21, SORTEGGIATI I GRUPPI: ITALIA CON AVVERSARI FORTISSIMI Questo il Gruppo A della fase a gironi dell'Europeo Under 21 che si terrà in Italia nel giugno del 2019 (via il 16, finale il 30 a Bologna). Si parte il 16 giugno proprio nel capoluogo emiliano contro la Spagna. Girone A - Italia - Spagna - Polonia - Belgio... Questo il Gruppo A della fase a gironi dell'Europeo Under 21 che si terrà in Italia nel giugno del 2019 (via il 16, finale il 30 a Bologna). Si parte il 16 giugno proprio nel capoluogo emiliano contro la Spagna. Girone A - Italia - Spagna - Polonia - Belgio... RUBRICHE BAR AZZURRO - L'INGIUSTIZIA DELLE NON-VITTORIE, TRA PRESUNZIONE E L'OSTACOLO GENOA. E MOU HA TANTI CAFFÉ PAGATI C’era una volta il calcio: storia di passione, di amore, di follia, di giustizia e, qualche volta di tremenda ingiustizia. Storia di rivalsa, di popoli interi, di nuove ed imprevedibili amicizie. Se si dovesse raccontare il calcio e le sue emozioni, infiniti sarebbero... C’era una volta il calcio: storia di passione, di amore, di follia, di giustizia e, qualche volta di tremenda ingiustizia. Storia di rivalsa, di popoli interi, di nuove ed imprevedibili amicizie. Se si dovesse raccontare il calcio e le sue emozioni, infiniti sarebbero...