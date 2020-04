Rivoluzione attacco: in sei possono andare via, solo due le certezze

La rivoluzione in casa Napoli riguarda soprattutto l’attacco: solo Insigne e Politano rappresentano oggi dei punti fermi e poi arriverà Petagna dalla Spal. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, sei attaccanti su otto sono in bilico. A partire da Lozano: per lui potrebbe prendere corpo una trattativa con l’Everton di Ancelotti, in uscita anche Younes, fuori dalla lista Champions e che già a gennaio ha rifiutato tante opportunità. Llorente andrà via, potrebbe chiudere la carriera alla Real Sociedad - si legge - mentre per Callejon non c’è l’accordo sul rinnovo e ci sono le proposte di Valencia e Siviglia. Sul prolungamento del contratto di Milik, in scadenza nel 2021 le parti sono ancora distanti. Il Nizza, infine, non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni per Ounas.