Rivoluzione in attacco se parte Mertens: ADL pensa all'accoppiata show dell'Atalanta

La priorità del Napoli è il rinnovo di Dries Mertens. Ricca offerta del club azzurro, ora sta al belga decidere. Dovesse andar via, caccia ai sostituti: piace Immobile, il vero sogno nel cassetto, così come Boga del Sassuolo, un talento pronto a sbocciare ma c'è un'idea che stuzzica il Napoli. Quale? Ricomporre la coppia show dell'Atalanta: Ilicic con Zapata. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il primo è il preferito di Gattuso, perfetto erede di Callejon, mentre il secondo è in cima ai pensieri di De Laurentiis. Ma la priorità è Mertens. Per la coppia d'attacco dell'Atalanta il Napoli ci provò anche lo scorso anno ma invano: i bergamaschi giocavano la Champions e, da club solido, decisero di blindare tutti per accontentare Gasperini. Ma qualcosa in vista della prossima stagione potrebbe cambiare. Nel caso, il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne.