Rocchi indagato: se l'Inter risulterà direttamente coinvolta si riscrivirebbero le classifiche

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Il terremoto che sta investendo il calcio italiano - con le indagini sul designatore Gianluca Rocchi e non solo - potrebbe avere conseguenze gravi

Il terremoto che sta investendo il calcio italiano - con le indagini sul designatore Gianluca Rocchi e non solo - potrebbe avere conseguenze ben più profonde di quanto si pensi. Secondo l’analisi de Il Fatto Quotidiano, lo scenario legato all’inchiesta sulle designazioni arbitrali è ancora tutto da decifrare, ma i rischi sono concreti. “Se venisse dimostrato il coinvolgimento dell’Inter, accadrebbe ciò che è già successo in passato: penalizzazioni e retrocessioni capaci di stravolgere le classifiche”. Un’ipotesi pesante, che richiama inevitabilmente i precedenti storici.

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Il quotidiano sottolinea anche un paradosso: “Il campionato 2024/2025, finito sotto la lente, l’Inter lo ha perso anche tra polemiche arbitrali”. Ma il punto non è questo: “Conta capire come e da chi siano state combinate le designazioni”. Sul fronte giustizia sportiva, la situazione resta fluida: “Il procedimento può essere riaperto in presenza di nuovi elementi, e i capi d’imputazione della Procura di Milano lo sono eccome”.