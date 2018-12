Rog, Hysaj, Diawara e Ounas sotto esame per allontanare le sirene del mercato: le pretendenti

Ci sono quattro azzurri che saranno monitorati con particolare attenzione dal Napoli nelle prossime partite perché le sirene del mercato cominciano a chiamare. Anzittutto Marko Rog, che probabilmente oggi avrà l'occasione di partire dal primo minuto con la SPAL, allontanando le voci. Piace a Parma e Fiorentina e potrebbe partire a gennaio, anche se Ancelotti ha dichiarato di voler tenere tutti. Tra gli osservati speciali c'è anche Elseid Hysaj, che quest'anno brilla meno rispetto all'era-Sarri e proprio dal tecnico toscano potrebbe tornare, visto che piace al suo Chelsea. La sua permanenza a Napoli è in dubbio, ma difficilmente andrà via a gennaio.

Poi ci sono altri due azzurri che pure sono sotto esame, ma probabilmente non avranno una maglia da titolari oggi pomeriggio. C'è Amadou Diawara, che ha fatto registrare un passo indietro e ha la Fiorentina addosso, pronta a prenderlo in prestito già a gennaio. Ma vale lo stesso discorso fatto per tutti gli altri. E infine Adam Ounas, uno che quest'anno invece si sta mettendo bene in mostra: piace alla Samp, ma la sua cessione - tra questi nomi citati - è la meno probabile. A riportare il tutto è l'edizione odierna de Il Mattino.