Roma-Napoli 2-0, le pagelle: Meret e poco altro da salvare! Politano ingenuo, Di Lorenzo non si riscatta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Bravo ad andare sull'intenzione di Bove, cosa che gli permette di compiere un grande intervento sulla prima palla-gol della Roma. Si ripete nella ripresa sullo scavetto di Lukaku. Se il Napoli perde la colpa non è di certo sua.

Di Lorenzo 5 - Forse ha ancora addosso le scorie della (sua) partita disastrosa col Frosinone, perché non pare il solito Di Lorenzo. Sempre poco reattivo, anche in occasione del gol di Pellegrini.

Rrahmani 5 - Belotti se lo beve nella prima vera palla gol della partita e non tiene botta nei duelli. Altra prova deludente.

Juan Jesus 6 - Gestisce bene Lukaku, costretto quasi sempre a scaricare per la sua marcatura. Tra i pochi a salvarsi. Dall'88' Natan s.v.

Mario Rui 6 - Non soffre dal suo lato in fase difensiva, mentre in possesso è sempre lui che cerca un'idea per attaccare gli spazi (pochi) concessi dalla Roma. Dall'80' Zerbin s.v.

Zambo Anguissa 5 - Il suo non è assolutamente un atteggiamento combattivo, anzi, e questo dà molto fastidio a Mazzarri. Non si capisce se sia svogliato o in confusione, fatto sta che è davv

Lobotka 5 - Meno coinvolto nel gioco, tocca pochi palloni e ne sbaglia più di uno, rischiando anche di perdere qualche possesso in zone pericolose di campo. Dal 56' Cajuste 5,5 - La voglia ce la mette, ma si ferma tutto lì. In una squadra in confusione non può fare parecchio.

Zielinski 5,5 - Per un tempo non si vede praticamente mai. Un po' più in partita nella ripresa, ma ancora ben lontano dal suo livello. Dall'89' Gaetano s.v.

Politano 4,5 - Va troppo in conduzione e, forse complice anche il terreno di gioco dell'Olimpico, fa davvero fatica. Poi il calcetto a Zalewski è una stupidaggine colossale che lascia il Napoli in dieci per mezzora.

Osimhen 5 - Un po' come lo scorso anno, ma con un'enorme differenza: lasciato troppo solo a combattere con i tre centrali della Roma, fa a sportellate ma stavolta non trova la giocata decisiva. Nel finale si becca l'espulsione per doppia ammonizione.

Kvaratskhelia 5,5 - Una partita da giocatore normale con un trattamento degli avversari da giocatore speciale (tanti falli). Senza guizzi, senza spunti. Dall'87' Raspadori s.v.