Romano annuncia: "Ah Ahli-Zielinski, c'è l'accordo! Contatti col Napoli per completare l'affare"

Piotr Zielinski potrebbe presto lasciare il Napoli. Le sirene arabe sembrano aver avuto la meglio sulla volontà di restare in azzurro del polacco. L'Al Ahli è ora in contatto con il club di De Laurentiis per completare l'affare Zielinski. Accordo chiuso con il club saudita. La trattativa va verso la fase finale visto che Zielinski ha già concordato i termini personali con l'Al Ahli. Sono ore e giorni cruciali per la fumata bianca. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

EXCL: Al Ahli are now in contact with Napoli to complete Piotr Zielinski deal — agreement close 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli



Negotiations moving to final stages as Zielinski has already agreed personal terms with Al Ahli.



Crucial hours/days ahead. pic.twitter.com/d6EjPTYLL6