Ultim'ora Romano annuncia: "Danilo è sul mercato! La Juve gliel'ha comunicato e attende offerte"

Il principale obiettivo di mercato del Napoli per la prossima finestra di mercato è sul mercato: la Juventus ha ufficialmente messo in vendita Danilo. Ad annunciarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "La Juventus ha appena comunicato al suo capitano Danilo che sarà disponibile sul mercato per gennaio. La Juventus ha deciso di mettere in vendita Danilo per le prossime settimane", si legge sul suo account X.

