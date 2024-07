Ultim'ora Romano: “Everton su Lindstrom e il Napoli apre all’addio: i dettagli”

vedi letture

L’Everton pensa a Jesper Lindstrom per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club inglese ha avviato le trattative con il Napoli. Dialoghi in corso per l’esterno danese. Il club azzurro sarebbe disposto a valutare l’addio in caso di buona offerta.