Romano: "Offerta ufficiale per Traorè che vuole il Napoli! Bournemouth chiede riscatto a 25mln"

Emergono ulteriori dettagli sul passaggio ormai prossimo di Hamed Traoré dal Bournemouth al Napoli. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, esperto di mercato, sui social, il Napoli ha presentato oggi un'offerta ufficiale al Bournemouth per il prestito di Hamed Traoré.

"I colloqui avanzano. Prestito fino a fine stagione più clausola di riscatto. Il club inglese ha chiesto stipendio coperto e clausola di opzione di acquisto da 25 milioni. Il giocatore ha già detto di voler andare al Napoli".

🚨 Napoli have presented an official bid to Bournemouth for Hamed Traoré loan deal today. Talks advancing.



Loan until the end of the season plus buy option clause.



Bournemouth asked for €25m buy option clause and salary covered.



Traoré told #AFCB he wants to join Napoli. pic.twitter.com/Ex9NknppMS