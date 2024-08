Romano smentisce: “Nessuna offerta, il PSG non è al lavoro per Osimhen!”

Il nome di Victor Osimhen è ancora al centro di tante voci di mercato. L'agente del nigeriano, Roberto Calenda, ha commentato attraverso i social la volontà del suo assistito di non andare in Arabia e negli ultimi giorni potrebbe tornare alla carica il PSG.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, su X ha però smentito questa ipotesi: “Il Paris Saint-Germain non lavora all’affare Victor Osimhen. Nessuna offerta è stata presentata”.

❌ Paris Saint-Germain are not working on Victor Osimhen deal. No bid has been submitted. pic.twitter.com/grPIUz5jEA