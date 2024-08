Ufficiale Romelu Lukaku è del Napoli! C'è la firma e l'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto!"

L'interminabile attesa è finita: Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Napoli. Dopo un'interminabile trattativa, durata quasi tutta l'estate, il Napoli ha finalmente il suo nuovo centravanti. "Benvenuto Romelu", ha twittato il presidente Aurelio De Laurentiis per annunciare l'acquisto dal Chelsea dell'attaccante belga che da tempo aveva trovato l'intesa con il Napoli, grazie ovviamente alla presenza di Antonio Conte, rifiutando ogni offerta fino a quando i blues hanno aperto all'addio ad una cifra inferiore alla clausola rescissoria.

L'attaccante belga è arrivato ieri prima dell'orario di pranzo a Ciampino, trovando i primi tifosi del Napoli come vi abbiamo mostrato, per poi dirigersi a Villa Stuart per le visite mediche dopo aver dribblato una folla importante di tifosi azzurri ed anche tanti operatori dell'informazione. Poi il viaggio verso Napoli al termine delle visite, il bagno di folla al Parker's e la firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Dopo una lunga attesa, il Napoli ha l'erede di Osimhen prima ancora di aver ceduto il nigeriano. Lukaku è (finalmente) del Napoli, l'avventura può iniziare.