Rrahmani: "Rifiutate due offerte per il Napoli. C'era piano per cedere Kou, ma il Covid ha cambiato tutto"

Zero minuti in stagione per Amir Rrahmani. Il difensore ne ha parlato a Supersport dal ritiro della sua Nazionale spiegando cosa è accaduto in estate: "Il Napoli ha investito molto in me. Avevo offerte da Celtic e Standard Liegi, ma ho scelto di firmare per gli azzurri, il passo più importante della mia carriera" le parole dell'ex centrale del Verona, che sul Napoli aggiunge: "Avevamo un piano per vendere Koulibaly, ma il coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato comunque detto che resto un elemento importante della squadra. Presto arriverà il mio momento".