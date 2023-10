Rudi Garcia non è mai stato l’allenatore del Napoli

TuttoNapoli.net

Cerchiamo di capirci, di fare una riflessione più profonda di un Garcia Out o un Garcia In, soliti slogan che valgono poco e durano il tempo di una vittoria o di una sconfitta. Analizzando la questione nel profondo, leggendo negli sguardi, spulciando nelle dichiarazioni, elaborando i pensieri più o meno inespressi, c’è una sensazione che proprio in queste ore non si riesce a scacciar via. Quella che Rudi Garcia non sia mai stato l’allenatore del Napoli.

Intendiamoci. Lo è stato per una firma, più di una, su un contratto pieno di clausole e divieti. Ma solo per quello. La percezione, a mente fredda, ora che tutto va a rotoli e pare già essere il tempo dei rimpianti, è che il tecnico non sia mai davvero entrato in quel ruolo, così delicato, che gli era stato assegnato da uno sceneggiatore, De Laurentiis, che questa volta ha toppato e non poco nella scelta del cast per il suo nuovo film.

Sempre distaccato, sempre distante. Dai calciatori, dagli umori, da quello che i tifosi si sarebbero aspettati da lui, con uno scudetto sul petto da difendere ed un campionato dominato che non poteva essere oltraggiato con quel menefreghismo, quell’aria transalpina di apparente presunzione che s’è rivelata poi non solo uno stupido clichè.

Ora Rudi è stato scaricato, anche da De Laurentiis. Che aveva provato a difenderlo, provando a difendere in realtà più se stesso dopo gli illusori segnali di ripresa prima di un tonfo ancor più fragoroso. Garcia oggi dirigerà l’allenamento del Napoli, a meno di clamorose sorpresa, ma la sensazione resta sempre la stessa: che fosse uno di passaggio, che non è mai stato e non si è mai sentito a pieno l’allenatore di questa squadra. Che l’ha rigettato, così come la piazza, mai come in questo caso in totale armonia con i ragazzi della cavalcata tricolore.

